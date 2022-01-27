Какие компетенции нужны финансовому специалисту в 2022 году

Роль специалистов в области бухгалтерского учета и финансов резко возросла в условиях пандемии, когда внимание организаций было сосредоточено на финансовой стабильности, планировании и анализе сценариев. Стратегия life-long learning (непрерывного обучения) сегодня особенно важна в финансовой сфере, в частности — получение компетенций, которые дают профессиональные сертификаты.

В финансах постоянно появляются нововведения. По данным исследования ACCA «Роль финансиста в создании устойчивой организации», на компетенции финансового специалиста будущего влияют:

экономика — возрастает роль государственных органов в экономической регуляции, перестраиваются глобальные цепочки поставок, в то время как развивающиеся рынки переживают сложное десятилетие;

окружающая среда — происходит внедрение экологических принципов в жизнь людей, в результате чего управление природным капиталом становится все более приоритетным направлением;

общество — демографические изменения стимулируют трансформацию бизнес-моделей в организации;

технологии — интеллектуальные технологии внедряются в различные сферы экономики, возрастает роль кибербезопасности в управлении предприятием;

организационная структура — происходит трансформация карьерного пути специалистов, а концепция непрерывного обучения приобретает ключевое значение.

Принимая во внимание эти факторы, рассмотрим ряд компетенций, которые нужны финансисту.

Риск-менеджмент и контроль

Финансовым специалистам важно развивать навык принятия решений в условиях неопределенности и риска.

Умение предлагать решения для снижения неопределенности, проводить расчеты и использовать анализ отклонений для определения путей повышения эффективности бизнеса — и это не полный список требований к эксперту.

Экологизация и этика

Недавние экологические катастрофы подчеркнули необходимость принятия мер в связи с экологической повесткой. В этих условиях финансисту важно обладать знанием экологического учета.

Кроме того, ценным навыком будет и умение проводить анализ эффективности некоммерческих организаций и организаций государственного сектора, использовать информацию, технологии и системы для управления эффективностью деятельности организаций такого рода.

Корпоративная отчетность

Управление информацией с использованием современных методов учета затрат и управленческого учета стоит рассматривать как ключевой навык для специалиста на любом этапе карьерного пути.

Финансовый менеджмент, лидерство и управление

Для принятия решений, успешного планирования и осуществления контроля финансисту нужны знания и навыки для применения методов управленческого учета и оценки эффективности.

Необходимо быть интегратором — встраивать финансовые процессы во внутренние и внешние процессы компании.

Управление взаимоотношениями

Необходимо совершенствовать не только профессиональные навыки, но и коммуникативные. Финансист первый на основании макроэкономических данных и отчетности может поставить правильные вопросы перед руководством.

Проактивное общение — это не только умение донести информацию до других, но и способность принимать обратную связь.

Стратегии и инновации

Ключевым навыком десятилетия становится логико-математическое мышление, дополненное опытом работы с контентом и анализом данных, пониманием кибербезопасности. Сегодня невозможно представить хорошего финансиста, который мыслит категориями чистых финансов, а не финтеха. Знакомство с основами оптимизации и цифровизации бизнес-процессов позволит финансисту автоматизировать, а значит, ускорить рутинные процессы и сделать их точнее и эффективнее.

К обязательному списку компетенций финансового директора добавляется умение работать с данными: интеллектуальный анализ данных, прогнозирование на основе данных и их правильная интерпретация.

Необходимость постоянного совершенствования знаний и навыков — условие сохранения своего профессионального конкурентного преимущества. Будущее финансовой отрасли за высококвалифицированными профессионалами с аналитическим и стратегическим складом ума и умением предвидеть направление движения организации.