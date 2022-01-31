Введут единый тариф страховых взносов и новую отчетность в СФР

С 1 января 2023 года вместо ПФР и ФСС будет СФР. Грядут масштабные поправки в НК. Для взносов установят единый тариф и единую предельную базу. Из-за этого взносы вырастут, но зато увеличатся пособия. А еще будет новый отчет.

Нормативка

Минтруд опубликовал на федеральном портале уведомления и проекты будущих законов. Всего разработано 10 законопроектов.

Текст некоторых проектов пока не размещен. Как только он появится — мы сразу об этом расскажем.

Пока смотрите в таблице, какие законы и кодексы будут менять.

Новый фонд вместо старых двух

Новый фонд будет некоммерческой унитарной организацией, созданной Российской Федерацией в форме государственного внебюджетного фонда.

Полное название Государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» Сокращенное название Социальный фонд России; СФР Полное название на английском языке State extra-budgetary Fund «Pension and Social Insurance Fund of the Russian Federation» Сокращенное название на английском языке Social Fund of Russia; SFR

В законе говорится, что фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом).

СФР будет страховщиком по ОПС, ОСС, НСиПЗ.

Все офисы ПФР и ФСС и все сотрудники будут сохранены, сообщает Минтруд.

Учредителем фонда будет правительство, а собственником имущества — РФ. При этом РФ несет ответственность по публичным обязательствам фонда (выплата пенсий, пособий и других социальных выплат).

Деятельность фонда будет подотчетна наблюдательному совету.

Он будет включать 7 человек: представитель профсоюзов;

представитель работодателей;

представитель Госдумы;

представитель Совета Федерации;

представитель правительства;

координатор РТК;

председатель объединенного фонда.

Единый тариф взносов

Сейчас в общем случае работодатели платят взносы по тарифам:

22 % — на ОПС до предельной базы;

10 % — на ОПС свыше предельной базы;

5,1 % — на ОМС;

2,9 % — на ОСС до предельной базы.

Причем предельная база для ОПС и ОСС разная:

1 565 000 руб. — для ОПС;

1 032 000 руб. — для ОСС.

Круг застрахованных лиц для ОПС и ОСС тоже разный. Например, сейчас взносами на ОСС не облагаются выплаты по договорам ГПХ.

Все это унифицируют.

Будет единый тариф, единый круг застрахованных лиц, единая предельная база.

Кроме того, по льготным тарифам тоже будут изменения.

Сейчас в НК действует 12 льготных режимов для отдельных категорий плательщиков и 5 льготных моделей уплаты страховых взносов.

Будет три группы льготников со следующими тарифами страховых взносов: 15 % с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес);

7,6 % (резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО, благотворительные организации, Сколково, ИТ-организации, организации-мультипликаторы);

0% (члены экипажей судов).

Все действующие льготные режимы будут сохранены, утверждает Минтруд.

Все социальные взносы надо будет платить единым платежом, который автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Пособия

Для работодателей увеличится взносооблагаемая предельная база. Ведь сейчас мало того, что предельная база для ОСС ниже, чем для ОПС, так после ее превышения взносы на ОСС не платят вообще.

Из-за единого тарифа и базы с высоких зарплат придется платить больше взносов.

Но это позволит увеличить пособия в 1,5 раза.

Вот какими будут пособия к 2025 году:

Пособие По нынешним правилам По новым правилам максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 37,9 тыс. рублей 57,4 тыс. рублей максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 дней) 435,9 тыс. рублей 660,9 тыс. рублей максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за месяц при стаже 8 и более лет 94,7 тыс. рублей 143,5 тыс. рублей максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за месяц при стаже от 5 до 8 лет 75,7 тыс. рублей 114,8 тыс. рублей максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за месяц при стаже менее 5 лет 56,8 тыс. рублей 86,1 тыс. рублей

Отчеты

Сократится количество отчетности, заверяет Минтруд.

До 15 числа каждого месяца надо будет сдавать новый отчет.

Он заменит собой следующие отчеты:

СЗВ-М;

СЗВ-СТАЖ;

ДСВ-3;

СЗВ-ТД;

4-ФСС.

В новой форме будут сведения о сумме заработка, на который начислены взносы, и сумме начисленных страховых взносов, в том числе взносов на травматизм.

Из формы РСВ исключат раздел 3, где сейчас отражаются эти данные по людям.

Отдельные разделы новой единой формы отчета будут заполняться с другой периодичностью (один раз в квартал, один раз в год).

То есть те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе единой формы, утверждает Минтруд.

Текста проекта пока нет, поэтому как это будет описано в законе, пока неизвестно.