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Про 4 миллиона юриков, захват мира и неудобную удаленку: интервью с Яниной Рогозинской

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Рубрика Интервью
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Долой классические истории успеха «я работала днем и ночью, чтобы стать миллиардершей в 20 лет»! Мы за честность и срыв шаблона. Поэтому публикуем топовые ответы на наши вопросы Янины Рогозинской, основательницы бухкомпании и онлайн-школы бухгалтеров.

Янина крутая, она вдохновляет. Она не строит планы по захвату мира, убеждена, что бухгалтеры будут нужны всегда, топит за фриланс и практическое образование.

Янина Рогозинская — краснодарская предпринимательница. В 2013 году основала бухкомпанию ABAT GROUP, в 2021 году открыла онлайн-школу бухгалтеров ABAT SCHOOL.

Про директорские стереотипы

Я ушла из штатных бухгалтеров не в последнюю очередь потому, что последний начальник, мягко говоря, навешивал на меня миллиард задач. С его точки зрения бухгалтер должен был заниматься далеко не только бухгалтерией.

Я знаю, что и сейчас многие директора считают так же. Например, отправляют на бухгалтеров управленческий учет. Но вопрос «кто должен заниматься управленческим учетом?» — это всегда вопрос размеров бизнеса.

Я, например, работала в свое время на деревоообрабатывающем заводе. Там, я считаю, достаточный у бухгалтеров объем работы, так что нужен отдельный человек. А вот если мы говорим про какого-нибудь ИП, то тут нормальная ситуация, когда хотя бы минимальным финансовым планированием занимается бухгалтер.

Про стоимость хорошего бухгалтера

Итак, бухгалтер знает управленческий учет. Если говорить про среднестатистические компании — ну, например, в Краснодаре — то прибавьте к обычной хорошей зарплате за это еще 15-20 тысяч.

Проще всего договариваться об этом в аутсорсинге — там с клиентами есть договоры, которые четко регламентируют зоны ответственности. И лучше с управленческим учетом на аутсорсе обращаться к финансовому директору (тоже не аутсорсе), есть такая услуга.

Про то, как родился бухгалтерский бизнес

Когда я пошла учиться строить бизнес, я не была еще уверена в том, что хочу заниматься именно бухгалтерией.

Но нам задавали вопросы в духе «В какой сфере у вас чаще всего просят советы друзья?», «чем бы вы занимались, даже если бы за это не платили денег?» и так далее. И по всем параметрам у меня выходила бухгалтерия.

Перед этим я больше года возилась с собственным интернет-магазином одежды — покупала в Китае и продавала через интернет. Ничего я тогда не понимала в бизнесе — и естественно, у меня ничего не получилось, я закрыла бизнес с убытком. И я стала пробовать брать клиентов в том, что точно умею делать.

ABAT GROUP — бухгалтерская компания, специализируется на услугах малому бизнесу и начинающим бизнес-проектам. Входит в топ-50 компаний в России по аутсорсингу учетных функций.

Про фриланс

Даже когда я закрыла магазин окончательно, я решила, что в офис не вернусь — я почувствовала вкус свободы и точно знала, что обратно на работу по графику дороги нет.

Я вообще теперь сторонник того, что в любой непонятной ситуации надо идти во фриланс. И влиять на свой доход самому.

Про то, где брать клиентов

Мне сложно сказать, потому что я начинала в те времена, когда интернетом мало кто действительно активно пользовался. 2009 год — тогда и сайты-то не у всех были. Я своего первого клиента нашла через объявление в газете. Он платил 3 тысячи рублей и я за эти деньги ездила к нему каждую субботу вести учет. Кажется, это была прачечная.

Сейчас клиентов искать намного проще — было бы желание.

Давайте по-честному — в России примерно 4 миллиона юрлиц сейчас. И примерно столько же ИП. Работа всегда найдется.

Про стратегию роста

У меня нет сейчас какой-то прям стратегии роста, чтоб «захватить мир». Ничего такого не хочу. Мы лидеры в Краснодарском крае, а по России какие-то филиалы открывать я пока не буду. Мне больше интересно развитие во всем, что связано с онлайн-образованием.

Я бы хотела развивать в онлайн-школе обучение по созданию аутсорсинговых компаний, потому что это моя самая прокачанная компетенция.

Про то, сколько нужно бухгалтеров, чтобы вести 500 клиентов

Это вопрос размера клиентов. У меня они делятся на два отдела — отдел ежемесячного сопровождения и отдел ежеквартального сопровождения. Во втором — ИП и ООО без сотрудников. В этом отделе мои девочки ведут примерно по 100 клиентов. В первом отделе, где ежемесячное сопровождение, есть команды — главбух плюс помощник, например, или главбух плюс помощник плюс кадровик. Там нагрузка — до 50 клиентов на такую команду.

Про зарплаты

Мне все говорят, что я ломаю рынок, что мол, зарплаты у моих сотрудников высокие. Но я их очень ценю и люблю, так что заинтересована в том, чтобы у них все было хорошо.

Про онлайн-школу

Она у меня недавно, буквально год, в ноябре мы запустили первый поток. Год примерно мы эту школу готовили. Почему появилась школа? Во-первых, это, конечно, общий тренд на онлайн-образование. Во-вторых, на протяжении многих лет я наблюдаю картину, что ко мне приходят выпускники вузов по бухгалтерскому учету и выясняется, что у нас обучают только теории, нет практики. Я видела, насколько остро стоит эта проблема. Поэтому возникла идея обучить именно практической бухгалтерии.

У нас учатся со всей России. Даже из-за рубежа были — из Узбекистана, например.

Abat School — онлайн-школа практической бухгалтерии. Учат дистанционно на основе данных реальной организации.

Про удаленку

Я вообще во всех сферах очень продвинутая, но в плане сотрудников на удаленке — не могу на это перестроиться. Видимо, надо с моим мышлением работать.

Про капризы

Кто капризнее — клиенты на аутсорсинге или ученики онлайн-школы? Не скажу точно. Просто я сама с клиентами почти не контактирую — это занимает очень много времени. Вообще работа с людьми — очень тяжелая. Поэтому мы тщательно подбираем персонал, чтобы специалисты умели контактировать с людьми, находить к ним поход.

Про единорогов

Вопрос от редакции: собственникам бизнеса отовсюду рассказывают, что бухгалтер не нужен. Это мир розовых единорогов?

Бизнес в России нуждается в человеческом мозге, в творческом начале, если можно так сказать, бухгалтера — потому что у нас законодательство неоднозначное. Я не вижу большой проблемы. Да, перестанут некоторые предприниматели нуждаться в бухгалтерах. Но это очень малая часть.

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