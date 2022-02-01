Как получить СНИЛС в 2022 году

Каждый россиянин, а также некоторые группы иностранцев должны иметь СНИЛС. Что он собой представляет, для чего нужен, в каком порядке можно получить СНИЛС, расскажем далее в нашей статье.

Для чего нужен СНИЛС

СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Он состоит из 11 цифр по формату ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ.

Страховой номер присваивают каждому российскому гражданину, а также некоторым иностранцам и лицам без гражданства (ст. 1, п. 1 ст. 6 Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Он нужен:

для учета сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц;

реализации прав в системе обязательного пенсионного страхования, в частности, для формирования, начисления и выплаты пенсии;

получения государственных и муниципальных услуг.

Без СНИЛС не получится оформить полис ОМС, воспользоваться разнообразными льготами, которые предоставляет государство различным категориям граждан.

СНИЛС используют также для идентификации и аутентификации сведений о физлице при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций. Он является идентификатором пользователя на портале госуслуг (ст. 1, 3 закона № 27-ФЗ).

Страховой номер нужен работодателям (заказчикам по гражданско-правовым договорам) для заполнения расчета по страховым взносам и отчетности по персонифицированному учету.

СНИЛС должен быть у работников-иностранцев, которые временно пребывают (кроме высококвалифицированных иностранных специалистов), постоянно или временно проживают в РФ. Ведь они отнесены к лицам, застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования (п. 1 ст. 7 Закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ«, п. 1 ст. 6 закона № 27-ФЗ).

Не регистрируются в системе персонифицированного учета высококвалифицированные иностранные специалисты, которые временно пребывают на территории РФ: они не являются застрахованными лицами (ст. 1 закона № 27-ФЗ). При этом в законодательстве нет запрета на регистрацию данной категории иностранцев.

Сколько действует СНИЛС

Срок действия СНИЛС не ограничен. Его присваивают один раз, и он действует на протяжении всей жизни человека. При утере свидетельства или уведомления о присвоении номера необходимо получить дубликат. Сделать это можно:

через личный кабинет на сайте ПФР (для входа подойдет логин и пароль от сайта госуслуг);

лично, подав заявление в ПФР;

обратившись к работодателю.

При смене данных, например, фамилии надо подать заявление об изменении анкетных сведений лично или через работодателя. Поправки будут отражены на индивидуальном лицевом счете. Физлицо получит уведомление с тем же номером СНИЛС, но с новой фамилией.

Какие документы нужны для получения СНИЛС

Для самостоятельного получения СНИЛС необходимо представить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, вид на жительство, разрешение на временное проживание);

заявление в виде анкеты по форме АДВ-1 (приложение № 1 к Постановлению Правления ПФ РФ от 27.09.2019 № 485п).

Иностранные граждане вместе с документом, удостоверяющим личность, должны представить его перевод на русский язык, заверенный нотариусом.

То есть можно самостоятельно получить СНИЛС по паспорту, заполнив анкету по форме АДВ-1.

Если у впервые поступающего на работу сотрудника (российского или иностранного) нет СНИЛС, его обязан оформить работодатель, направив в ПФР:

заявление в виде анкеты по форме АДВ-1;

опись документов, передаваемых страхователем в ПФР по форме АДВ-6-1.

Форму АДВ-1 нужно заполнить печатными буквами без исправлений (п. 5 приложения № 8 к постановлению № 485п). В ней указывают:

Ф.И.О. регистрирующегося лица;

его пол;

дату и место рождения;

гражданство;

адрес местожительства;

номер телефона;

паспортные данные;

дату заполнения.

Правильность указанных сведений подписью подтверждает заявитель (сотрудник). Если работник более месяца находится в командировке или болеет, то вместо него анкету может заверить уполномоченное лицо работодателя. В этом случае нужно указать причину, по которой сотрудник не смог лично заверить данные.

Работодатель может представить анкету на работника в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (п. 8 инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 22.04.2020 № 211н).

Регистрация ребенка в системе обязательного пенсионного страхования и присвоение СНИЛС возможны на основании поступивших в ПФР сведений о государственной регистрации рождения ребенка (пп. 2 п. 1, п. 6 ст. 6, п. 1 ст. 12.1 закона № 27-ФЗ, пп. «б» п. 5 инструкции № 211н, абз. 2 п. 62 административного регламента, утвержденного Постановлением Правления ПФР от 21.05.2020 № 291п). Если мать ребенка зарегистрирована на сайте госуслуг, его СНИЛС будет направлен ей в личный кабинет.

Вместе с тем обратиться в органы ПФР за присвоением ребенку СНИЛС может один из родителей (п. 1 ст. 64 СК РФ, п. 3 административного регламента). В этом случае понадобится:

анкета ребенка по форме АДВ-1;

свидетельство о рождении;

паспорт ребенка, если он старше 14 лет;

паспорт родителя.

Где можно получить СНИЛС

Получить СНИЛС можно через работодателя, впервые устроившись на работу. Кроме того, страховой номер можно получить самостоятельно:

обратившись напрямую в ПФР;

подав документы через МФЦ.

Не исключено, что физическое лицо уже зарегистрировано в системе индивидуального (персонифицированного) учета, даже если оно не обращалось в ПФР с заявлением об этом. СНИЛС может быть присвоен на основании сведений, поступающих в ПФР от уполномоченных органов, МФЦ, в которые гражданин обращался за предоставлением государственных или муниципальных услуг (пп. 2 п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 12.1 закона № 27-ФЗ, пп. «в» п. 5 инструкции № 211н).

Для проверки необходимо подать заявление по форме АДВ-3 в ПФР или МФЦ. Если СНИЛС присвоен, то гражданин получит подтверждающий документ (абз. 2, 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 закона № 27-ФЗ, пп. 13, 16 административного регламента). Если страховой номер отсутствует, необходимо будет обратиться за его присвоением.

Как получить СНИЛС через Госуслуги

Прием от граждан анкет для регистрации в системе индивидуального учета — неэлектронная услуга ПФР, поэтому получить СНИЛС онлайн не получится.

Возможно, со временем эта услуга станет доступна и в цифровом виде.

Как получить СНИЛС через Пенсионный фонд

За СНИЛС можно обратиться непосредственно в территориальный орган ПФР или в МФЦ (при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между органом ПФР и МФЦ, и если такое обращение предусмотрено перечнем услуг МФЦ).

Документы также можно направить в территориальный орган ПФР по почте. В этом случае к оригиналу анкеты следует приложить нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (п. 18 административного регламента).

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором указывался СНИЛС, с 01.04.2019 не выдается. В подтверждение присвоения страхового номера ПФР оформляет уведомление по форме АДИ-РЕГ, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 13.06.2019 № 335п. В нем и будет указан страховой номер индивидуального лицевого счета. Уведомление по выбору заявителя могут направить в электронной форме или выдать на бумажном носителе (абз. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 закона № 27-ФЗ, п. 53 административного регламента).

Уведомление включает сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: Ф.И.О., дату и место рождения, пол и непосредственно СНИЛС. Документ имеет ту же силу, что и страховое свидетельство в виде зеленой карточки.

Ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать наравне с новыми уведомлениями. Поэтому обращаться в Пенсионный фонд за переоформлением документа не нужно.

Если заявление на открытие индивидуального лицевого счета сотрудник подавал через работодателя, уведомление получит и выдаст ему работодатель (письмо Минтруда РФ от 17.05.2019 № 21-3/В-574).

Срок изготовления СНИЛС

В течение пяти рабочих дней со дня получения анкеты территориальный орган ПФР принимает решение (п. 12 инструкции № 211н, пп. 14, 51 административного регламента):

об открытии индивидуального лицевого счета;

отказе в открытии счета.

Основание для отказа — наличие счета, открытого на зарегистрированное лицо с аналогичными анкетными данными. То есть если СНИЛС уже присвоен, то второй раз получить его не удастся.