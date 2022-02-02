Примерный порядок учета и расследования микротравм сотрудников для работодателей

Как известно, с 1 марта 2022 года вступит в силу обновленная версия Трудового Кодекса РФ. Одним из нововведений Х Раздела ТК РФ является понятие микротравм (микроповреждений), а также обязанность работодателя их учитывать и расследовать. Давайте разберемся, что про это нужно знать работодателю.
Что говорит закон
На данный момент отдельного нормативно-правового акта по процедуре расследования и учета микротравм еще нет, но проект Приказа «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников» уже отправлен на рассмотрение в Минюст и заработает в ближайшее время.
Разберем основные моменты, которые, скорее всего, кардинальных изменений не претерпят, а работодателям уже необходимо начинать готовиться к новым требованиям и иметь представление о новой процедуре уже сейчас.
Что важно знать работодателю
Во-первых, в соответствии с проектом Приказа работодателю необходимо утвердить локальный документ, в котором должен быть прописан порядок учета микроповреждений работников.
С этим актом необходимо ознакомить под роспись как должностных лиц компании, так и всех работников.
Далее, обстоятельства микроповреждений необходимо вести в Справке о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения работника — образец такой справки находится в Приложении к Приказу.
Помимо этой Справки, все микроповреждения необходимо фиксировать в Журнале учета микроповреждений работников (форма Журнала также будет в Приложении к Приказу).
Регистрация микроповреждения происходит путем информирования работником вышестоящего руководителя о произошедшей ситуации, после чего информация о микроповреждении передается специалисту по охране труда.
При информировании необходимо передавать следующую информацию:
- данные о работнике;
- дату, место и время получения микротравмы;
- описание и краткую информацию о микротравме.
На расследование причин получения микротравмы работодателю предоставляется 3 календарных дня, при расследовании учитываются:
- обстоятельства получения микроповреждения (работающее оборудование, используемые инструменты, материалы и пр.);
- организационные недостатки;
- физическое состояние работника.
По окончанию расследования необходимо выявить причины, приведшие к микроповреждению и предложить меры по их устранению.
Зачем все это надо
Предполагается, что учет и расследование микротравм позволит работодателям избежать более значительных и серьезных травм на производстве, иметь представление обо всех опасностях и рисках на рабочих местах, чтобы иметь возможность вовремя «подстелить солому».
Несмотря на то, что данные мероприятия несколько увеличат нагрузку на работодателя и ответственных лиц, стоит отметить, что данный порядок учета микротравм уже давно используется в Европейских странах, использующих риск-ориентированный подход в системе охраны труда и показывает отличные результаты, предотвращая более серьезные последствия травмирования как для работников, так и для работодателей.