Примерный порядок учета и расследования микротравм сотрудников для работодателей

Как известно, с 1 марта 2022 года вступит в силу обновленная версия Трудового Кодекса РФ. Одним из нововведений Х Раздела ТК РФ является понятие микротравм (микроповреждений), а также обязанность работодателя их учитывать и расследовать. Давайте разберемся, что про это нужно знать работодателю.

Что говорит закон

На данный момент отдельного нормативно-правового акта по процедуре расследования и учета микротравм еще нет, но проект Приказа «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников» уже отправлен на рассмотрение в Минюст и заработает в ближайшее время.

Разберем основные моменты, которые, скорее всего, кардинальных изменений не претерпят, а работодателям уже необходимо начинать готовиться к новым требованиям и иметь представление о новой процедуре уже сейчас.

Что важно знать работодателю

Во-первых, в соответствии с проектом Приказа работодателю необходимо утвердить локальный документ, в котором должен быть прописан порядок учета микроповреждений работников.

С этим актом необходимо ознакомить под роспись как должностных лиц компании, так и всех работников.

Далее, обстоятельства микроповреждений необходимо вести в Справке о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения работника — образец такой справки находится в Приложении к Приказу.

Помимо этой Справки, все микроповреждения необходимо фиксировать в Журнале учета микроповреждений работников (форма Журнала также будет в Приложении к Приказу).

Регистрация микроповреждения происходит путем информирования работником вышестоящего руководителя о произошедшей ситуации, после чего информация о микроповреждении передается специалисту по охране труда.

При информировании необходимо передавать следующую информацию:

данные о работнике;

дату, место и время получения микротравмы;

описание и краткую информацию о микротравме.

На расследование причин получения микротравмы работодателю предоставляется 3 календарных дня, при расследовании учитываются:

обстоятельства получения микроповреждения (работающее оборудование, используемые инструменты, материалы и пр.);

организационные недостатки;

физическое состояние работника.

По окончанию расследования необходимо выявить причины, приведшие к микроповреждению и предложить меры по их устранению.

Зачем все это надо

Предполагается, что учет и расследование микротравм позволит работодателям избежать более значительных и серьезных травм на производстве, иметь представление обо всех опасностях и рисках на рабочих местах, чтобы иметь возможность вовремя «подстелить солому».

Несмотря на то, что данные мероприятия несколько увеличат нагрузку на работодателя и ответственных лиц, стоит отметить, что данный порядок учета микротравм уже давно используется в Европейских странах, использующих риск-ориентированный подход в системе охраны труда и показывает отличные результаты, предотвращая более серьезные последствия травмирования как для работников, так и для работодателей.