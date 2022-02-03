Как налоговый спор с энергетиками дошел до Конституционного суда. И причем тут амортизация

Конституционный суд по запросу правительства Санкт-Петербурга и энергетиков проверит положения ст. 256 Налогового кодекса РФ, устанавливающие перечень амортизируемого имущества, сообщается на сайте суда. Суд вмешается в налоговый спор, который касается доначисления налога на прибыль в отношении имущества, приобретенного за счет городского бюджета и переданного в хозяйственное ведение «ТЭК СПб».

С чего все началось

Налоговики провели выездную проверку ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» («ТЭК СПб») за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

В ходе проверки они установили, что фактические расходы по формированию имущества ГУП «ТЭК СПб» производились собственником имущества за счет средств бюджета и получены предприятием безвозмездно. Следовательно, предприятие не несло фактических расходов по их приобретению.

Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения и списание амортизационных отчислений производится по 707 объектам основных средств за 2015 год, 746 объектам за 2016 год, 871 объекту за 2017 год, поступившим на учет в соответствии с адресными инвестиционными программами, в том числе тепловые сети, котельные, тепловые пункты и различное оборудование.

Первоначальная (балансовая) стоимость вышеуказанных объектов основных средств составляет 19,764 млрд руб.

По итогам проверки ГУП «ТЭК СПб» оштрафовали за налоговое правонарушение на сумму 20,2 млн рублей. Кроме того, энергетикам предписали уплатить налог в размере 821,6 млн рублей и начисленные пени в размере еще 237,1 миллионов.

Согласно решению налоговиков, в нарушение подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ предприятие «неправомерно включило в состав расходов по налогу на прибыль организаций за 2015-2017 гг. суммы амортизации по объектам основных средств, приобретенным за счет средств бюджета города Санкт-Петербурга и закрепленным за ГУП „ТЭК СПб“ на праве хозяйственного ведения».

Юридические моменты

Смысл амортизации состоит в списании балансовой стоимости основных средств, используемых налогоплательщиком в хозяйственной деятельности, в целях накопления средств для замены изнашивающихся основных средств в процессе их использования. Таким образом, за счет применения амортизации суммы износа основных средств возмещаются из выручки, поэтому начисленные суммы амортизации включаются в состав расходов

Согласно общим правилам, амортизируемым имуществом для целей налога на прибыль признается имущество, находящееся у налогоплательщика на праве собственности.

Однако из общего правила закон предусматривает исключение, согласно которому амортизируемое имущество:

полученное организацией от собственника имуществ;

или созданное в соответствии с законодательством РФ об инвестиционных соглашениях в сфере деятельности по оказанию коммунальных услуг;

или созданное согласно законодательству о концессионных соглашениях;

подлежит амортизации у данной организации в течение срока действия инвестиционного или концессионного соглашения.

При этом положения пп. 3 п. 2 ст. 256 НК говорят, что не подлежит амортизации имущество, приобретенное или созданное за счет бюджетных средств целевого финансирования.

Таким образом, если амортизируемое имущество было создано за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется.

Мнение эксперта

Комментирует Денис Черкасов, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру»:

— Рассматриваемый спор имеет значение не только для унитарных предприятий, но также и для концессионеров, которые начисляют амортизацию по имуществу, полученному в рамках концессионного соглашения, в частности, когда переданные по концессионному соглашению объекты ранее были созданы за счёт бюджетных средств.

Проблема возникает при толковании словосочетания «приобретенное или созданное за счет бюджетных средств целевого финансирования». Ввиду отсутствия раскрытия этого понятия в НК РФ требуется обратиться к специальному закону, регулирующему бюджетные отношения, то есть к Бюджетному кодексу. Однако и он не определяет понятие «средства целевого бюджетного финансирования». В целом, под таковыми источниками может считаться финансирование из бюджета, в отношении которого осуществляется контроль за целевым использованием данных бюджетных средств. Однако справедлив и вопрос: а любое ли предоставление бюджетных средств может считаться целевым для применения пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ?

Раннее ВС РФ уже высказывался по этой проблеме в Определении от 17.07.2018 № 307-КГ18-1836, сформировав практику, что если амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется.

В целом, позиция нижестоящих судов по данному делу соответствует практике ВС РФ. Согласно подходу судов, способ приобретения имущества (за счет полученных денежных средств или непосредственно получение имущества от учредителя) не влияет на обязанность не исчислять амортизацию на данное имущество.

Однако есть и другое мнение о том, что в пп.3 п. 2 ст. 256 НК РФ идет речь о приобретении и создании основных средств самим налогоплательщиком, и потому она не относится к иным объектам, которые не приобретались, и не создавались налогоплательщиком, а были получены им в пользование. Иначе говоря, пп. 3 п. 2 ст. 256 НК подлежит применению в случаях, когда налогоплательщик получает бюджетные средства целевого финансирования и за счет них приобретает (создает) имущество

В рассматриваемом случае ГУП имущество за счет бюджетных средств не приобретает и не создает, а получает его во владение и пользование.

Между тем, подобное толкование пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ может ставить в неравное положение унитарные предприятия, которые получают имущество, созданное ранее за счет средств целевого бюджетного финансирования и унитарные предприятия, получающие объекты, созданные (полученные) за счет других источников. Не говоря уже о ситуациях, когда с объективной точностью нельзя установить финансовый источник создания имущества, передаваемого впоследствии собственником унитарному предприятию в пользование, допустим какой-либо электростанции в районах Крайнего Севера, созданной лет 10-15 назад. А такие случаи встречаются в практике.

В этой связи и в свете потенциальной неопределенности спорной нормы, её возможного несоответствия принципу юридического равенства, формальной определенности, точности и ясности налогового законодательства, постановка вопроса перед Конституционным Судом РФ о её проверке не является безосновательной.