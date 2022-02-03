Мошенники теперь ловят жертв на торгах: новая массовая схема

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Плох тот предприниматель, что не мечтает выиграть тендер с Газпромом, Роснефтью, Ростелекомом и т.п. Этим и пользуются мошенники. Расскажу вам об очередной схеме.

На официальную почту компании приходит запрос о проведении конкурса, торгов. Форма запроса красивая, типовая — та, к которой мы все привыкли, участвуя в тендерах и торгах.

Конечно, мы смотрим на домен, с которого отправлен — всё вроде бы хорошо pavlyukas@rn.msk.ru (домен — не mail, yandex и т.п.). Комар носу не подточит. Вы на удачу шлете КП. А вдруг повезет? Ценник хороший в тендере. Можно и пониже цену указать.

И тут, о чудо! Приходит информация, что именно вы достойны оказать услуги или поставить товар сильным мира сего. А в письме и контактное лицо, и анкета партнера настоящая, и список документов для заключения договора.

Все документы стандартные — устав, ИНН, ОГРН, решения, сертификат (PRAS, IAS, РПО и т.п.).

Исполнитель вас консультирует, помогает заполнить анкету, проверяет направленные документы. Сроки жесткие. Вы торопитесь, стараетесь. Да вот беда — у вас есть всё, кроме единственного пункта — сертификата. Вас не просят перевести деньги в одну единственную компанию. Вы сами ищете, где же купить сертификат. Поэтому подозрения, если и были, то отпадают. Вы гуглите, где же его взять. В инете выходит с десяток фирм: условия практически одинаковые и стоимость тоже. Около 40 000 руб.

Жалко за бумажку. Но тендер на миллионы же.

Можно даже попытаться убедить «представителя заказчика», что качество услуг подтверждено членством в СРО и т.п. Но он будет непреклонен: «Сертификат нужен. Иначе ваша организация будет снята с торгов». И даже согласует для вас возмещение затрат на покупку сертификата, направит список документов и заявление:

«Добрый день. Я согласовала для Вас компенсацию. Для этого Вам необходимо заполнить Заявку (форма во вложении). Также надо будет предоставить платежное поручение и акт выполненных работ от организации, где Вы оформляли данный документ.»

Что же делать? Остается 1 день и, если не предоставить документы, то результаты конкурса аннулируются. Но это же такой шанс!!! Роснефть, Газпром, Ростелеком и шесть нулей в контракте. Бизнесмен покупает сертификат, высылает его и ждет. Ждет, когда ему будет направлен проект контракта.

Там уже другая девушка звонит, пишет уже с другой почты и говорит, что в среду будет заседание комиссии, а потом в течение недели направят проект контракта. Предприниматель верит, ждёт, мечтает.

Но в положенный срок приходит письмо типа:

«Добрый день! Сообщаем Вам, что из-за возможного ограничения пандемии, закупки по внутреннему отбору будут публиковаться по приоритету важности. Вследствие чего, публикация протокола перенесена на .....»

И только потом, почти месяц спустя, когда телефоны перестают отвечать и эйфория проходит, включается мозг. Какой тендер по почте? Какие закрытые торги? Как я мог отдать почти 40 000 за бумажку?

Казалось бы, я же сам нашел компанию, где купить сертификат? И проверил её в реестре аккредитованных. И сертификат же настоящий? Да, но при более тщательном анализе понимаешь, что все эти фирмы аккредитованы при одном-единственном центре сертификации.

Это реальные компании, которые просто получают свой процент за то, что поговорили с вами и обменялись документами. А центр аккредитации получает все гонорары. Наименования сертификатов могут быть разными, стиль общения и переписки тоже. Но смысл один.

Схема хороша. Если нет спроса, то его нужно создать. Если сертификация никому не нужна, то надо сделать, чтобы очередь выстроилась. Очередь из хороших, амбициозных людей, честно ведущих свой бизнес, мечтающих и верящих в то, что и они могут вести бизнес с топовыми компаниями.

P.S. Пострадали уже многие. Только раз такие письма продолжают приходить и приходить, то это значит, что полиция игнорирует сообщения отдельных предпринимателей и ничего не делает — так и процветает чей-то нехороший бизнес. Если вы сталкивались с такой схемой, то напишите в комментариях. Давайте вместе сделаем так, чтобы об этом узнало как можно больше людей.