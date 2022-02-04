СЗВ-ТД на совместителей в 2022 году

Форма СЗВ-ТД составляется работодателем и подается в ПФР на всех работников компании при наступлении определенных кадровых событий. Отдельных правил для оформления СЗВ-ТД на совместителей нет. Однако специфика их кадрового учета заключается в том, что трудовые книжки на совместителей хранятся у основного работодателя. Следовательно, сведения в трудовую книжку может внести только он. Этот факт влияет на заполнение формы СЗВ-ТД. О том, как отчитаться по форме СЗВ-ТД по совместителям в 2022 году, расскажет наша статья.

Подавать ли СЗВ-ТД на внешних совместителей

Понятие совместительства приведено в ст. 282 ТК РФ. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и в других организациях.

Согласно статье 60.1 ТК РФ, внешнее совместительство — это работа по трудовому договору у другого работодателя в свободное от основной работы время.

Форма и порядок составления СЗВ-ТД утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п. Согласно пункту 1.4 порядка форма составляется на всех без исключения работников (включая совместителей). СЗВ-ТД подается в ПФР в следующих случаях (ст. 66.1 ТК РФ, пп. 2.4, 2.5 ст. 11 закона № 27-ФЗ, пп. 1.4, 2.5.3 порядка):

прием на работу;

увольнение;

перевод на другую постоянную работу;

представление сотрудником заявления о выборе электронного или бумажного формата ведения трудовой книжки (ТК).

Согласно статье 11 закона № 27-ФЗ, отправлять в ПФР форму СЗВ-ТД при приеме и увольнении нужно не позже следующего дня после составления приказа.

В иных случаях СЗВ-ТД подается до 15-го числа следующего месяца.

По пункту 2.6 ст. 11 закона № 27-ФЗ электронное представление формы требуется в случае, если численность персонала организации превышает 10 человек.

Если сотрудников меньше, можно подать СЗВ-ТД на бумаге.

Заполнение и подача формы СЗВ-ТД на внешнего совместителя является обязанностью его работодателя по совместительству, а не по основному месту работы.

Таким образом, на внешнего совместителя надо подавать форму СЗВ-ТД в случае осуществления кадровых мероприятий. При этом графа 5 табличной части формы СЗВ-ТД «Трудовая функция» должна содержать указание на совместительство (к примеру, «Совместительство» или «Работа по совместительству»).

Отметка в строке о поданном заявлении о продолжении ведения трудовой книжки либо заявлении о представлении сведений о трудовой деятельности не делается (Письмо ПФР от 05.03.2020 № В-6181-19/10665-20).

При представлении формы СЗВ-ТД в электронном виде формат сведений для формы СЗВ-ТД содержит указания на специальные значения отчета для совместителей (п. 1.7 таблицы 6, п. 1.5 таблицы 9 Формата сведений для формы СЗВ-ТД в электронном виде, утвержденный Постановлением № 730п).

В остальном заполнение сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД для основных работников и совместителей не отличается.

Учтите, что в случае увольнения работника с основного места работы и заключения нового трудового договора кадровые мероприятия в форме СЗВ-ТД нужно отразить в виде увольнения с работы по совместительству и приема на основную работу у конкретного работодателя.

В случае если заключено допсоглашение к трудовому договору с внесением изменений в условия трудового договора, кадровое мероприятие оформляется в виде перевода с работы по совместительству на основную работу у конкретного работодателя (Письмо Минтруда России от 25.03.2020 № 14-2/В-308).

Подавать ли СЗВ-ТД на внутренних совместителей

Форма СЗВ-ТД заполняется и на внутренних совместителей. Такой вывод следует из ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ и п. 1.4 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД. На это указал и ПФР в Письме от 05.03.2020 № В-6181-19/10665-20.

Причем форму СЗВ-ТД на совместителя работодатель должен заполнять и представлять в ПФР независимо от желания работника. Такой вывод основан на ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ.

Если на внутреннего совместителя ведется трудовая книжка и работник не обратился к работодателю с просьбой о внесении в нее записей о совместительстве, форму СЗВ-ТД представлять в ПФР все равно необходимо.

Заполнение СЗВ-ТД на внешнего совместителя

СЗВ-ТД на внешних совместителей подаются по общеустановленным правилам (ст. 66.1 ТК РФ, п. 1.4 порядка заполнения формы).

Заполнение СЗВ-ТД на внутреннего совместителя

Внутренние совместители — такие же наемные работники, как и сотрудники на основной работе. Поэтому сведения об их деятельности включаются в СЗВ-ТД. Это положение прямо изложено в п. 1.4 порядка заполнения бланка.

СЗВ-ТД на внутреннего совместителя в целом заполняется так же, как и на основного работника. Отличие в том, что в графу «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» формы СЗВ-ТД дополнительно вносится указание на совместительство. В форме на совместителя также не ставится отметка о том, подано ли заявление о продолжении ведения трудовой книжки или заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности (Письмо ПФР от 05.03.2020 № В-6181-19/10665-20).

Кроме того, формат сведений для формы СЗВ-ТД в электронном виде содержит указания на специальные значения отчета для совместителей (таблица 6, таблица 9 Формата сведений для формы СЗВ-ТД в электронном виде (Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п)).

СЗВ-ТД при приеме совместителя

Допустим, внешний совместитель принят в ООО «Омега» на должность кассира 21.02.2022.

В ТК основной работодатель (ООО «Альфа») внес записи:

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись Число Месяц Год 1 2 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа») 3 13 01 2020 Принята на должность кассира Приказ от 13.01.2020 № 10 4 21 02 2022 Принята на работу по совместительству в общество с ограниченной ответственностью «Омега» (ООО «Омега») на должность кассира Приказ ООО «Омега» от 21.02.2022 № 12

Если внутренний совместитель пожелает, в ТК вносится запись о совместительстве по следующему образцу:

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись Число Месяц Год 1 2 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа») 3 03 02 2020 Принята на должность бухгалтера Приказ от 03.02.2020 № 18 4 21 02 2022 Принята на работу по совместительству на должность кассира Приказ от 21.02.2022 № 14

СЗВ-ТД при увольнении совместителя

При увольнении совместителей, как внешних, так и внутренних, необходимо заполнить СЗВ-ТД.

В СЗВ-ТД, сформированной при увольнении работника (в том числе и совместителя) в электронном виде, графы «Трудовая функция» и «Код выполняемой функции» остаются пустыми, поскольку электронный формат подачи не требует их заполнения.

Перевод совместителя на основное место по СЗВ-ТД

Перевести внешнего совместителя на основное место работы можно двумя способами:

путем увольнения работника с совместительства и приема на основную работу;

путем составления допсоглашения об изменении трудового договора.

В первом случае документы оформляются как при обычном увольнении. Затем работник принимается на работу в общем порядке. Если в ТК есть запись о работе по совместительству, нужно внести обычные записи об увольнении и приеме на работу.

Если записи о совместительстве нет, отражается запись о приеме на работу с указанием периода совместительства. К примеру, «Принята на должность кассира, с 05.04.2021 по 01.02.2022 работала в качестве совместителя» (письмо Роструда от 22.10.2007 № 4299-6-1). Согласно письму Минтруда РФ от 25.03.2020 № 14-2/В-308, в такой ситуации нужно заполнить СЗВ-ТД.

Если перевод совместителя на основное место работы оформляется допсоглашением к трудовому договору, это событие в форме СЗВ-ТД отражается как «Перевод».

Минтруд в письме от 25.03.2020 № 14-2/В-308 разъяснил: такой переход в ряды основных работников не приводит к расторжению трудового договора, оформленного на работе по совместительству. Но и увольнение со старой основной работы не делает работу по совместительству основной автоматически. Этот факт необходимо зафиксировать отдельно. Для этого в трудовой договор, заключенный по месту работы по совместительству, надо внести новые положения о том, что:

работа теперь становится основной;

условия о режиме работы и оплаты труда изменились.

Если в ТК есть запись о работе по совместительству, нужно внести новую запись о признании работы по совместительству основной. К примеру, «Работа по совместительству в должности кассира с 01.02.2022 стала основной» (письмо Роструда от 22.10.2007 № 4299-6-1).

Если записи о совместительстве в трудовой книжке не имеется, в записи о приеме на работу надо указать период совместительства (письмо Госинспекции труда в г. Москве от 22.04.2020 № ПГ/09316/10-1372/05/18-1193). К примеру, работница трудилась кассиром по совместительству с 05.04.2021 по 31.01.2022. С 01.02.2022 эта деятельность стала для нее основной. В трудовой книжке записей о совместительстве не было. В такой ситуации, следуя выводам письма Роструда от 22.10.2007 № 4299-6-1, после записи об увольнении должна быть запись о приеме: «Принята на должность кассира. С 05.04.2021 по 31.01.2022 работала по совместительству».

Как отразить эти мероприятия в СЗВ-ТД? Так как трудовой договор не расторгался, а было оформлено допсоглашение к нему, в СЗВ-ТД нужно показать это кадровое событие как «Перевод».

Отличие перевода на основное место работы внутреннего совместителя от внешнего заключается в том, что сначала он должен уволиться со своей основной должности. Только после этого можно оформить перевод. Дело в том, что основная работа может быть только одна. Так же как и в случае с внешним совместительством, оформить перевод внутреннего совместителя на основную работу можно теми же двумя путями:

через увольнение с внутреннего совместительства и прием на основную работу;

через составление допсоглашения к трудовому договору.