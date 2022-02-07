Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Цитата дня. Про полезный интернет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Долой компьютерные игры и зловредные сайты, время в интернете надо проводить с пользой. Власти организовали регистрацию на Госуслугах для детей.

Те, кому 14 лет уже есть, смогут зарегистрироваться сами, остальных запишут родители. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал так: 

"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, и ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись. Если молодой человек захочет подработать во время каникул, так же сам сможет оформить заявку."

Госуслуги понадобятся детям не только для подработок, но и для того, чтобы увидеть свои электронные дневники, оценки и домашние задания. 

Привет, Гость! 

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить