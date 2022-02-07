Цитата дня. Про полезный интернет

Долой компьютерные игры и зловредные сайты, время в интернете надо проводить с пользой. Власти организовали регистрацию на Госуслугах для детей.

Те, кому 14 лет уже есть, смогут зарегистрироваться сами, остальных запишут родители. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал так:

"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, и ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись. Если молодой человек захочет подработать во время каникул, так же сам сможет оформить заявку."

Госуслуги понадобятся детям не только для подработок, но и для того, чтобы увидеть свои электронные дневники, оценки и домашние задания.