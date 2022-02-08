Вводный инструктаж по охране труда в 2022 году

Статья 212 Трудового кодекса РФ обязывает работодателей проводить инструктажи по охране труда. Инструктажи проводятся для всех трудоустраиваемых и для некоторых других категорий работников (ст. 255 ТК РФ). В нашей статье речь пойдет о самом первом вводном инструктаже, который проводится сразу при приеме лица на работу, а также о том, какими документами он оформляется, кто инструктирует сотрудников и какие сведения должны быть доведены до них.

Что такое вводный инструктаж по охране труда

Вопросы проведения инструктажей ПОТ, в том числе вводного, урегулированы порядком, утвержденным Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29.

Из документа следует, что вводный инструктаж — это ознакомление трудоустраиваемых лиц со следующей информацией:

производственными факторами, имеющими опасный или вредный характер;

требованиями охраны труды, включенными в локальные нормативные акты компании;

инструкциями ПОТ;

эксплуатационной и технической документацией;

требованиями по безопасности труда — о безопасных методах и приемах исполнения должностных обязанностей.

В пункте 2.1 порядка определены категории лиц, подпадающие под обязательное вводное инструктирование:

принимаемые на работу;

сотрудники, переводимые на другую работу;

прикомандированные к компании лица;

сотрудники из других фирм, работающие на выделенном им участке;

студенты, прибывшие на практику в компанию;

другие лица, принимающие участие в производственном процессе.

Так, в письме от 17.05.2019 № 15-2/ООГ-1157 Минтруд РФ разъяснял, что к иным участникам производственной деятельности можно отнести работников по договорам гражданско-правового характера. В связи с этим в ГПД с этой категорией лиц требуется включить условие о прохождении инструктажей и ответственность за его несоблюдение.

При разрешении вопроса о моменте проведения вводного инструктирования нужно учитывать разъяснения Роструда, приведенные в письме от 18.06.2020 № ПГ/30985-03-3.

Ведомство сообщало, что инструктаж касается именно сотрудников, а не соискателей. Говоря о необходимости проведения вводного инструктирования с принимаемыми на работу лицами, законодатель имеет в виду не соискателей, а тех, кого уже принимают на работу.

Поэтому инструктаж трудоустраиваемого лица проводится непосредственно в день его приема на работу. Трудовое законодательство не содержит норм, предписывающих инструктировать соискателей.

Порядок оформления вводного инструктажа

Чтобы правильно оформить мероприятия по проведению вводного инструктажа, нужно обратиться к Межгосударственному стандарту (ГОСТ 12.0.004-2015), введенному в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст.

Им определено, что инструктирование ПОТ проводится в порядке, регламентированном работодателем. При этом учитывается специфика производственного процесса, условия труда, вид обязанностей инструктируемого сотрудника и вид инструктажа.

Для организации инструктажа разрабатывается спецпрограмма. При инструктировании используются специально подготовленные обучающие средства: инструкция, пособие, методичка, инструкция в формате видео, компьютерная программа.

По итогам инструктирования работника тестируют на усвоение информации, в том числе с помощью компьютерного теста. Факт проведения инструктажа записывают в специальный журнал. Образец журнала, где происходит регистрация инструктажа, приведен в приложении к ГОСТу. Работодатель может взять этот бланк за основу. Внесенная в журнал запись заверяется обеими сторонами, следом проставляются дата и время инструктирования.

Кроме того, результаты проверки знаний ПОТ оформляют протоколом. Делается регистрация в личной карточке прохождения обучения.

Таким образом, порядок оформления вводного инструктажа включает в себя:

подготовку и утверждение программы вводного инструктирования (список примерных вопросов, включаемых в программу, приведен в ГОСТ);

издание приказа об утверждении программы;

оформление журнала регистрации проведенных инструктажей (рекомендуемая форма приведена в приложении к ГОСТ);

определение ответственного за проведение инструктажа;

проставление отметки о проведении вводного инструктажа в личной карточке прохождения обучения (бланк рекомендован ГОСТом).

Отметим, что формы вышеприведенных документов работодатель может утвердить и самостоятельно. Применять рекомендованные ГОСТом бланки необязательно.

Как пояснял Минтруд в письме от 09.11.2018 № 15-2/ООГ-2749, применение ГОСТ 12.0.004-2015 носит добровольный характер.

Кто проводит вводный инструктаж по охране труда

Согласно статье 217 ТК РФ в компаниях с численностью персонала от 50 человек, занимающихся производственной деятельностью, вопросами охраны труда обязана заведовать специальная служба (СОТ). В качестве альтернативы можно ввести должность специалиста ПОТ, который должен обладать необходимой подготовкой в области трудохраны и опытом работы.

В письме от 10.06.2016 № 15-2/ООГ-2136 Минтруд РФ указывал, что производственная деятельность может принимать различные формы в разных экономических отраслях. Заниматься ею могут не только юридические, но и физические лица. Такая деятельность не касается создания исключительно материальных ценностей. Производственной будет и деятельность по созданию нематериальных благ, в том числе и оказание различного вида услуг.

Это значит, что требование о создании СОТ или введении должности специалиста в равной мере распространяется и на бизнес с 50 и более сотрудниками, чья работа не связана с непосредственным созданием какой-либо продукции.

О том, что к функциям СОТ относится проведение вводного инструктажа, прямо сказано в п. 7.13 рекомендаций по организации работы СОТ, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14.

Относительно компаний с меньшей численностью персонала ТК РФ гласит, что создавать службу или утверждать должность специалиста излишне. В этом вопросе учреждения вправе ориентироваться на специфику своего производственного процесса.

В части 3 статьи 217 ТК РФ сказано, что при отсутствии службы и специалиста вопросами охраны труда, включая и проведение вводного инструктирования, будут управлять

лично работодатель — ИП;

руководитель фирмы или иное уполномоченное им лицо;

компания или отдельный специалист, предоставляющие услуги в сфере охраны труда по ГПД (должна быть аккредитация).

Если руководитель компании является ее единственным сотрудником, с которым заключен трудовой договор, то он вправе проинструктировать сам себя. Об этом сообщал Роструд в письме от 27.04.2017 № ПГ/08346-03-3. При этом ведомство обращало внимание, что и в данном случае проводить вводный инструктаж вправе только лицо, прошедшее соответствующее обучение в специальной аккредитованной организации.

Программа вводного инструктажа по охране труда — 2022

Согласно абзацу 2 пункта 2.1.2 порядка, утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29, программу удостоверяет наниматель или уполномоченное им лицо с учетом норм законодательства и особенностей своего вида бизнеса.

Более подробно вопрос разработки программы освещен в ГОСТ 12.0.004-2015. В нем указано, что программа должна обязательно информировать сотрудника о профрисках на его месте работы, об обязанностях ПОТ и ответственности.

С учетом этой цели выделены основные вопросы, которые должны быть включены в программу.

1. Основная информация о компании, особенности ее деятельности, дислокация служб, отделов, подразделений.

2. Законодательные положения о труде и об охране труда:

время работы и отдыха;

гарантии и компенсации;

вопросы работы слабого пола и несовершеннолетних;

правила трудораспорядка и санкции за их нарушение;

организационные вопросы работы ПОТ, вопросы госнадзора в этой области.

3. Условия труда, в том числе факторы производства, имеющие вредный и опасный характер.

4. Вопросы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости, электротравматизма.

5. Обязанности сотрудника в сфере ОТ.

6. Правила поведения на рабочем месте.

7. Вопросы производственной санитарии и персональной гигиены.

8. Предоставление СИЗ (процедура, нормы, сроки эксплуатации).

9. Несчастные случаи и их причины, произошедшие на аналогичных производствах.

10. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, их документальное оформление, соцобеспечение при производственном травматизме.

11. Вопросы пожарной безопасности, предотвращения пожаров, регламентация действий сотрудников при их возникновении.

12. Действия при несчастных случаях, оказание первой помощи.

Конкретное содержание программы определяется в зависимости от категории сотрудника. Поэтому оно может различаться. Об этом сказано в ГОСТе.

Утверждение программы вводного инструктажа по охране труда

Нормами закона не регламентирован образец программы вводного инструктажа. Также нет и рекомендуемого бланка для такой программы. Как было сказано выше, ГОСТ 12.0.004-2015 дает только примерный перечень вопросов, которыми следует руководствоваться при разработке программы, не забывая и о специфике своего вида деятельности. О том, что программу утверждает наниматель, прямо сказано в порядке, утвержденном постановлением № 1/29.

Чтобы ввести указанный документ для внутреннего использования, работодатель должен издать приказ об утверждении программы вводного инструктажа по охране труда.

В приказ включаются обязательные реквизиты: наименование компании, дата, номер, а также прописывается, что программа утверждается во исполнение требований законодательства о прохождении принимаемыми на работу лицами вводного инструктажа. Целесообразно обозначить лицо, ответственное за проведение инструктажа, и в приложении привести разработанную работодателем программу.

Образец программы вводного инструктажа по охране труда

Приложение 1

к Приказу от 15.03.2022 № 12

Программа вводного инструктажа по охране труда в обществе с ограниченной ответственностью «Двери России»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью данной программы является информирование работника о профессиональных рисках на его рабочем месте, о его обязанностях по охране труда и ответственности.

1.2. Ответственный за проведение вводного инструктажа — специалист по охране труда.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА

2.1 Инструктаж проводится в кабинете специалиста по охране труда.

2.2. Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц, работников, переводимых на другую работу, сотрудников, прибывших в командировку, практикантов.

2.3. Факт проведения инструктажа вносится в журнал проведения инструктажей с проставлением подписей инструктора и инструктируемого лица.

2.4. Время проведения инструктажа составляет 2,35 часа.

3. ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

№ п/п Тема Продолжительность (в часах) 1. Общие сведения об организации, характерные особенности производственной деятельности. Расположение цехов, вспомогательных помещений. 0,20 2. Основные положения законодательства о труде и об охране труда. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Правила внутреннего трудового распорядка. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. Правила предоставления СИЗ. 0,20 3. Охрана труда в организации. Государственный надзор за ее состоянием 0,10 4. Обязанности работника по охране труда. Безопасность на рабочем месте. Правила поведения на территории работодателя. 0,20 5. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы. Средства коллективной защиты. Система предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение при производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 0,20 6. Санитарные требования и личная гигиена. Нормы выдачи СИЗ. 0,10 7. Обстоятельства и причины несчастных случаев, аварий, пожаров, произошедших на схожих производствах. Способы их предотвращения. Действия при их возникновении. 0,15 8. Первая помощь пострадавшим. 0,5 9. Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний в организации. 0,15 10. Устная проверка степени усвоения содержания инструктажа. 0,20 Итого: 2,35