Перспективные криптовалюты в 2022 году

Криптовалюта — одно из знаковых явлений, возникших в экономической сфере за последнее десятилетие. Количество криптовалют непрерывно растет, расширяется область их применения. Многие страны признают их легальным платежным средством, компании позволяют совершать покупки за цифровые монеты, все больше людей рассматривают криптовалюты в качестве объекта для инвестиций.

Это обеспокоило Центробанк, который посчитал, что массовые денежные вложения россиян в криптовалюту могут нанести ущерб финансовой стабильности страны. Было высказано предложение о запрете крипты на территории России. Однако Минфин это предложение не поддержал.

Правительство подготовило проект по регулированию, а не запрету криптовалют. Предполагается, что запрет коснется лишь использования российской инфраструктуры для купли-продажи криптовалюты, владение цифровыми монетами останется законным.

Напомним, что расчеты с помощью криптовалюты на территории России запрещены законом «О цифровых финансовых активах», вступившим в силу с января 2021 года (п. 5. ст. 14 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ). Кроме того, запрещено распространять предложения по оплате товаров, работ или услуг цифровой валютой.

Тем не менее интерес к крипте, как одному из способов инвестиций, только растет. Мы проанализировали мнение аналитиков и экспертов, высказанные в сети и составили список криптовалют, которые выглядят наиболее перспективно в 2022 году.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin — самая первая криптовалюта. Она появилась в 2009 году и тогда один биткоин стоил меньше цента, а в ноябре 2021 года достиг цены в 67 000$, однако затем последовал сильный спад.

Тем не менее, Bitcoin считается самой надежной криптовалютой, а потому наиболее популярен. Его эмиссия ограничена 21 000 000 монет, что исключает возможность перенасыщения рынка и, соответственно, их инфляцию.

Именно Bitcoin задает тон криптовалютному рынку: падает его стоимость — падает цена и на прочие криптомонеты.

Доминирующее положение в криптовалютной сфере и доверие пользователей обеспечивают биткоину перспективы для роста. РБК, ссылаясь на мнение трейдера Джастина Беннета, считает, что цена одного биткоина вскоре может достигнуть 46 000 USD. Если это произойдет, то стоимость данной криптовалюты продолжит расти и будет способна достичь 53 000 USD.

Однако высокая стоимость и сложность майнинга сильно ограничивают круг лиц, способных стать владельцами заветных биткойнов.

Цена 1 BTC равняется 42 510 USD (здесь и далее курс указан на 7 февраля 2022 г. по данным binance.com).

Ethereum (ETH)

Ethereum — вторая по популярности и стоимости криптовалюта. Она была создана в 2015 году канадским разработчиком с русскими корнями Виталиком Бутериным.

Именно на платформе Ethereum создаются и функционируют многие другие токены, а также такие отрасли, как DeFi и NFT.

В совокупности с популярностью и относительной стабильностью самого ETH, а также обновлением Ethereum 2.0, которое постепенно проводится разработчиками, эти факторы говорят о неплохих перспективах этой криптовалюты.

РБК, опираясь на мнение ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова, говорит, что Ethereum способен подорожать до 5-6 000 USD.

Цена 1 ETH составляет 3 066 USD.

Cardano (ADA)

Cardano — платформа, созданная командой разработчиков, во главе которой стоял Чарльз Хоскинс, ведущий специалист Ethereum. Ее нативный токен ADA — криптовалюта более совершенная по сравнению с предшественниками с точки зрения безопасности и скорости транзакций.

Валюта достаточно давно на рынке и заслужила доверие пользователей. В середине января 2022 года ADA пережила взлет, после которого случился заметный спад.

По мнению аналитиков, ADA — хороший вариант для долгосрочных вложений.

Эксперты криптовалютной биржи Kraken предполагают, что после выхода из стадии коррекции, в которой крипта находится сейчас, ее ждет многократный рост курса.

Цена 1 ADA составляет 1,17 USD.

Polkadot (DOT)

Polkadot — платформа, которая была создана в 2017 году. Без Ethereum не обошлось и здесь: одним из основателей Polkadot стал его технический директор Гэвин Вуд. Цель платформы — объединить сети разных блокчейнов, существующих отдельно друг от друга. Используя DOT (токен платформы), пользователи могут голосовать за изменения в коде проекта.

Уникальная инфраструктура кажется аналитикам причиной считать DOT перспективным объектом для инвестиций.

Аналитик 8848 Invest Виктор Першиков в интервью РБК предполагает, что в течение года стоимость 1 DOT может вырасти до 40 USD.

Цена 1 DOT составляет 21,98 USD.

Polygon (MATIC)

Polygon — платформа, ранее известная под названием Matic Network.

Ее цель — создание блокчейнов, совместимых с сетью Ethereum. Внутри экосистемы Polygon используется токен MATIC.

РБК, ссылаясь на мнение криптоаналитика Ларка Дэвиса, пишет, что цена одного токена в ближайшем будущем способна достичь 10 USD.

Цена 1 MATIC составляет 1, 77 USD.

Terra (LUNA)

Terra — платформа, созданная с целью сделать криптовалюту привлекательной для массового пользователя. С ее помощью создаются специальные криптомонеты, привязанные к фиатным деньгам — стейблкоины. Токен платформы называется LUNA. Его обладатели имеют право вносить предложения по изменению и улучшению системы, а также голосовать за них.

Стабильность Terra, дающая пользователям уверенность, является залогом успеха этой платформы и ее токена.

Аналитики investing.com считают, что в 2022 году LUNA должна набирать стоимость до 240-400 USD, благодаря развитию в сфере стейблкоинов и DeFi.

Цена 1 LUNA составляет 57,57 USD.

IOTA (MIOTA)

IOTA — платформа, которая отличается от других цифровых монет весьма сильно: она основана на технологии Tangle, а не на блокчейне.

Проект ориентирован на будущее и интернет вещей (концепция общения людей с устройствами и устройств между собой). Перспективность этой крипты обусловлена низкой стоимостью на данный момент и вероятностью ее роста при развитии интернета вещей.

Цена 1 MIOTA составляет 0,95 USD.

Solana (SOL)

Solana — блокчейн-технология, созданная в 2017 году для поддержки децентрализованных приложений, которые стремительно внедряются во всевозможные сферы жизни: от игровой индустрии до проведения аукционов. Хорошая пропускная способность системы позволяет поддерживать высокую скорость, важную для работы децентрализованных приложений.

Алкеш Шах, аналитик Bank of America, предположил, что Solana может стать для криптовалют подобием платежной системы Visa. В связи с этим, SOL (токен Solana) является перспективным для долгосрочных вложений.

РБК приводит мнение аналитика Виктора Першикова, который считает, что в этом году Solana вновь поднимется в цене примерно до 200 USD.

Цена 1 SOL составляет 117,16 USD.

Avalanche (AVAX)

Avalanche — платформа, работающая с децентрализованными финансовыми приложениями, также известными как DeFi. Ее уникальность заключена в высокой скорости транзакций: создатели уверяют, что перевод можно совершить за доли секунды.

По мнению аналитиков РБК, цена на токен может вырасти до 120 USD в течение этого года.

Цена 1 AVAX составляет 76 USD.

Инвестиции — дело рискованное. Инвестиции в криптовалюту рискованны вдвойне из-за высокой волатильности (колебаний курса), которую часто сложно предсказать. Потому, прежде чем тратить накопления на покупку цифровых монет или токенов, оцените возможные риски и, если все же решитесь на покупку, будьте готовы к убыткам. Однако в случае успешного вложения средства могут быть приумножать многократно.

Следите вместе с Клерк.ру за новостями — в 2022 году в законодательстве планируются серьезные изменения в регулировании криптовалютного рынка.