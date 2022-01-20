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Сделки с криптой могут запретить

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Рубрика Криптовалюта
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Криптовалюту хотят запретить в нашей стране из-за того, что с ее помощью люди передают пожертвования оппозиции и другим нежелательным организациям, а отследить эти транзакции трудно.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, ФСБ лоббировала запрет, ток как платежи в криптовалюте трудно отследить, а люди часто с их помощью поддерживают СМИ-иноагентов, оппозицию и другие организации, поддержку которых власти хотели бы перекрыть.  

Причем, всего на криптокошельках (которых около 17 млн) находится активов на сумму около 7 трлн рублей. И финансирование оппозиции, по мнению ФСБ - только незначительная часть этого "пирога".

В ЦБ и раньше высказывали мнения против криптовалют в нашей стране:

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