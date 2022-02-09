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Строка 030 декларации по налогу на прибыль: важные нюансы

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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В 2022 году декларацию по налогу на прибыль организации сдают на новом бланке. Строка 030 встречается в новом отчете довольно часто. Если быть точным, то встретить такую строчку можно на 25 листах формы. В нашей статье вы узнаете, как заполнить строчки 030, которые нельзя пропускать при составлении декларации по налогу на прибыль.

Кто заполняет строку 030 в декларации по налогу на прибыль

Поскольку строчки 030 встречаются в декларации по налогу на прибыль очень часто, их заполняют все, кто платит этот налог и сдает по нему отчетность. К таким налогоплательщикам относятся:

  • российские организации, которые применяют общую систему налогообложения;
  • налоговые агенты по налогу на прибыль, независимо от системы налогообложения;
  • ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков.

Важно отметить, что заполнять декларацию нужно, даже если организация не вела деятельность в течение года и налог к уплате равен нулю (абз. 1 п. 1 ст. 289 НК РФ, письмо Минфина РФ от 20.05.2021 № 03-01-11/38696).

Как заполнить строку 030 в декларации по налогу на прибыль

В 2022 году заполнять декларацию налогу на прибыль следует на обновленном бланке. Образец отчета, электронный формат и порядок заполнения декларации утверждены Приказом ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 (в редакции Приказа ФНС РФ от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869).

Структура отчета по прибыли включает в себя девять листов и приложения к ним. Есть как обязательные к составлению листы, так и страницы, которые оформляют только при наличии особых операций, поступлений, издержек и в других случаях, установленных законодательством.

Обязательными к заполнению в прибыльной декларации являются:

  • титульный лист;
  • подраздел 1.1 раздела 1;
  • лист 02;
  • приложение № 1 к листу 02;
  • приложение № 2 к листу 02.

Во всех обязательных к заполнению листах, за исключением титульного листа, встречается строка 030. По каким правилам заполнять строки 030 в декларации по прибыли, расскажем далее.

Впервые с обязанностью заполнить строку 030 организация столкнется при заполнении подраздела 1.1 раздела 1.

В этой строчке указывают код бюджетной классификации (КБК), по которому организация должна перечислить налог в федеральный бюджет.

Затем строку 030 придется заполнить в листе 02, который предназначен для расчета налога к уплате в бюджет.

Именно на основании этих данных налоговики проверяют корректность исчисления налога, распределения его по бюджетам, периодичности и полноты уплаты авансов, а также правильность применения налоговых ставок.

В строке 030 листа 02 организации записывают сумму расходов, связанных с производством и реализацией.

Подробную расшифровку таких расходов указывают в строке 130 приложения 2 к листу 02 (п. 2 ст. 252 НК РФ).

В этой строке не указывают суммы полученных доходов в виде средств целевого финансирования, целевых поступлений и других доходов, указанных в ст. 251 НК РФ и произведенных за счет этих доходов расходов, которые учитываются отдельно от доходов и расходов от деятельности, связанной с производством и реализацией, и доходов и расходов от внереализационных операций.

Далее строку 030 потребуется заполнить в приложении № 1 к листу 02. Эту строку заполняют на основании сведений, которые содержатся в строке 340 приложения 3 к листу 02. Только те организации, которые в отчетном периоде продавали определенные активы, для которых предусмотрен особый порядок учета расходов. В частности, амортизируемое имущество или же основные средства, права требования, права на земельные участки, доходы учредителя доверительного управления.

Часто возникает вопрос: с какого момента признавать доход от реализации недвижимого имущества? Согласно письму Минфина РФ от 10.09.2007 № 03-03-06/1/653, в налоговом учете доход от продажи недвижимого имущества следует признавать с момента подачи документов на регистрацию права собственности.

После этого строку 030 потребуется заполнить в приложении № 2 к листу 02. Эту строку заполняют организации, которые занимаются оптовой и розничной торговлей и применяют для определения налоговой базы метод начисления. В строке 030 указывают стоимость реализованных покупных товаров.

Покупная стоимость товаров — это прежде всего цена, по которой товары приобретены у продавца. Однако налогоплательщик вправе включить в покупную стоимость также расходы, которые непосредственно связаны с приобретением этих товаров (абз. 2 ст. 320 НК РФ). Причем НК РФ не приводит перечень таких расходов.

Порядок формирования покупной стоимости товаров (с учетом расходов на приобретение или без них) определяется налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения. Выбранный порядок необходимо применять не менее двух налоговых периодов.

Если организация использует кассовый метод, строку 030 заполнять не нужно. В этом случае стоимость реализованных покупных товаров указывают по строке 040 приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль.

Заполнение строки 030 в квартальной декларации

Порядок заполнения строчек 030 в квартальной отчетности по налогу на прибыль общий для всех отчетных периодов — I, II квартала (полугодие) и III квартала (9 месяцев).

В подразделе 1.1 раздела 1 строку 030 в квартальной декларации по прибыли указывают актуальный КБК для уплаты налога в федеральный бюджет.

Коды бюджетной классификации для уплаты налога на прибыль в 2022 году остались без изменения.

Для заполнения строки 030 декларации по прибыли и перечисления налога в федеральный бюджет используют КБК 182 1 01 01011 01 1000 110.

В листе 02 квартальной декларации по прибыли строку 030 заполняют на основании сведений о расходах из строки 130 приложения 2 к листу 02.

Строку 030 приложения № 1 к листу 02 в квартальной декларации по прибыли заполняют на основании сведений, которые содержатся в строке 340 приложения № 3 к листу 02.

По строке 030 приложения № 2 к листу 02 в квартальной декларации указывают стоимость реализованных товаров за период.

В случае незаполнения данных строк потребуется сдавать в налоговую «уточненку». Это безопаснее сделать, даже если ошибки в декларации не привели к занижению налога, подлежащего уплате в бюджет.

Заполнение строки 030 в годовой декларации

Особых принципов заполнения строки 030 в годовой декларации по налогу на прибыль нет. Порядок заполнения строчек аналогичен квартальной отчетности. Однако важно учесть, что все показатели в декларации за год указывают с нарастающим итогом.

Так, в подразделе 1.1 раздела 1 строку 030 годовой декларации нужно указать действующий КБК для уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 1000 110.

В листе 02 указать по строке 030 нужно данные, которые содержатся по строке 130 приложения 2 к листу 02.

Строку 030 приложения № 1 к листу необходимо заполнить на основании сведений, которые содержатся в строке 340 приложения № 3 к листу 02.

По строке 030 приложения № 2 к листу 02 потребуется указать стоимость товаров, которые были реализованы организацией за год.

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