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Самозанятые в 2022 году: новшества и ограничения

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Рубрика Самозанятые
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За три года существования режима НПД самозанятые суммарно заработали свыше 882 миллиардов рублей, уплатив, соответственно, почти 54 миллиарда рублей в казну государства. Ставку от 4% до 6% власти пообещали сохранить на 10 лет. Однако всегда есть риски получить взыскания из-за недостаточной осведомленности — что можно, а что нельзя поручать самозанятым? В этом разбираемся вместе с экспертами биржи услуг «Наниматель».

Профессии

Полный перечень услуг, оказываемых самозанятыми, который определили в ФНС, можно посмотреть в приложении «Мой налог». Он насчитывает сотни специальностей по десяткам направлений. Приводить его здесь полностью мы не станем.

Чего точно нельзя поручать самозанятым на аутсорсинге:

  • работать в сфере добычи полезных ископаемых;
  • перепродавать;
  • продавать акцизные товары;
  • выполнять представительские функции на основании агентского договора.
Нельзя также заключать договор об оказании услуг с самозанятым, если он состоит в штате компании или уволился из нее менее двух лет назад. Эти виды нарушений сейчас активно отслеживает ФНС при помощи скоринговой системы, которую запустили в марте 2021 года. И рассматривает это как способ снижения налоговой базы.

Надзорные органы анализируют такие аспекты, как динамика страховых выплат, среднесписочная численность, показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки, персональная история трудоустройства самозанятого, источники и суммы его доходов.

Совмещение

Любой гражданин имеет право одновременно быть и самозанятым, и работать в штате. Даже находясь на госслужбе. Правда, в последнем случае ему разрешен только один вид деятельности — сдача в аренду недвижимости.

Например, Иван Иванов работает водителем автобуса у частного перевозчика ИП «Ромашка» с графиком сутки через трое. В свободное от работы время он, как самозанятый, оказывает частные услуги извоза сторонним лицам. Однако оказание услуг в качестве самозанятого должно быть оформлено должным образом, а именно: заключен договор с заказчиком и после оплаты самозанятый должен зарегистрировать чек в налоговой и отдать его заказчику.

Новое в 2022 году

Сейчас среди законотворцев идет полемика на тему расширения возможностей для самозанятых. В том числе, возможно, они смогут выпускать и продавать маркируемые товары. Эту инициативу уже год высказывают в Минпромторге России.

Не новое, но мало кто знает и использует: самозанятым разрешено участие в госзакупках, в том числе и в рамках 44-ФЗ. Для этого необходимо получить электронную цифровую подпись и пройти аккредитацию на ЭТП.

Оформить самозанятость могут не только граждане России, но и некоторые иностранцы из тех, что ведут дела нашей стране — например, жители Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Что делать если самозанятый потерял статус?

У налога на профессиональную деятельность есть важное ограничение.

Если годовой доход исполнителя превысил два миллиона четыреста тысяч рублей, то человек теряет все льготы и послабления. С этого момента ему необходимо переводить свою деятельность в поле индивидуального предпринимательства.

Если этого не произойдет, то при утрате статуса самозанятого заказчик обязан начислить и уплатить 13% НДФЛ, а также страховые и пенсионные взносы с того момента, как доход превысил 2,4 млн рублей. Поэтому бизнесу стоит быть осторожным и регулярно проверять как статус своего исполнителя, так и наличие у него других клиентов, чтобы избежать неудобных вопросов от контролирующих органов.

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