Налоговые проверки: как избежать доначислений, сохранить бизнес и дать отпор ФНС

Существует мнение, что налоговые проверки с крупными доначислениями грозят только бизнесу с оборотами в сотни миллионов рублей. На практике проверяют и средний и малый бизнес, а размер доначислений стоит скорее рассматривать в процентах к обороту, а не в абсолютных цифрах. Ведь для одного предприятия 100 млн это лишь недельная выручка, для другого — полное разорение и банкротство.

Чем грозит налоговая проверка, какие ошибки совершают руководители во время ее проведения, и как предотвратить ее негативные последствия — отвечаем в статье.

Помочь разобраться в непростых вопросах о налоговых проверках, мы попросили управляющего партнера компании Defense Solutions, адвоката Дмитрия Олеговича Ефремова.

Самая главная проблема для большинства организаций во время проверки — это НДС. Чаще всего ФНС старается именно этот налог пересчитать, снять предъявленный к вычету, чему способствует некое легкомыслие в отношении оформления первичных документов самих налогоплательщиков.

Какие неправильные управленческие решения могут привести к выездной проверке и доначислениям НДС и налога на прибыль?

«Часто организации совершают ошибки в формировании документального подтверждения хозяйственных операций, при проявлении должной осмотрительности выбора контрагента, которые приводят к появлению внутренних рисков организаций. Также к внутренним рискам относятся сделки, связанные с взаимозависимыми лицами и дробление бизнеса. Чтобы минимизировать данные риски необходимо, чтобы каждая сделка (операция) имела деловую цель и экономическое обоснование», — адвокат Дмитрий Ефремов.

На практике руководители часто торопятся заключить выгодный для компании контракт и в спешке не проявляют должной осмотрительности. Под ней налоговики понимают сбор максимально полной информации о контрагенте. И это не только сведения из выписки, копии учредительных документов, свидетельств о регистрации или приказ о назначении директора. Нужно идти глубже:

Уточнить адрес не просто юридический, но непосредственно производства или складов.

Обратить внимание на численность сотрудников.

Проверить бухгалтерскую отчетность (она доступна открыто — через сервисы ФНС) — наличие основных средств, размер кредиторской задолженности, закредитованность.

Стоит проверить компанию-партнера на наличие судебных разбирательств, в первую очередь тех, где контрагент выступает ответчиком.

Кроме того, по каждой сделке необходимо формировать полный комплект документов, не допускать, чтобы вместо оригиналов главный бухгалтер получал копии или сканы счет-фактур и накладных. Налоговая обязательно будет требовать предоставления документов и, возможно, вам удастся обойтись копиями при ответе на требование. Но вот при выездной проверке или в суде придется предъявлять оригиналы.

Кроме «стандартной» первички, нужно собрать и все дополнительные документы. Доставку товара подтвердить ТТН, путевыми листами, доверенностями на водителей и экспедиторов. Использовать в качестве доказательств — фото- и видео съемку. Например, записи камер наблюдения на складе при загрузке / разгрузке товара, фото производственных мощностей и оборудования, спецтехники, представленные контрагентом. Не пренебрегайте деловой перепиской, необходимо сохранять ее в электронной почте, мессенджерах, смс.

А если «нарисовать» требуемые документы?

«Явными признаками фиктивного документооборота являются наличие идентичных (зеркальных) договоров, неверное указание в первичных документах наименования контрагента либо его ИНН, общие номера телефонов, нестыковки в документах по сделке, отражение расчетного счета в документах, который на момент их подписания был закрыт», — Дмитрий Ефремов

Причем, как отмечает Дмитрий Олегович, одна из ключевых ошибок, совершаемых руководителями компаний, заключается в искренней надежде справится с проблемой только собственными силами. На стороне ФНС команда профессиональных юристов, можно сказать, неограниченные финансы, ее работа — выявлять ошибки, требовать доплаты налогов в бюджет, взыскивать средства, в т.ч. принудительно со счетов налогоплательщиков. Вряд ли налоговиков остановит только ответ на требование (который, заметим, еще нужно правильно составить).

Основные заблуждения налогоплательщиков

Вот пять главных заблуждений налогоплательщиков при проведении выездной проверки по мнению Дмитрия Ефремова:

1. Спорить с налоговым органом бессмысленно и бесполезно, а привлекать налоговых юристов нужно только на стадии судебных споров.

Как на самом деле: на практике, уже на стадии досудебного урегулирования налоговых споров, вышестоящий налоговый орган может отменить решение инспекции, если установит формальный подход и неполноту собранной доказательной базы.

«В случае назначения выездной налоговой проверки организации рекомендуется привлечь специалиста по налоговому сопровождению, не противодействовать налоговому органу при осуществлении мероприятий налогового контроля, но грамотно оппонировать и разумно взаимодействовать с сотрудниками, обязательно выработать единую стратегию защиты. Чаще всего налогоплательщики пытаются снизить бремя налогообложения путем применения „бумажного“ НДС, неправильно применяют освобождение от налога, прикрывают передачу имущества или получение аванса от покупателя займом, не восстанавливают НДС при переходе на спецрежимы, используют незаконное дробление», — Дмитрий Ефремов

2. Задолженность по налогам организации могут погасить только за счет имущества, которое у нее есть.

Как на самом деле: ФНС активно применяет процедуру банкротства, в ходе которой использует такие инструменты как: отмена сделок, привлечение руководителя и учредителей к субсидиарной ответственности, истребование из чужого незаконного владения.

3. Не нужно портить отношения с налоговиками, возражать им в период проведения проверки.

Как на самом деле: возражать можно и нужно и именно в ходе проверки. При этом одновременно собирать доказательную базу в поддержку своей позиции.

4. Необходимо беспрекословно исполнять все требования налогового органа.

Как на самом деле: исполнять нужно только законные требования, а для этого необходимо привлечь специалиста, чтобы последний мог четко отделить одно от другого. Тем самым он не допустит привлечения к ответственности за неисполнение законных требований должностных лиц и не отдаст «лишних» документов.

5. Нужно мигрировать в другой регион, чтобы избежать проверки.

Как на самом деле: организация, которая подаст заявление на смену юридического адреса в другой регион, будет автоматически подвергнута предпроверочному анализу. А организация, которая уже находится в процессе проверки, все равно ее не избежит. Сотрудники предыдущей налоговой обязательно закончат проверку, а новая инспекция сразу «возьмет на карандаш» такого мигранта.

В Defense Solutions собрана профессиональная команда: адвокаты, юристы, специалисты по банкротству, корпоративному и авторскому праву, налоговые аудиторы и консультанты. Подобное объединение профессиональных навыков позволяет на должном уровне противостоять притязаниям должностных лиц контролирующих органов и отстаивать интересы бизнес структур.

Но часто руководители или главные бухгалтеры, а также другие сотрудники отправляются по вызову налоговиков на допрос без какого-либо сопровождения. Нередко это вызвано слухами о том, что адвокат или юрист, который приходит вместе с сотрудником или директором — красный флаг для проверяющих. Раз пришли не одни — есть что скрывать.

Этот страх (боязнь вызвать ложно-отрицательное представление о компании) приводит к тому, что инспекторы заявляют требования, которые налогоплательщик исполнять не обязан, а также составляют протоколы допросов в нужном им формате.

В отсутствие правовой поддержки отделить законное требование от незаконного непросто, а распознать «вшитые» в протокол допроса оттенки виновности непрофессионалу невозможно.

К примеру, поступило вам письмо, где есть отсылки к закону, указаны статьи НК, правда запросили документы, выходящие за пределы трехлетнего периода — правомерно или нет? Как раз на такие вопросы и отвечает налоговый консультант.

«Например, при абонентском сопровождении в Defense Solutions отвечать на требования налогового органа, давать объяснения в качестве представителя юридического лица, обеспечивать допрос сотрудников с участием адвокатов, будете уже не вы, а наши специалисты», — адвокат Дмитрий Ефремов

Но давайте вернемся к вопросу ВНП. До того, как вашу компанию поставят в план, налоговая закидает вас требованиями и вызовами, на которых будет усердно призывать уточнить налоговую декларацию и доплатить НДС и налог на прибыль.

Игнорировать требование налоговиков не рекомендуется. О вас не забудут и не отстанут. Молчание будет воспринято как признак вины и в итоге станет одним из критериев назначения к вам выездной проверки и доначисления НДС, налога на прибыль или НДФЛ в зависимости от направленности действий компании. Кроме того, вам могут заблокировать счет просто потому, что вы вовремя не ответили на требование.

Причиной интереса к вам налоговой инспекции могут быть не только контрагенты, но и попытка разделить действующий бизнес — дробление.

На самом деле провести разделение бизнеса можно совершенно законно, выделив на каждое направление отдельный вид деятельности, дробление же проводят с одной исключительной целью — сэкономить на налогах. Однако оно точно не останется без внимания проверяющих.

Как налоговики распознают дробление бизнеса?

«Основные, но далеко не единственные признаки дробления бизнеса, которые могут лечь в основу акта налоговой проверки известны: создание новых организаций с одним видом деятельности для того, чтобы остаться на специальном режиме;

использование единой компьютерной базы, единого производственного процесса, общего IP-адреса, общего склада, общих сотрудников и контрагентов, также использование одних вывесок, обозначений, контактов, сайтов, фактических адресов, ККТ;

разделение клиентов на НДС и без НДС, участие посредников без НДС;

хранение бухгалтерской и налоговой отчетности в одном месте;

отсутствие деловой цели и экономической целесообразности сделок».

Дмитрий Ефремов.

Мы попросили Дмитрия Олеговича дать несколько бесплатных советов нашим читателям.

«Если организация поставлена в план проверок или в компании уже проводится выездная налоговая проверка я со всей ответственностью рекомендую привлечь специалистов, которые обеспечат выполнение необходимых предпроверочных мероприятий. Это является самым правильным и обоснованным шагом, который позволит не совершать ошибок и даст возможность существенно снизить сумму к доначислению. При наличии процессуальных нарушений есть вероятность полностью оспорить и отменить решение налогового органа. Если привлекать специалистов по каким-то причинам вы считаете на данной стадии нецелесообразным, то рекомендуем выполнить следующие действия самостоятельно. Это позволит не допустить ситуации, при которой помочь вам уже будет нечем».

Рекомендации по подготовке к выездной налоговой проверке:

Провести анализ первичной документации, внутренней документации, базы 1С (пересмотреть все документы на наличие полного пакета документов по контрагентам, собрать информацию по должной осмотрительности). Работа со свидетелями, в том числе бывшими работниками (связаться со всеми работниками и предупредить их, что могут вызывать на допрос). Попытаться наладить связь с работниками, с которыми плохо расстались при увольнении. Нужно будет всех подготовить к допросам. При проведении осмотра офиса назначить одного ответственного сотрудника (желательно морально устойчивого и разумного) для сопровождения налоговых инспекторов, остальным сотрудникам запретить контактировать (при проведении осмотра налоговые инспектора могут пытаться получить различную информацию от слишком доверчивых и разговорчивых сотрудников, которая в дальнейшем может негативно сказаться на результатах проверки). Привлечь адвокатов (заключить соглашение на обеспечение защиты, чтобы быть уверенными, что при необходимости адвокат точно приедет). Разработать нормативные документы (например, регламент по должной осмотрительности). Удалить со всех имеющихся в офисе компьютеров нелицензионный софт (если таковой имеется). В противном случае могут просто дополнительно возбудить уголовное дело за нарушение авторских прав и использовать как инструмент для давления. Организовать рабочие пространства для сотрудников компании на удаленном сервере (вся информация и документы будут храниться там). В случае внезапного визита сотрудников налогового органа рабочий стол отключается моментально, и изъять информацию будет невозможно. Закодировать все имеющиеся жесткие диски, особенно находящиеся в распоряжении бухгалтеров.

«Нашим клиентам мы также рекомендуем составить регламент о проявлении должной и коммерческой осмотрительности. Один раз в год производить повторный сбор всех документов в отношении контрагента. Налогоплательщик обязательно должен получить от партнера свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ, согласие об обработке персональных данных, приказ о назначении директора с отметкой об ознакомлении, приказ о назначении главного бухгалтера. Также рекомендуем направлять запрос в налоговый орган о предоставлении сведений, не представляющих налоговую тайну и не размещенных на портале ФНС России, подтверждающих реальность и добросовестность предполагаемого контрагента».

К примеру, в 2018 году Арбитражным судом Уральского округа было отменено решение налогового органа. Материалами дела установлено, что ООО «ПКФ «НефтеГазКомплект» разработана программа мероприятий, согласно которой контрагент не только проверяется с позиции его юридической чистоты, но и фиксируется факт начала переговоров и встреч с руководством контрагентов. С контрагентами протокольно фиксируется факт переговоров перед заключением договора, где контрагент дает не только гарантии исполнения взятых на себя обязательств по договору, но и гарантии того, что он не является фирмой — однодневкой, не будет использовать денежные средства, полученные от предприятия, в каких-либо незаконных схемах, в том числе, и в обналичивании средств (дело № А50-22080/2017).

Помните поговорку — скупой платит дважды? Вы возможно немного сэкономите на юридическом сопровождении, но заплатите налоги в объеме, большем чем могли бы, потом начнете искать способы пополнить поредевшие оборотные средства, влезать в кредиты, в итоге, если не упретесь в банкротство, то можете потерять часть компании.

Своевременное обращение в консалтинговую компанию убережет от ненужных трат и всегда себя окупает.