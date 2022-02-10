Цитата дня. Про прогноз, но не погоды

Власти пока не знают, как прогнозировать уровень бедности населения, но работают над этим.

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова дала интервью «Известиям», где рассказала про инфляцию, курс рубля, меры поддержки населения и многое другое. А еще объяснила, что сейчас в Минэкономразвития думают над критериями, чтобы прогнозировать уровень бедности на постоянной основе:

«Сейчас изменились подходы к определению прожиточного минимума, а значит, к измерению уровня бедности. После того как мы определимся, какие показатели в наибольшей степени подходят для прогнозирования, мы, скорее всего, включим их в прогноз.»

Это нужно, чтобы определять социальную политику. То есть разрабатывать актуальные меры поддержки населения.

Как думаете, друзья, прогноз будет точный — или такой же, как прогноз погоды?