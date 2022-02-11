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Цитата дня. Про возмущения

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Рубрика НДФЛ
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В ассоциации Национального жилищного конгресса рассказали, как будет контролироваться сдача жилья в аренду, чтобы собственники не уходили от налогов. Получилось очень познавательно.

Интервью программе «ОТРажение» дала директор ассоциации Татьяна Вепрецкая.

Про уплату налогов с доходов за жилье она сказала так:

«Мы с вами, когда получаем заработную плату, тоже платим налоги, и нас это не возмущает. Когда мы платим налог на автомобиль, нас это не возмущает. А вот когда мы говорим о том, что есть налог на имущество и налог на дополнительный доход, как НДФЛ, то вдруг мы начинаем возмущаться. Выгодней заплатить налог на квартиру, чем потом платить штрафы, пени.»

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