Цитата дня. Про возмущения

В ассоциации Национального жилищного конгресса рассказали, как будет контролироваться сдача жилья в аренду, чтобы собственники не уходили от налогов. Получилось очень познавательно.
Интервью программе «ОТРажение» дала директор ассоциации Татьяна Вепрецкая.
Про уплату налогов с доходов за жилье она сказала так:
«Мы с вами, когда получаем заработную плату, тоже платим налоги, и нас это не возмущает. Когда мы платим налог на автомобиль, нас это не возмущает. А вот когда мы говорим о том, что есть налог на имущество и налог на дополнительный доход, как НДФЛ, то вдруг мы начинаем возмущаться. Выгодней заплатить налог на квартиру, чем потом платить штрафы, пени.»
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