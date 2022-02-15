Цитата дня. Про заботу о бабушках

В Центробанке рассказали, что делать клиентам, которым банки навязали ненужные продукты — например, инвестиционное страхование жизни.
Михаил Мамута, руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг дал интервью «Известиям», где объяснил, как будут защищать клиентов банков, попавших в трудные жизненные ситуации.
Один из важных инструментов — кредитные каникулы, скоро они станут еще доступнее.
А вот что Михаил ответил корреспонденту на вопрос о людях, которым банки навязывают ИСЖ и прочие ненужности — особенно когда речь о стариках:
«Одной бабушке мы, конечно, поможем, выдав банку предписание — тем более довольно давно рекомендовали не продавать инвестиционные продукты клиентам старше определенного возраста, и в целом банки эти рекомендации выполняют.»
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.