Цитата дня. Про заботу о бабушках

В Центробанке рассказали, что делать клиентам, которым банки навязали ненужные продукты — например, инвестиционное страхование жизни.

Михаил Мамута, руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг дал интервью «Известиям», где объяснил, как будут защищать клиентов банков, попавших в трудные жизненные ситуации.

Один из важных инструментов — кредитные каникулы, скоро они станут еще доступнее.

А вот что Михаил ответил корреспонденту на вопрос о людях, которым банки навязывают ИСЖ и прочие ненужности — особенно когда речь о стариках:

«Одной бабушке мы, конечно, поможем, выдав банку предписание — тем более довольно давно рекомендовали не продавать инвестиционные продукты клиентам старше определенного возраста, и в целом банки эти рекомендации выполняют.»