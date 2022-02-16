Топ бесплатных инструментов для бухгалтера

Ловите подборку самых удобных сервисов для бухгалтера, которые сэкономят вам время и нервы. А еще деньги, потому что все эти сервисы бесплатные.

Онлайн-калькуляторы

В голове бухгалтера и так достаточно много цифр, зачем усложнять ситуацию? Вот несколько удобных калькуляторов, которые могут вам помочь.

Расчет пособий

http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest

Сервис от ФСС, работает довольно быстро, просто и понятно. Внимательно вбейте данные и пользуйтесь результатом.

Можно посчитать выплаты по обычному больничному, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Вот как вглядит калькулятор для пособия по БиР:

Расчет страховых взносов для ИП

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/

ФНС тоже предлагает немало полезных сервисов. Вот калькулятор, которые посчитает «фиксированные» взносы для ИП, а также сумму взносов, которую надо заплатить, если доход предпринимателя превысил 300 тысяч рублей за год.

Есть техподдержка, в которую можно написать, если что-то идет не так, ниже под результатами — формула и пояснения к расчету.

Расчет налоговой нагрузки

https://pb.nalog.ru/calculator.html

Про этот калькулятор, кажется, слышали все — он помогает бизнесу на общей системе налогообложения. Показатели нужння для того, чтобы определить — не рискует ли ваш бизнес оказаться под пристальный вниманием налоговиков или банка. елси нлоговая нагрузка у него слишком низкая.

Первичный ввод параметров такой:

Дальше нужно будет ввести фактические показатели работы бизнеса.

Если что-то непонятно — можно посмотреть видеоролик о работе сервиса.

Конструкторы

Это инструменты посложнее — они помогают составить довольно сложные документы, которые в силу должности или просто прихотей руководства ложатся на плечи бухгалтера.

Конструктор учетной политики

https://www.klerk.ru/tools/accounting_policy

Бесплатный сервис «Клерка», который поможет составить полноценную учетную политику:

для бухгалтерского учета

для налогового учета.

Обновляется каждый год. Сейчас вы можете сформировать учетную политику с учетом новых стандартов (ФСБУ), действующих в 2022 году.

Стартовая страница выглядит так:

Все кнопки активные, выбираете нужную — и понеслась:

В итоге будет полноценный документ, который можно скачать, распечатать и подписать.

Для скачивания в конце будет вот такая кнопка:

Отчетность в ПФР

https://es.pfrf.ru/#services-u

С помощью этих сервисов можно сформировать, загрузить и отправить отчетность. Чтобы воспользоваться ими, необходимы регистрация на Госуслугах и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Там же можно воспользоваться и другими бесплатными сервисами от ПФР.

Заполнение бланков

https://formz.ru/

С помощью сервиса можно заполнить и распечатать бланки. А после регистрации можно сохранять формы и вести журнал.

Выбираете нужный документ, вбиваете данные, нажимаете «Сохранить» и (или) «Печать». Так начинается форма для заполнения УПД:

На сайте много различных бланков: счет, накладная, акт, актуальная форма счет-фактуры, ТТН, ПКО, РКО, товарный чек, доверенность. путевой лист, различные приказы и т.д. Есть бланки и для частных лиц.

Конструктор типовых уставов

https://www.klerk.ru/tool/479238/

По сути, это конструктор от Минэкономразвития России. Просто введите свои данные и заберите правильный шаблон.

Выглядит ввод так:

Для работы с документами

Сотни странных заказчиков, неопытных менеджеров и прочих неприятных персонажей издеваются над бухгалтером по нескольку раз на день. То попросят что-то исправить в готовом документе, то наделают кучу грамматических ошибок, то пришлют реквизиты в PDF., а то и вовсе голосовым сообщением. Ловите несколько полезных сервисов на этот случай.

Онлайн-конвертер форматов

https://www.ilovepdf.com/ru

Преобразовывает все, что вам нужно, в PDF или наоборот. Может разделить или наоборот объединить документы, вырезать нужный вам фрагмент и так далее.

Например, можно загрузить сканы разных документов и собрать их в единый PDF-файл.

Мало того: сервис позволяет даже отредактировать PDF или поставить водяные знаки.

Проверка текста документа

https://advego.com/text/

https://glvrd.ru/

Орфографию, пунктуацию, стилистику писем, приказов и прочих документов лучше проверять именно в этих сервисах — глаз у вас может замылиться и какие-то обидные мелочи вы сами можете не заметить.

С Главредом осторожнее: текст приказа, устава или других подобных документов он может «не одобрить», потому что этот сервис больше настроен на информационный, чем на деловой стиль.

Проверка документов и текстов на оригинальность

http://text.num2word.ru/

Всякое бывает в работе — иногда надо сопоставить черновик документа с оригиналом, иногда — проверить, а не был ли опубликован какой-то текст на чьем-то сайте. В любом случае, этот сервис поможет понять, чем отличаются два текста.

На text.ru также можно проверить текст на оригинальность — сервис быстро найдет схожие тексты в интернете.

Для удаленки

Наверно, кто хотел, уже давно все настроил для работы из дома, но вдруг вы только начинаете? Ловите на этот случай пару полезных программ.

Google таблицы

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?tgif=d

У них несколько ограниченный, по сравнению со стандартным Экселем, функционал, но зато есть возможность совместного доступа и быстрого редактирования в режиме онлайн.

Не надо крепить во вложения к письму многобайтный документ, достаточно просто отправить ссылку на таблицу.

Голосовой ввод

https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=ru

Тоже сервис Google, позволяет почувствовать себя настоящим боссом, которому некогда печатать документы самому — и он их надиктовывает. Но раз у бухгалтера не наблюдается личного секретаря — стоит попробовать онлайн сервисы для голосового ввода текста.

Штука, конечно, удобная, но имейте ввиду, что, во-первых, распознает он не все слова правильно (зависит от интонации, тембра, четкости языка говорящего), а во-вторых, пишет все сплошным текстом без всякого разделения на абзацы.