Топ бесплатных инструментов для бухгалтера

Ловите подборку самых удобных сервисов для бухгалтера, которые сэкономят вам время и нервы. А еще деньги, потому что все эти сервисы бесплатные.
Онлайн-калькуляторы
В голове бухгалтера и так достаточно много цифр, зачем усложнять ситуацию? Вот несколько удобных калькуляторов, которые могут вам помочь.
Расчет пособий
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest
Сервис от ФСС, работает довольно быстро, просто и понятно. Внимательно вбейте данные и пользуйтесь результатом.
Можно посчитать выплаты по обычному больничному, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Вот как вглядит калькулятор для пособия по БиР:
Расчет страховых взносов для ИП
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/
ФНС тоже предлагает немало полезных сервисов. Вот калькулятор, которые посчитает «фиксированные» взносы для ИП, а также сумму взносов, которую надо заплатить, если доход предпринимателя превысил 300 тысяч рублей за год.
Есть техподдержка, в которую можно написать, если что-то идет не так, ниже под результатами — формула и пояснения к расчету.
Расчет налоговой нагрузки
https://pb.nalog.ru/calculator.html
Про этот калькулятор, кажется, слышали все — он помогает бизнесу на общей системе налогообложения. Показатели нужння для того, чтобы определить — не рискует ли ваш бизнес оказаться под пристальный вниманием налоговиков или банка. елси нлоговая нагрузка у него слишком низкая.
Первичный ввод параметров такой:
Дальше нужно будет ввести фактические показатели работы бизнеса.
Если что-то непонятно — можно посмотреть видеоролик о работе сервиса.
Конструкторы
Это инструменты посложнее — они помогают составить довольно сложные документы, которые в силу должности или просто прихотей руководства ложатся на плечи бухгалтера.
Конструктор учетной политики
https://www.klerk.ru/tools/accounting_policy
Бесплатный сервис «Клерка», который поможет составить полноценную учетную политику:
- для бухгалтерского учета
- для налогового учета.
Обновляется каждый год. Сейчас вы можете сформировать учетную политику с учетом новых стандартов (ФСБУ), действующих в 2022 году.
Стартовая страница выглядит так:
Все кнопки активные, выбираете нужную — и понеслась:
В итоге будет полноценный документ, который можно скачать, распечатать и подписать.
Для скачивания в конце будет вот такая кнопка:
Отчетность в ПФР
https://es.pfrf.ru/#services-u
С помощью этих сервисов можно сформировать, загрузить и отправить отчетность. Чтобы воспользоваться ими, необходимы регистрация на Госуслугах и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Там же можно воспользоваться и другими бесплатными сервисами от ПФР.
Заполнение бланков
С помощью сервиса можно заполнить и распечатать бланки. А после регистрации можно сохранять формы и вести журнал.
Выбираете нужный документ, вбиваете данные, нажимаете «Сохранить» и (или) «Печать». Так начинается форма для заполнения УПД:
На сайте много различных бланков: счет, накладная, акт, актуальная форма счет-фактуры, ТТН, ПКО, РКО, товарный чек, доверенность. путевой лист, различные приказы и т.д. Есть бланки и для частных лиц.
Конструктор типовых уставов
https://www.klerk.ru/tool/479238/
По сути, это конструктор от Минэкономразвития России. Просто введите свои данные и заберите правильный шаблон.
Выглядит ввод так:
Для работы с документами
Сотни странных заказчиков, неопытных менеджеров и прочих неприятных персонажей издеваются над бухгалтером по нескольку раз на день. То попросят что-то исправить в готовом документе, то наделают кучу грамматических ошибок, то пришлют реквизиты в PDF., а то и вовсе голосовым сообщением. Ловите несколько полезных сервисов на этот случай.
Онлайн-конвертер форматов
Преобразовывает все, что вам нужно, в PDF или наоборот. Может разделить или наоборот объединить документы, вырезать нужный вам фрагмент и так далее.
Например, можно загрузить сканы разных документов и собрать их в единый PDF-файл.
Мало того: сервис позволяет даже отредактировать PDF или поставить водяные знаки.
Проверка текста документа
Орфографию, пунктуацию, стилистику писем, приказов и прочих документов лучше проверять именно в этих сервисах — глаз у вас может замылиться и какие-то обидные мелочи вы сами можете не заметить.
С Главредом осторожнее: текст приказа, устава или других подобных документов он может «не одобрить», потому что этот сервис больше настроен на информационный, чем на деловой стиль.
Проверка документов и текстов на оригинальность
Всякое бывает в работе — иногда надо сопоставить черновик документа с оригиналом, иногда — проверить, а не был ли опубликован какой-то текст на чьем-то сайте. В любом случае, этот сервис поможет понять, чем отличаются два текста.
На text.ru также можно проверить текст на оригинальность — сервис быстро найдет схожие тексты в интернете.
Для удаленки
Наверно, кто хотел, уже давно все настроил для работы из дома, но вдруг вы только начинаете? Ловите на этот случай пару полезных программ.
Google таблицы
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?tgif=d
У них несколько ограниченный, по сравнению со стандартным Экселем, функционал, но зато есть возможность совместного доступа и быстрого редактирования в режиме онлайн.
Не надо крепить во вложения к письму многобайтный документ, достаточно просто отправить ссылку на таблицу.
Голосовой ввод
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=ru
Тоже сервис Google, позволяет почувствовать себя настоящим боссом, которому некогда печатать документы самому — и он их надиктовывает. Но раз у бухгалтера не наблюдается личного секретаря — стоит попробовать онлайн сервисы для голосового ввода текста.
Штука, конечно, удобная, но имейте ввиду, что, во-первых, распознает он не все слова правильно (зависит от интонации, тембра, четкости языка говорящего), а во-вторых, пишет все сплошным текстом без всякого разделения на абзацы.
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