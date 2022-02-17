Цитата дня. Про перемены

Министр финансов Антон Силуанов пообещал ничего не менять в НДФЛ в ближайшие годы.

Так он ответил на вопрос журналистов, не планируют ли пересматривать шкалу подоходного налога.

«Однозначно могу сказать, что в планах менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет», — сказал министр.

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