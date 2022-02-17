ФНС сказала, в инспекции не вызывать. А как на самом деле?

Раскрываем причины, из-за которых вас вызовут в налоговую. Но точно не имеют права.

Теория и практика

Даниил Егоров не устает повторять, как его служба стремится к незаметности для налогоплательщиков. Мол, приоритеты ФНС — упрощение, доверие и адекватность реалиям. Реалии неадекватны: в регионах опять всплеск жалоб предпринимателей на взаимодействие с налоговиками.

Свежие новости по теме летят с Урала: предприниматели стали чаще жаловаться региональному бизнес-омбудсмену на чрезмерный налоговый контроль. У предприятий тоннами запрашивают документы, и не всегда это обоснованно.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх представила доклад о результатах деятельности в прошлом году. Там 1,9 тыс. жалоб предпринимателей. В тройке самых распространенных поводов для обращения оказалась проблема взаимодействия с налоговиками — по итогам 2021 г. на нее приходится 13,9% всех обращений. В 2020 г. их было меньше — 6,9%.

— Ко мне обратилось предприятие, которое получило от Управления ФНС России по Свердловской области за короткий период времени шесть разных запросов о предоставлении документов. Мы попросили региональное управление провести проверку, и в результате оказалось, что пять из шести запросов были необоснованными. И таких историй много, — сказала Елена Артюх.

Тенденция ломается

В конце прошлого года, не сказка, Центральный аппарат спустил подчиненным предостережение не вызывать в инспекцию без веских оснований. Письмо от 02.12.2021 N ЕА-4-15/16838 «О направлении уведомлений о вызове в налоговый орган» разъясняет, в каких случаях налоговый инспектор может отправлять запрос или вызывать предпринимателя на допрос.

ФНС сама призвала свои подразделения притормозить: права налогоплательщиков нарушаются!

А вот из письма «Об усилении контроля за истребованием документов». можно сделать четкий вывод: для предоставления документов, уточнения деклараций, исправления ошибок в отчетности не обязательно вызывать в налоговую, достаточно дистанционно запросить документы.

Негатив не сеять

ФНС напоминает, что повестка о явке должна быть оформлена в утвержденной форме с указанием оснований (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК):

конкретная это налоговая проверка или другое мероприятие налогового контроля;

документы, сделка, контрагент, по которым нужно дать пояснения.

Сейчас-то контролеры не особенно утруждают себя указывать причины вызова. Как предупреждают инспекторов на местах, такие приглашения не только лишают возможности и права налогоплательщиков подготовиться к представлению конкретных пояснений и подтверждающих документов, но это также приводит к необоснованным трудозатратам и неэффективности работы инспекторов. И само собой, формирует отрицательное отношение к ФНС в целом.

Налоговики вправе вызвать в инспекцию во время камеральных и выездных проверок налогоплательщика, а также проверок у его контрагентов (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК). Письменные уведомления имеют вес нормативных правовых актов. Явка в налоговую строго обязательна. Отказ прийти, непредставление или задержка документов расцениваются как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица — за это могут оштрафовать.

Не нагружать

Еще ФНС требует прекратить вызовы на комиссии по легализации налоговой базы. Проводить такие комиссии в рамках камеральных проверок нельзя, они были упразднены в 2020 году.

До ФНС даже дошли слухи, что инспекции массово запрашивают документы, которые не относятся к предмету проверки и конкретной сделке. Получил известность и прием, когда налоговики ссылаются на проверку, которая уже завершилась и требуют от налогоплательщиков предоставить документы.

Все эти нарушения необходимо устранить, потребовал центральный аппарат. Руководство региональных управлений должно довести инструкции до проверяющих на местах и обеспечить их исполнение.

Инспекция может потребовать принести «огромный список документов», ссылаясь на ст. 31 НК (о правах налоговой), в то время как порядок требования документов регламентируют ст. 93 и 93.1 НК.

Налогоплательщик вправе не выполнять необоснованные требования (п. 11 ст. 21 НК). Но неявка чревата тем, что налоговики сами посетят предприятие с выездной проверкой. А там уже последствия другие.

Несмотря на официальную отмену ФНС комиссий по легализации налоговой базы, они по-прежнему проводятся. Особенно, когда вопрос касается сложных разрывов по НДС или правильности исчисления налога на прибыль. Как правило, на комиссии налогоплательщику предлагают добровольно доплатить налог, чтобы избежать выездной проверки, которая может выявить другие нарушения.

Четкого регламента коммуникации за рамками налоговых проверок нет. А послание, в котором говорится, что налоговики должны убавить давление, теперь есть. Остается следить, как будет складываться практика, ведь письма ФНС все равно лишь разъясняют действующие нормы НК.