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Комиссии по легализации налоговой базы запретили так называть. Но суть осталась

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Рубрика Налоговые проверки
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ФНС выпустила официальное письмо, в котором запрещает налоговикам проводить комиссии. Такого понятия нет в НК, они незаконны и вызывают негатив у бизнеса. Но по факту их просто переименовали в заседания рабочих групп.

Рассказали в телеграм-канале «Налоговый инспектор».

По словам автора канала, в ФНС решили, что различные комиссии по легализации налоговой базы создают у налогоплательщиков негативное отношение к налоговикам. Поскольку они, по сути, незаконны — в НК такого понятия как «комиссия» нет.

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То, что раньше были различные письма и разъяснения — не в счет. Теперь комиссии официально запрещены — письмо ФНС от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838@ (правда, в открытом доступе его пока нет — прим. ред.).

«Следом за этим распрекрасным письмом последовали устные указания ФНС, что теперь вся эта работа по поднятию давления налогоплательщикам и выбиванию из них денег должна называться не комиссия по легализации, а заседание рабочей группы или иным схожим по звучанию термином».

По мнению автора поста, отмена комиссий обусловлена неким планом их легализовать в НК.

Прокомментировала Екатерина Болдинова, адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.

«На практике названия у таких комиссий очень разнятся от одной налоговой к другой.

Их называют до сих пор и „комиссии по легализации налоговой базы“ и „заседания рабочей группы по выявлению налогоплательщиков, ведущих деятельность с высоким налоговым риском“ и „комиссия/беседа по выявлению контрагентов с высоким уровнем налогового риска“.

Методы работы все те же: активная попытка принудить налогоплательщика „добровольно“ уточнить налоговые обязательства. В регионах такие комиссии сейчас, по моим ощущениям, активнее, чем в Москве».

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