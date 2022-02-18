Где смотреть стаж, если завел ЭТК, и что писать в трудовой при переводе с совместительства? Что спрашивают на форуме «Клерка» про трудовые книжки

Про кадровый ЭДО кричат уже из каждого утюга, но пока что переход даже на ЭТК дался бухгалтерам и кадровикам с трудом. Вопросы сохраняются и по бумажным трудовым книжкам. Разбираем некоторые из них.
Уведомление генеральному директору
Как составить уведомление и заявление о переходе на электронные ТК генеральному директору? Такой вопрос задали на форуме «Клерка».
Если и у вас возникло такое затруднение, то напомним: сейчас уведомление о переходе на ЭТК делать не нужно. Эта норма уже не нужна после того, как всеобщий переход состоялся.
Понадобится только заявление о том, что директор хочет перейти на цифровой вариант трудовой книжки. Его составляют в произвольной форме.
Задача бухгалтера (или кадровика) — вовремя сдать после этого СЗВ-ТД и сделать там пометку о выборе.
Куда идти за сведениям о стаже
Разберем еще ситуацию:
«Добрый день, коллеги, подскажите, пожалуйста, где взять информацию о стаже работника? Работник говорит бумажной трудовой нет, но писал заявление у предыдущего работодателя на ЭТК. На Госуслугах не зарегистрирован.»
Сообщить данные о своем стаже может только сам работник. Если у него электронная трудовая книжка, то по закону у него есть несколько вариантов узнать эту информацию.
1. Можно хранить справки от всех работодателей (то есть за периоды работы у них) на бумаге, заверенные надлежащим образом. Или же в форме электронного документа, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью (если она у работодателя есть).
В данном случае таких справок у работника, скорее всего, нет. Но есть другие способы.
2. Получить данные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Работник может запросить их там и принести кадровику в бумажном виде.
3. Данные еще можно получить в ПФР. Там их выдадут на бумаге или в электронном виде.
Это будет форма СТД-ПФР и она выглядит так:
Ошибки в бумажной трудовой
Что делать, если в трудовой книжке неправильно проставлены номера записей? Наша читательница попросила помощи в «Консультациях».
Проблему она описала так:
«Первые две записи о приеме имеют номера 1 и 2 (прием и увольнение), на следующей странице опять идет прием и увольнение с номерами 1 и 2, далее четыре записи без проставления номеров. Далее опять 1,2,3. Как сделать исправительную запись и какие номера дальнейших записей мне уже проставлять? В общем в трудовой книжке получается 12 записей.»
Эксперты рассказали о позиции Минтруда на этот счет:
«Есть мнение от представителей Минтруда, что если указанные записи не были исправлены предыдущим работодателем, то новый работодатель обязан сделать запись в трудовой книжке об отмене непронумерованных записей с указанием дат их внесения.
Затем на основании документов прежнего работодателя заново вносятся соответствующие записи. При этом проставляется сквозная нумерация всех вышеуказанных записей в порядке их перечисления.
Но мне кажется, это лишнее. Сам факт нумерации не влияет на правильность записей о работе. Вы только книжку трудовую работнику испортите, внеся туда 12 записей об отмене и 12 новых записей о той же работе, что уже была ранее в книжке.»
Есть и такая позиция:
«Не стоит портить предыдущие записи, пусть остаются как были. Вам будет проще, если работник сразу при приёме перейдёт на электронную трудовую, однако запись о приёме всё же придётся сделать. Со своим „нужным“, как вам представляется, номером.»
Какую трудовую завести новому работнику
Сложностями с оформлением нового сотрудника поделилась наша читательница:
«У потенциального работника нет трудовой.Если он парень молодой и это первое место работы, я просто ее не завожу. Но тут ему больше 40 лет, и трудовую, я так поняла, что потерял.
Раньше (до 2021 года) похожая ситуация была, заводили ему новую. Сейчас, я так понимаю, этого нельзя делать или на выбор?
Взять на работу и отправить заявление, что он ее ведет в электронном виде?»
По закону, сведения о трудовой деятельности после 1 января 2020 года могут предоставляться по форме СТД-Р (её выдают работодатели по кадровым движениям в своей организации) или СТД-ПФР (её выдает ПФР, получить можно и через МФЦ). Но это, скорее, к вопросу о том, где узнать сведения о предыдущей занятости человека без трудовой книжки.
В данном случае стоит помнить, что запись о том, что работнику завели электронную трудовую, делается в бумажной книжке. Поэтому логичнее всего сначала завести такому сотруднику дубликат трудовой, сделать запись о приеме, а затем завести ему ЭТК.
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