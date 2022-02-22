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Единый налоговый платеж вменят в обязанность с 2023 года, а проблемы с зачетом возникают уже сейчас

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Единый налоговый платеж близко как никогда: в добровольном порядке он заработает уже с 1 июля 2022, а в обязательном порядке — с 2023 года.

Что изменилось в законодательстве

С 01.01.2022 вступил в силу 379-ФЗ, который добавил в НК статью 45.2.

В 2022 году переход на единый платеж — добровольный в рамках пилотного проекта на основании поданного заявления.

Подать заявление можно с 1 по 30 апреля, чтобы в тестовом режиме перейти на ЕНП с 01.07.2022.

Для чего вводят ЕНП

Цель новшества — упростить работу и бухгалтеров и налоговиков. По задумке, ЕНП избавит от кучи платежей по налогам, взносам, штрафам и пени.

Вместо нескольких платежек с разными КБК и назначениями платежа достаточно будет сформировать одну на общую сумму всех налоговых платежей.

Налоговики самостоятельно распределят деньги по «кучкам».

Минус в том, что в вопросе расстановки приоритетов ваше мнение может не совпадать с мнением инспекторов, но вас об этом не спросят. И уже сейчас есть первые «звоночки» об этом.

В чем проблема ЕНП 2022

Право самостоятельно проводить зачет переплаты по одному налогу в счет недоимки по другому налогу у налоговиков есть по п. 5 статьи 78 НК. Раньше срок такого зачет не был ограничен, и налоговики могли зачитывать свежую переплату в счет долга по пеням шестилетней давности (письмо Минфина № 03-05-06-04/84814 от 19.12.2017).

Но потом в ст. 78 НК внесли поправки и теперь срок зачета ограничен тремя годами (письмо Минфина № 03-02-07/1/96622 от 29.12.2018).

Раньше налоговики зачитывали действительно реальные переплаты. Авансы они не трогали. Однако с недавних пор начались зачеты авансовых платежей и страховых взносов, которые на самом деле уплачены вовремя и переплатой не являются. Просто расчет или декларация по таким налогам еще не сданы. То есть начислений нет, а оплата уже пришла. Вот эту оплату налоговики считают переплатой и направляют ее на погашение налоговых долгов.

На форумах в сети уже обсуждают такие случаи. В счет пеней зачитывают уплаченные взносы, по которым потом образуется задолженность и начисляются новые пени.

Возникающие самовольные зачеты и отказы налоговиков исправить ситуацию лишают налогоплательщиков права самостоятельно расставлять приоритеты и контролировать долги перед налоговой.

Не исключено, что это явление связано с пуско-наладкой грядущих изменений в программном обеспечении ФНС.

Что делать бухгалтеру

Сверьтесь с налоговой. Для электронной сверки по ТКС налоговой отведено три рабочих дня, для сверки на бумаге — 5 (п.п. 20 и 15 Временного порядка к письму ФНС России от 09.03.2021 № АБ-4-19/2990).

Получив результаты сверки на руки, из итоговых значений вычтите платежи за 2022 год и увидите картину по закрытым налоговым периодам. Если вы не согласны с результатом, отразите свою позицию в акте, подкрепив первичными документами (п. 12 Временного порядка).

Свериться скорее всего придется не один раз. Без согласованной сверки нельзя подать заявление о переходе на ЕНП.

Прием обращений о переходе запланирован на апрель 2022 года, соответственно, свериться нужно не ранее 1 марта, так как сверка действует всего 1 месяц.

Чем раньше перейдете на ЕНП, тем быстрее преодолеете все трудности переходного периода. Да и в конечном итоге, с 2023 года ЕНП неизбежен.

Если вы обнаружите, что ваш текущих платеж «ушел», например, на пени, уплатите недостающую сумму еще раз.

Бюджетникам сложнее, каждый платеж должен соответствовать виду расхода, и два раза заплатить текущий платеж чревато нехваткой средств или нецелевым расходом. Обойти ситуацию можно, заплатив сумму пени по соответствующему КБК, после чего подать заявление на зачет переплаты.

В 2022 году для зачетов и возвратов предусмотрены новые бланки.

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