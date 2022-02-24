Цитата дня. Про маркеры однодневок

Налоговики ликвидировали половину юрлиц в Воронежской области как однодневки. И рассказали, как они это определили.

Глава отдела регистрации и учета налогоплательщиков воронежского УФНС Ирина Болдырева объяснила "Коммерсанту", что среди основных признаков однодневок - массовый адрес, массовый руководитель, отсутствие отчетности больше, чем за год, и отсутствие банковского счета:

- Последнее для нас — самый очевидный маркер, это означает, что организация в принципе не планирует заниматься "белой" деятельностью и использует только наличные расчеты, чтобы избежать контроля, - сказала Болдырева.

Болдырева еще напомнила, что кроме однодневок, налоговики исключают из реестра юрлиц организации с недостоверными сведениями. Это помогает обелять бизнес, считают в налоговой.