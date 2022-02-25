«Ночной бухгалтер». Что заявили клиентам наши банки

Кратко про то, что делать клиентам банков, которые 24 февраля попали в санкционный список.

Какие банки попали под санкции

Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, МКБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Открытие».

Санкции — не одинаковые для всех банков. Понять обычным людям, во что они обернутся на практике, сложно. Поэтому читайте наш дайджест ниже.

Общее заявление банков

Банки работают в штатном режиме и делают все возможное, чтобы спокойно пройти период нестабильности.

Вот общее заявление про то, как они оценивают свою ликвидность.

Проблемы с оплатой за границей и через Apple и Google Play

Карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с ApplePay и GooglePay и ими нельзя будет расплачиваться за границей.

Сбер

Что ОК. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в Сбербанк Онлайн. Обмен валюты без ограничений.

В чем проблемы. Пока «обычные» клиенты ничего не почувствовали. В течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка. Во что это выльется — посмотрим.

Вот такое письмо получили все сотрудники Сбера утром от Грефа.

МКБ

Что ОК. Карты работают по России и за рубежом, сервисы доступны, ограничений по наличке и валюте нет.

В чем проблемы. Пока ни банк, ни клиенты не сообщают.

ВТБ

Что ОК. Клиентам доступны их средства в полном объеме, все карты банка продолжают работать.

В чем проблемы. Visa и Mastercard за границей не работают, переводы за рубеж закрыты.

А вот тут личное заявление Костина, где он обещает, что сделает все возможное.

Промсвязьбанк

Что ОК. Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются. Банкоматы работают в штатном режиме.

На всей территории России никаких ограничений по картам Visa/Mastercard нет.

В чем проблемы. Карты за границей не работают. Мобильные приложения банка перестали отображаться в AppStore.

Совкомбанк

Что ОК. Обязательства перед кредиторам выполнит, счета активны, средства доступны и в отделениях, и в приложении и интернет-банке. Карты по России работают. Вклады и кредитование доступны.

В чем проблемы. Обмена валюты нет ни онлайн, ни в отделениях. Нельзя пользоваться его картами за рубежом. Приостановлена выдача ипотеки.