Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат

Вольный перевод материала о технологии SWIFT от Дениса Ширяева, опубликованный в его Телеграм-канале Denis Sexy IT.

SWIFT - сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

Он был создан в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы создать способ обработки международных платежей. Сегодня SWIFT объединяет более 11 000 финансовых учреждений в 200+ странах.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками.

В среднем 40 миллионов сообщений в день - включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

SWIFT фактически не осуществляет никаких переводов или хранения средств, но является важнейшей частью коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающие международные денежные потоки.

Это, если хотите, ключевая часть водопровода мировой финансовой системы.

Так почему же сейчас он находится в центре внимания?

Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций.

Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из нее, что приводит к реальным экономическим потерям.

Это произошло в 2012 году с пакетом санкций против Ирана в отместку за его ядерную программу.

Это рассматривалось в 2013-14 годах в ответ на действия России в Крыму.

Прекращение доступа к SWIFT рассматривается как ОЧЕНЬ значительный шаг, поэтому одно только обсуждение уже является существенным.

Учитывая, последние действия России в Украине, перекрытие доступа к SWIFT в значительной степени "вариант" как часть обширного пакета санкций.

Проблема в том, что это отключение – обоюдоострый меч.

Россия - это огромная экономика с нитями сделок, которые тянутся по всему миру...

Она является ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу и на весь мир.

Она является экспортером материалов, необходимых для производства реактивных двигателей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений.

Отключение России от SWIFT повлияет на поток платежей для этих отраслей.

Известно также, что РФ строит собственную систему-альтернативу с 2014 года, когда в последний раз была угроза отключения SWIFT, что может означать, что страна в состоянии смягчить некоторые последствия отключения для своей экономики.

Хотя большинство экспертов по-прежнему ожидают, что последствия будут значительными.

Отключение от SWIFT также может иметь долгосрочные последствия второго порядка для биткоина и нефиатных валют.

Базовая логика: Россия может попытаться обойти влияние ограничений с помощью комбинации собственной системы и отхода от гегемонии долларовой резервной валюты.

Что бы ни произошло в ближайшие дни, будет много разговоров о SWIFT и его роли в ответе на действия России.

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Если хочется больше деталей, вот статья на английском – Всё про SWIFT )