Цитата дня. Про Swift

В Совете Федерации высказались про отключение России от системы Swift. Там считают, что это только стимулирует распространение рубля как международной валюты.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал РИА Новости, как реагировать на отключение страны от Swift.

По его словам, это не несет угрозы расчетам внутри страны, но зато дает новые стимулы: