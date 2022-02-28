Цитата дня. Про Swift

В Совете Федерации высказались про отключение России от системы Swift. Там считают, что это только стимулирует распространение рубля как международной валюты.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал РИА Новости, как реагировать на отключение страны от Swift.
По его словам, это не несет угрозы расчетам внутри страны, но зато дает новые стимулы:
«Выход России из SWIFT не несет угрозы нашим внутренним расчетам, стимулирует распространение рубля в качестве международной валюты и одновременно снижает возможности деструктивного контроля со стороны Запада наших расчетных операций».
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