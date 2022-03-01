Топ сервисов по проверке контрагентов: обзор «Клерка»‎

Сервисы по проверке контрагентов помогают оценить риски сотрудничества со всеми контрагентами: поставщиками, подрядчиками, покупателями.

Летом 2022 года компаниям и ИП нужно будет ориентироваться на градацию Центробанка (так называемый «светофор»). Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска по принципу светофора («красная», «желтая» и «зеленая» зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. Проверка контрагентов становится еще важнее для бизнеса, который не хочет проблем с блокировкой счетов.

В обзоре мы собрали самые популярные сервисы по проверке и разобрали их по цене и функционалу. Выбирайте. Все сервисы расположены в алфавитном порядке.

Birank

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;

поиск аффилированных лиц — графическая аффилированность и поиск по руководителю, учредителю, регистрационному адресу;

наличие индикаторов для оценки рисков — информация уточняется;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — можно создать список для наблюдения;

количество используемых источников — информация уточняется;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после одобрения заявки.

Тарифы:

сутки — 900 руб;

год — 50 000 руб.

Официальный сайт: birank.com

А еще Birank есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Casebook

Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;

поиск аффилированных лиц — графа аффилированности покажет все связи компаний и персон на конкретную дату;

наличие индикаторов для оценки рисков — показывает исковую нагрузку контрагента в динамике, готовый анализ финансовой отчетности, факторы риска;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — можно настроить свои параметры для отслеживания;

количество используемых источников — информация уточняется;

как хранятся результаты проверок — можно скачать или поделиться бизнес-справкой о компании;

как выглядит результат поиска — информация уточняется;

пробный период — бесплатный тестовый доступ после оформления заявки и звонка менеджера.

Тариф:

48 000 руб. в год за одно рабочее место.

Официальный сайт: casebook.ru

А еще Casebook есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

DaData

Сервис для проверки, исправления и поиска ценной информации по ФИО, адресам, телефонам, email, паспортам и реквизитам компаний.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — работает с файлами и через API

поиск аффилированных лиц — н аходит организации по ИНН учредителей и руководителей.

аходит организации по ИНН учредителей и руководителей. наличие индикаторов для оценки рисков — нет;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — нет;

количество используемых источников — общедоступные реестры, базы адресов, справочники;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется;

как выглядит результат поиска — информация уточняется;

пробный период — первые 100 записей — бесплатно.

Тариф: 5 000 руб в месяц.

Официальный сайт: dadata.ru

А еще DaData есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

FEK.RU

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;

поиск аффилированных лиц — нет;

наличие индикаторов для оценки рисков — общая оценка риска, подсчет факторов, проверка по критериям однодневки;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — нет;

количество используемых источников — ФНС 27 реестров;

как хранятся результаты проверок — результаты поиска и бухгалтерскую отчетность можно скачать в pdf.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период — нет.

Тарифы: бесплатно.

Стоимость выписки ЕГРЮЛ с ЭЦП составляет 250 руб, расширенный отчёт 990 рублей.

Официальный сайт: fek.ru

FIRA PRO

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — API позволяет автоматизировать процесс получения сведений о компаниях и интегрировать их в CRM системы;

поиск аффилированных лиц — визуализация связей не только между юридическими, но и между физическими лицами;

наличие индикаторов для оценки рисков — оценивает по 6 уровням риска;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — получение по электронной почте сообщений об изменениях в деятельности предприятия. Мониторинг ведется по заданному пользователем списку предприятий

количество используемых источников — 14;

как хранятся результаты проверок — можно сохранить историю поиска и отчетов.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демо-режим показывает только общую информацию, каждый критерий поиска ограничен 1 тыс. предприятиями.

Тарифы:

сутки — от 690 руб.;

месяц — от 22 900 руб.;

год — от 69 000 руб.

Официальный сайт: fira.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Kartoteka.ru

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;

поиск аффилированных лиц — графическая визуализация связей;

наличие индикаторов для оценки рисков — указывает факторы риска;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — изменения в данных о судебных процессах, заложенном имуществе, банкротстве, государственных закупках;

количество используемых источников — более 50, а также справки из Европейского бизнес-реестра (ЕБР) 17 стран;

как хранятся результаты проверок — отчет можно распечатать, отправить на почту или сохранить в WORD.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после регистрации и подтверждения почты 1 день.

Тарифы:

от 120 руб. за справку об одном партнере;

мониторинг контрагента от 4 руб. в месяц;

базовый поиск — от 1 250 руб. в месяц.

Официальный сайт: kartoteka.ru

А еще Kartoteka.ru есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Rusprofile

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — отсутствует;

поиск аффилированных лиц — есть;

наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическая проверка компании по более чем 50 факторам риска;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — есть;

количество используемых источников — 41;

как хранятся результаты проверок — можно скачать несколько видов отчетов в формате pdf без истории поиска.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: отсутствует, в открытом доступе минимум информации.

Тарифы:

частным лицам 499 руб в месяц или 3 900 руб. в год;

организации платят за пользователя 5 400 руб. в год.

Официальный сайт: rusprofile.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Seldon.Basis

Сервис проверки контрагентов подходит для всех участников закупок, есть информация о компаниях из Казахстана, Беларуси, Украины.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через программный сервис API.Seldon.Basis;

API.Seldon.Basis; поиск аффилированных лиц — строит дерево связей;

наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс-анализ контрагента, ликвидность предприятия, индекс финансовой устойчивости, платежеспособность, индекс благонадежности;

мобильное приложение — мобильное приложение для Android;

мониторинг и отслеживание изменений — создание списка контрагентов для наблюдения;

количество используемых источников — информация уточняется;

как хранятся результаты проверок — можно выгружать в pdf или word, истории поиска нет.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: бесплатный доступ на 1 день без регистрации.

Тарифы:

сутки — 990 руб.

год — 69 000 руб.

Официальный сайт: basis.myseldon.com

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Torgbox

Удобный сервис для специалистов по закупкам, руководителей отделов продаж и других сотрудников. Анализирует не только закупки, но и их участников.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;

поиск аффилированных лиц — есть;

наличие индикаторов для оценки рисков — анализ участия в закупках;

мобильное приложение — веб-версия адаптирована для использования с ПК, ноутбука, планшета и смартфона;

мониторинг и отслеживание изменений — есть;

количество используемых источников — использует общедоступные базы и реестры, а также информация о закупках в рамках 223‑ФЗ, 44‑ФЗ и 615‑П;

как хранятся результаты проверок — интересующие закупки можно добавлять в избранное.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после регистрации 3 дня бесплатного доступа ко всем возможностям.

Тарифы:

«Закупки» от 13 500 руб. в год.

«Контрагенты» от 29 700 руб. в год.

Официальный сайт: torgbox.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Unirate24

Сервис проверки контрагентов и сотрудников по кредитной истории.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;

поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;

наличие индикаторов для оценки рисков — скоринговый балл, кредитный рейтинг, кредитный отчет;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — следит за финансовым состоянием и изменениями в организациях;

количество используемых источников — 5 основных источников (Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки), 2 кредитных бюро;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется;

как выглядит результат поиска — информация уточняется;

пробный период — отсутствует.

Тарифы:

один отчет от 100 руб.;

год от 72 000 руб.

Официальный сайт: unirate24.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Ахантер

Приводит в порядок контактные данные клиентов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API в свою систему, а также в приложение или на сайт;

поиск аффилированных лиц — есть;

наличие индикаторов для оценки рисков — нет;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — нет;

количество используемых источников — по ЕГРЮЛ и ЕГРИП, справочники адресов;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демоверсия без регистрации, но с ограниченным функционалом.

Тарифы: для стандартизации адресов и ФИО от 5 копеек.

Официальный сайт: ahunter.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Главбух Контрагенты

Проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями экспертов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя —- через сервис API с CRM, WEB сервисами, 1С, SAP, Oracle, MS Dynamics и другими системами;

поиск аффилированных лиц — есть;

наличие индикаторов для оценки рисков — оценка бухгалтерских и налоговых рисков;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — можно поставить на контроль;

количество используемых источников — 36 источников;

как хранятся результаты проверок — можно скачать 5 видов отчетов и рекомендации по работе.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: бесплатный доступ на 3 дня только после заполнения анкеты.

Тарифы: год от 23 900 руб.до 39 900 руб.

Официальный сайт: glavbukh.1cont.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

ДельтаБезопасность

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API в любую Вашу систему учета контрагентов;

поиск аффилированных лиц — алгоритм глубинного выявления фиктивных директоров и учредителей юридических лиц, специальный анализ юридических и физических лиц на «массовость», алгоритм расширенного выявления аффилированности;

наличие индикаторов для оценки рисков — возможность заказать экспертную оценку у специалистов компании;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — нет;

количество используемых источников — 50;

как хранятся результаты проверок — формирование досье на контрагентов для распечатки или отправки по E-mail.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демо-доступ после связи с менеджером.

Тариф: год от 25 000 руб.

Официальный сайт: https://deltabez.ru

ЗаЧестныйБизнес

Сервис проверяет контрагентов и позволяет добавлять информацию.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;

поиск аффилированных лиц — показывает дерево связей;

наличие индикаторов для оценки рисков — встроенная оценка по уровням и факторам риска;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — позволяет оперативно получать информацию обо всех изменениях, происшедших в официальных регистрационных данных организаций, на основании ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС, Картотеки Арбитражного Суда РФ;

количество используемых источников — база формируется за счет сил участников проекта и официальных общедоступных реестров;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: доступ к основным открытым данным.

Тарифы:

месяц — 900 руб.;

год — от 4 500 руб.;

год мониторинга — от 3 360 руб.

Официальный сайт: zachestnyibiznes.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Интегрум

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API;

поиск аффилированных лиц — графический навигатор связей ищет косвенно связанные компании, аффилированные персоны, включен автопоиск связей;

— графический навигатор связей ищет косвенно связанные компании, аффилированные персоны, включен автопоиск связей; наличие индикаторов для оценки рисков — 5 различных индикаторов;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — оперативный мониторинг изменений по спискам компаний и персон;

количество используемых источников — 120 тыс. источников за счет информации из СМИ и социальных сетей;

как хранятся результаты проверок — есть выгрузка в Word, PDF;

как выглядит результат поиска — информация уточняется;

пробный период — демоверсия после регистрации.

Тариф: месяц от 5 000 руб.

Официальный сайт: integrum.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Ирбис

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;

поиск аффилированных лиц — есть;

наличие индикаторов для оценки рисков — индекс риска составлен нейросетью;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — автоматическая отправка уведомлений;

количество используемых источников — 100 государственных баз и реестров;

как хранятся результаты проверок — выгрузка отчета в pdf.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после ввода контактных данных и связи с менеджером.

Тарифы: год от 45.200 руб.

Официальный сайт: ir-bis.org

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Контур.Призма

Подходит для кредитных организаций и всех субъектов 115-ФЗ, предназначен для проверки физических и юридических лиц в рамках соблюдения 115-ФЗ и Положения 375-П, для оценки комплаенс-рисков у своих потенциальных и текущих клиентов.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — в любую учетную систему через API, есть готовые решения;

поиск аффилированных лиц — нет;

наличие индикаторов для оценки рисков — используются три готовые модели проверки:

115-ФЗ для банков;

115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;

корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — есть функция «Наблюдение»;

количество используемых источников — автоматически проводит проверку по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ.

как хранятся результаты проверок — есть история проверок.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: веб-версия доступна 5 дней после регистрации, API версия сервиса работает 2 недели и включает 100 запросов.

Тарифы:

«Физлица» от 32 000 в год.

«Базовый» от 89 000 в год.

«Расширенный» от 162 800 в год.

«Премиум» от 254 000 в год.

Официальный сайт: kontur.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Контур.Фокус

Сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов. Предоставляет надежные данные о физлицах и юрлицах, помогает оценивать риски.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — есть API, который интегрирует данные о партнерах с 1С, SAP и т. д.;

поиск аффилированных лиц — можно визуализировать в виде паутинки

наличие индикаторов для оценки рисков — маркеры благонадежности и индикаторы анализа бухгалтерской отчетности;

маркеры благонадежности и индикаторы анализа бухгалтерской отчетности; мобильное приложение — мобильное приложение для iOS и Android

мониторинг и отслеживание изменений — есть, с уведомлениями об изменениях;

количество используемых источников — 26;

как хранятся результаты проверок — можно открыть совместный доступ к отобранному списку контрагентов, оставлять заметки. Возможность сохранять в PDF, XLSX или DOC практически любой объем информации по выбранному контрагенту или подборке контрагентов, формирование удобных пояснительных записок или расширенных отчетов.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после рассмотрения заявки.

Тарифы:

разовая проверка — 1300 руб. в сутки.

годовой тариф от 22 000 руб.

Для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб

Официальный сайт: focus.kontur.ru

Моё дело Бюро

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через Бюро/API;

поиск аффилированных лиц — есть карта связей;

наличие индикаторов для оценки рисков — выгружается протокол рейтингов с описанием правовых и финансовых факторов и рекомендациями;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — есть;

количество используемых источников — информация уточняется;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: быстрый допуск к демо-доступу на 3 проверки даже в выходной день.

Тариф: год от 27 586 руб.

Официальный сайт: moedelo.org/landingpage/kontragents

Прима информ

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — возможность API доступа;

поиск аффилированных лиц — схема-связей в графическом виде;

наличие индикаторов для оценки рисков — финансовый анализ с выводами;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — оповещение об изменениях интересующего вас объекта;

количество используемых источников — 45;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: потребуется оставить свои контактные данные.

Тариф: год от 10 000 руб.

Официальный сайт: prima-inform.ru

Прозрачный бизнес

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;

поиск аффилированных лиц — сведения по учредителям юрлицам;

наличие индикаторов для оценки рисков — нет;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — нет;

количество используемых источников — реестры ФНС, МСП и ГИР БФО, вестник государственной регистрации;

как хранятся результаты проверок — сервис позволяет распечатать выписки из реестров и карточку с общими данными о компании.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: не требуется.

Тариф: бесплатно.

Официальный сайт: pb.nalog.ru

Репутация

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — по API;

поиск аффилированных лиц — связанные компании на визуальной схеме;

наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс проверка, должная осмотрительность, финансовые риски, скоринг;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — по разным группам компаний проходит отслеживание изменений выбранных параметров;

количество используемых источников — более 20;

как хранятся результаты проверок — есть история запросов, где хранятся все скачанные документы: отчеты по компаниям, выписки ЕГРЮЛ и выгрузки базы компаний.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: пробный доступ по номеру телефона и email на 24 часа (без звонка от менеджера).

Тариф: месяц от 499 руб.

Официальный сайт: reputation.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Русналог

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — отсутствует;

поиск аффилированных лиц — отсутствует;

наличие индикаторов для оценки рисков — отсутствует;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — отсутствует;

количество используемых источников — 15;

как хранятся результаты проверок — не сохраняются.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: нет.

Тариф: бесплатно.

Официальный сайт: rusnalog.pro

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

СберКорус

Для комплексной проверки контрагентов на благонадёжность компаний из РФ и СНГ.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через API, для 1С отдельный модуль;

поиск аффилированных лиц — определяет связи компаний и их владельцев по: руководителям, учредителям, местоположению, госконтрактам;

наличие индикаторов для оценки рисков — индикатор «Светофор», отчёт для бухгалтера, степени риска выездной налоговой проверки: к вам или вашим контрагентам;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — позволяет добавить контрагентов в раздел «Избранное» и получать автоматические уведомления об изменениях по электронной почте;?

количество используемых источников — 20;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: демо-доступ после регистрации на 1 неделю бесплатно.

Тарифы:

на один год от 4 800 руб.;

на один год с модулем 1С: 30 000 руб.

Официальный сайт: esphere.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

СБИС партнер

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — API проверка контрагентов происходит автоматически: перед внесением оплаты или подтверждением отгрузки товара достаточно ввести ИНН партнера;

поиск аффилированных лиц — карточки на всех физлиц, имеющих связь с бизнесом;

наличие индикаторов для оценки рисков — рейтинг надёжности (на основе полученных данных система даёт собственную оценку надёжности компании);

мобильное приложение — есть;

мониторинг и отслеживание изменений — наблюдение за компаниями (ИП), оперативное получение информации об изменениях;

количество используемых источников — открытые государственные источники и более 100 коммерческих торговых площадок;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: 8-дневный бесплатный.

Тариф:

стоимость создания аккаунта 500 руб.;

год от 6 000 руб.

Официальный сайт: sbis-online.ru/contragents

Синапс

Сервис по поиску и аналитике государственных и коммерческих тендеров по всей России.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет

поиск аффилированных лиц — связи по учредителям-организациям;

наличие индикаторов для оценки рисков — информация уточняется;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — нет;

количество используемых источников — 8 служб и 12 реестров;

как хранятся результаты проверок — история поиска не сохраняется, краткие отчет можно скачать в pdf.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: в открытом доступе версия без подробностей, после заявки Снапс.Про — 5 дней бесплатного доступа.

Тарифы:

месяц — 500 руб.

год — 5 400 руб.

Официальный сайт: synapsenet.ru

СКАН

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — по API, отдельная интеграция с СПАРК;

поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;

наличие индикаторов для оценки рисков — 52 риск-фактора в основе анализа СМИ;

мобильное приложение — для мониторинга СМИ;

мониторинг и отслеживание изменений — формируется отчет с обновлениями и сработавшими риск-факторами;

количество используемых источников — данные о заёмщиках и контрагентах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. Итого более 23 тысяч источников;

как хранятся результаты проверок — выгрузка отчетов отсутствует;

как выглядит результат поиска — информация уточняется;

пробный период — после регистрации и одобрении заявки.

Тариф: месяц от 10 000 руб.

Официальный сайт: scan-interfax.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Скаут

Поможет проверить контрагентов и сотрудников.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — интеграционное решение для автоматизации процедур проверки контрагентов, которое разворачивается на серверных мощностях компании-заказчика;

серверных мощностях компании-заказчика; поиск аффилированных лиц — установление связанных лиц;

наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическое присвоение уровней риска;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений и событий повышенного риска для выбранного объекта;

количество используемых источников — 300 источников, а также мониторинг упоминаний компаний в 40 000 источников СМИ;

как хранятся результаты проверок — обновляемые досье контрагентов с историей и результатами проверок.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: информация уточняется.

Тариф: информация уточняется.

Официальный сайт: scout.interfax.ru

СКРИН Контрагент

Проверяет контрагентов из России, Украины и Казахстана, есть функция трансфертного ценообразования.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — нет;

поиск аффилированных лиц — визуализирует связи компании;

наличие индикаторов для оценки рисков — нет;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — мониторинг по сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестров ФНС России;

количество используемых источников — информация уточняется;

как хранятся результаты проверок — информация уточняется.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: базовый набор предоставляется бесплатно — в том числе краткая справка об участии в арбитражных делах и суммах иска.

Тарифы: год от 38 000 руб.

Официальный сайт: kontragent.skrin.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

СПАРК

Информация из глобальной базы данных о почти 300 млн компаний из более чем 220 стран мира.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через сервис API;

поиск аффилированных лиц — автоматизированный поиск связей между компаниями и физическими лицами по владельцам, телефонам, адресам;

наличие индикаторов для оценки рисков — 4 вида индексов и отдельная шкала, которая отслеживает 40 факторов риска;

мобильное приложение — карманный «риск-анализатор» со специальными функциями, включая проверку по кассовому чеку;

мониторинг и отслеживание изменений — создание собственных пользовательских списков компаний и ИП для работы и мониторинга;

количество используемых источников — все официальный базы и реестры РФ, информация из СМИ, Международная корпорация Dun & Bradstreet, Регистрационные органы стран СНГ;

как хранятся результаты проверок — отчеты о юридических и физических лицах сохраняются в истории поиска и скачиваются в виде подробных аналитических справок: СПАРК-Риски, СПАРК-Профиль, СПАРК-Финансы.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: после заполнения контактных данных и переговоров с менеджером предоставляется просмотр 5 компаний.

Тарифы: от 100 руб. в месяц, дополнительно оплачивается функционал риски 299 руб, полный профиль компании за 999 руб..

Официальный сайт: spark-interfax.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Такском-Досье

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — по API сервис Досье;

поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;

наличие индикаторов для оценки рисков — есть анализ надежности контрагента;

мобильное приложение — нет, есть адаптированная мобильная версия;

мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений в организациях;

количество используемых источников — информация уточняется;

как хранятся результаты проверок — сохранение истории запросов с быстрым доступом к карточкам компаний, скачивание отчетов в PDF-формате.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: не ограничен для получения общих сведений о контрагенте.

Тарифы:

7 дней — 299 руб.

год — от 30 000 руб.

Официальный сайт: taxcom.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

Чекко

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — новая версия API 2.0;

поиск аффилированных лиц — есть;

наличие индикаторов для оценки рисков — оценка надежности, подсчет признаков фирмы-однодневки;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — нет;

количество используемых источников — 9 министерств и 4 реестра;

как хранятся результаты проверок — можно скачать краткий отчет и выписку из ЕГРЮЛ.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации.

Тариф: заполнить карточку своей организации можно от 1 500 руб. в год.

Официальный сайт: checko.ru

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.

ЭксЧек Про

Проверяет любую российскую компанию или физлицо.

А еще они есть в «Рейтинге компаний» на «Клерке»: посмотреть и оставить отзывы можно здесь.

Функционал сервиса:

интеграция с базой пользователя — через сервис API;

поиск аффилированных лиц — по руководителю и учредителю;

наличие индикаторов для оценки рисков — считает факторы риска, риск банкротства или ликвидации, финансовый рейтинг;

мобильное приложение — нет;

мониторинг и отслеживание изменений — после регистрации в личном кабинете можно следить за изменениями интересующего объекта;

количество используемых источников — 15;

как хранятся результаты проверок — истории поиска нет, по каждой компании можно скачать отчет в формате pdf.

Как выглядит результат поиска:

Пробный период: нет.

Тариф: бесплатно.

Официальный сайт: excheck.pro

А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.