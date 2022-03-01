Топ сервисов по проверке контрагентов: обзор «Клерка»‎

Сервисы по проверке контрагентов помогают оценить риски сотрудничества со всеми контрагентами: поставщиками, подрядчиками, покупателями.
Летом 2022 года компаниям и ИП нужно будет ориентироваться на градацию Центробанка (так называемый «светофор»). Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска по принципу светофора («красная», «желтая» и «зеленая» зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. Проверка контрагентов становится еще важнее для бизнеса, который не хочет проблем с блокировкой счетов.
В обзоре мы собрали самые популярные сервисы по проверке и разобрали их по цене и функционалу. Выбирайте. Все сервисы расположены в алфавитном порядке.
Birank
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — графическая аффилированность и поиск по руководителю, учредителю, регистрационному адресу;
- наличие индикаторов для оценки рисков — информация уточняется;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — можно создать список для наблюдения;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после одобрения заявки.
Тарифы:
- сутки — 900 руб;
- год — 50 000 руб.
Официальный сайт: birank.com
А еще Birank есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Casebook
Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — графа аффилированности покажет все связи компаний и персон на конкретную дату;
- наличие индикаторов для оценки рисков — показывает исковую нагрузку контрагента в динамике, готовый анализ финансовой отчетности, факторы риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — можно настроить свои параметры для отслеживания;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать или поделиться бизнес-справкой о компании;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — бесплатный тестовый доступ после оформления заявки и звонка менеджера.
Тариф:
48 000 руб. в год за одно рабочее место.
Официальный сайт: casebook.ru
А еще Casebook есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
DaData
Сервис для проверки, исправления и поиска ценной информации по ФИО, адресам, телефонам, email, паспортам и реквизитам компаний.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — работает с файлами и через API
- поиск аффилированных лиц — находит организации по ИНН учредителей и руководителей.
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — общедоступные реестры, базы адресов, справочники;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — первые 100 записей — бесплатно.
Тариф: 5 000 руб в месяц.
Официальный сайт: dadata.ru
А еще DaData есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
FEK.RU
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — нет;
- наличие индикаторов для оценки рисков — общая оценка риска, подсчет факторов, проверка по критериям однодневки;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — ФНС 27 реестров;
- как хранятся результаты проверок — результаты поиска и бухгалтерскую отчетность можно скачать в pdf.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период — нет.
Тарифы: бесплатно.
Стоимость выписки ЕГРЮЛ с ЭЦП составляет 250 руб, расширенный отчёт 990 рублей.
Официальный сайт: fek.ru
FIRA PRO
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — API позволяет автоматизировать процесс получения сведений о компаниях и интегрировать их в CRM системы;
- поиск аффилированных лиц — визуализация связей не только между юридическими, но и между физическими лицами;
- наличие индикаторов для оценки рисков — оценивает по 6 уровням риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — получение по электронной почте сообщений об изменениях в деятельности предприятия. Мониторинг ведется по заданному пользователем списку предприятий
- количество используемых источников — 14;
- как хранятся результаты проверок — можно сохранить историю поиска и отчетов.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демо-режим показывает только общую информацию, каждый критерий поиска ограничен 1 тыс. предприятиями.
Тарифы:
- сутки — от 690 руб.;
- месяц — от 22 900 руб.;
- год — от 69 000 руб.
Официальный сайт: fira.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Kartoteka.ru
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — графическая визуализация связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — указывает факторы риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — изменения в данных о судебных процессах, заложенном имуществе, банкротстве, государственных закупках;
- количество используемых источников — более 50, а также справки из Европейского бизнес-реестра (ЕБР) 17 стран;
- как хранятся результаты проверок — отчет можно распечатать, отправить на почту или сохранить в WORD.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после регистрации и подтверждения почты 1 день.
Тарифы:
- от 120 руб. за справку об одном партнере;
- мониторинг контрагента от 4 руб. в месяц;
- базовый поиск — от 1 250 руб. в месяц.
Официальный сайт: kartoteka.ru
А еще Kartoteka.ru есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Rusprofile
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — отсутствует;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическая проверка компании по более чем 50 факторам риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть;
- количество используемых источников — 41;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать несколько видов отчетов в формате pdf без истории поиска.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: отсутствует, в открытом доступе минимум информации.
Тарифы:
- частным лицам 499 руб в месяц или 3 900 руб. в год;
- организации платят за пользователя 5 400 руб. в год.
Официальный сайт: rusprofile.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Seldon.Basis
Сервис проверки контрагентов подходит для всех участников закупок, есть информация о компаниях из Казахстана, Беларуси, Украины.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через программный сервис API.Seldon.Basis;
- поиск аффилированных лиц — строит дерево связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс-анализ контрагента, ликвидность предприятия, индекс финансовой устойчивости, платежеспособность, индекс благонадежности;
- мобильное приложение — мобильное приложение для Android;
- мониторинг и отслеживание изменений — создание списка контрагентов для наблюдения;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — можно выгружать в pdf или word, истории поиска нет.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: бесплатный доступ на 1 день без регистрации.
Тарифы:
- сутки — 990 руб.
- год — 69 000 руб.
Официальный сайт: basis.myseldon.com
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Torgbox
Удобный сервис для специалистов по закупкам, руководителей отделов продаж и других сотрудников. Анализирует не только закупки, но и их участников.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — анализ участия в закупках;
- мобильное приложение — веб-версия адаптирована для использования с ПК, ноутбука, планшета и смартфона;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть;
- количество используемых источников — использует общедоступные базы и реестры, а также информация о закупках в рамках 223‑ФЗ, 44‑ФЗ и 615‑П;
- как хранятся результаты проверок — интересующие закупки можно добавлять в избранное.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после регистрации 3 дня бесплатного доступа ко всем возможностям.
Тарифы:
- «Закупки» от 13 500 руб. в год.
- «Контрагенты» от 29 700 руб. в год.
Официальный сайт: torgbox.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Unirate24
Сервис проверки контрагентов и сотрудников по кредитной истории.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
- наличие индикаторов для оценки рисков — скоринговый балл, кредитный рейтинг, кредитный отчет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — следит за финансовым состоянием и изменениями в организациях;
- количество используемых источников — 5 основных источников (Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки), 2 кредитных бюро;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — отсутствует.
Тарифы:
- один отчет от 100 руб.;
- год от 72 000 руб.
Официальный сайт: unirate24.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Ахантер
Приводит в порядок контактные данные клиентов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API в свою систему, а также в приложение или на сайт;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — по ЕГРЮЛ и ЕГРИП, справочники адресов;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демоверсия без регистрации, но с ограниченным функционалом.
Тарифы: для стандартизации адресов и ФИО от 5 копеек.
Официальный сайт: ahunter.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Главбух Контрагенты
Проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями экспертов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя —- через сервис API с CRM, WEB сервисами, 1С, SAP, Oracle, MS Dynamics и другими системами;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — оценка бухгалтерских и налоговых рисков;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — можно поставить на контроль;
- количество используемых источников — 36 источников;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать 5 видов отчетов и рекомендации по работе.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: бесплатный доступ на 3 дня только после заполнения анкеты.
Тарифы: год от 23 900 руб.до 39 900 руб.
Официальный сайт: glavbukh.1cont.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
ДельтаБезопасность
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API в любую Вашу систему учета контрагентов;
- поиск аффилированных лиц — алгоритм глубинного выявления фиктивных директоров и учредителей юридических лиц, специальный анализ юридических и физических лиц на «массовость», алгоритм расширенного выявления аффилированности;
- наличие индикаторов для оценки рисков — возможность заказать экспертную оценку у специалистов компании;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — 50;
- как хранятся результаты проверок — формирование досье на контрагентов для распечатки или отправки по E-mail.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демо-доступ после связи с менеджером.
Тариф: год от 25 000 руб.
Официальный сайт: https://deltabez.ru
ЗаЧестныйБизнес
Сервис проверяет контрагентов и позволяет добавлять информацию.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — показывает дерево связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — встроенная оценка по уровням и факторам риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — позволяет оперативно получать информацию обо всех изменениях, происшедших в официальных регистрационных данных организаций, на основании ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС, Картотеки Арбитражного Суда РФ;
- количество используемых источников — база формируется за счет сил участников проекта и официальных общедоступных реестров;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: доступ к основным открытым данным.
Тарифы:
- месяц — 900 руб.;
- год — от 4 500 руб.;
- год мониторинга — от 3 360 руб.
Официальный сайт: zachestnyibiznes.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Интегрум
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API;
- поиск аффилированных лиц — графический навигатор связей ищет косвенно связанные компании, аффилированные персоны, включен автопоиск связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — 5 различных индикаторов;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — оперативный мониторинг изменений по спискам компаний и персон;
- количество используемых источников — 120 тыс. источников за счет информации из СМИ и социальных сетей;
- как хранятся результаты проверок — есть выгрузка в Word, PDF;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — демоверсия после регистрации.
Тариф: месяц от 5 000 руб.
Официальный сайт: integrum.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Ирбис
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — индекс риска составлен нейросетью;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — автоматическая отправка уведомлений;
- количество используемых источников — 100 государственных баз и реестров;
- как хранятся результаты проверок — выгрузка отчета в pdf.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после ввода контактных данных и связи с менеджером.
Тарифы: год от 45.200 руб.
Официальный сайт: ir-bis.org
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Контур.Призма
Подходит для кредитных организаций и всех субъектов 115-ФЗ, предназначен для проверки физических и юридических лиц в рамках соблюдения 115-ФЗ и Положения 375-П, для оценки комплаенс-рисков у своих потенциальных и текущих клиентов.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — в любую учетную систему через API, есть готовые решения;
- поиск аффилированных лиц — нет;
- наличие индикаторов для оценки рисков — используются три готовые модели проверки:
- 115-ФЗ для банков;
- 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
- корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть функция «Наблюдение»;
- количество используемых источников — автоматически проводит проверку по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ.
- как хранятся результаты проверок — есть история проверок.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: веб-версия доступна 5 дней после регистрации, API версия сервиса работает 2 недели и включает 100 запросов.
Тарифы:
- «Физлица» от 32 000 в год.
- «Базовый» от 89 000 в год.
- «Расширенный» от 162 800 в год.
- «Премиум» от 254 000 в год.
Официальный сайт: kontur.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Контур.Фокус
Сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов. Предоставляет надежные данные о физлицах и юрлицах, помогает оценивать риски.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — есть API, который интегрирует данные о партнерах с 1С, SAP и т. д.;
- поиск аффилированных лиц — можно визуализировать в виде паутинки
- наличие индикаторов для оценки рисков — маркеры благонадежности и индикаторы анализа бухгалтерской отчетности;
- мобильное приложение — мобильное приложение для iOS и Android
- мониторинг и отслеживание изменений — есть, с уведомлениями об изменениях;
- количество используемых источников — 26;
- как хранятся результаты проверок — можно открыть совместный доступ к отобранному списку контрагентов, оставлять заметки. Возможность сохранять в PDF, XLSX или DOC практически любой объем информации по выбранному контрагенту или подборке контрагентов, формирование удобных пояснительных записок или расширенных отчетов.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после рассмотрения заявки.
Тарифы:
- разовая проверка — 1300 руб. в сутки.
- годовой тариф от 22 000 руб.
Для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб
Официальный сайт: focus.kontur.ru
Моё дело Бюро
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через Бюро/API;
- поиск аффилированных лиц — есть карта связей;
- наличие индикаторов для оценки рисков — выгружается протокол рейтингов с описанием правовых и финансовых факторов и рекомендациями;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — есть;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: быстрый допуск к демо-доступу на 3 проверки даже в выходной день.
Тариф: год от 27 586 руб.
Официальный сайт: moedelo.org/landingpage/kontragents
Прима информ
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — возможность API доступа;
- поиск аффилированных лиц — схема-связей в графическом виде;
- наличие индикаторов для оценки рисков — финансовый анализ с выводами;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — оповещение об изменениях интересующего вас объекта;
- количество используемых источников — 45;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: потребуется оставить свои контактные данные.
Тариф: год от 10 000 руб.
Официальный сайт: prima-inform.ru
Прозрачный бизнес
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — сведения по учредителям юрлицам;
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — реестры ФНС, МСП и ГИР БФО, вестник государственной регистрации;
- как хранятся результаты проверок — сервис позволяет распечатать выписки из реестров и карточку с общими данными о компании.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: не требуется.
Тариф: бесплатно.
Официальный сайт: pb.nalog.ru
Репутация
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — по API;
- поиск аффилированных лиц — связанные компании на визуальной схеме;
- наличие индикаторов для оценки рисков — экспресс проверка, должная осмотрительность, финансовые риски, скоринг;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — по разным группам компаний проходит отслеживание изменений выбранных параметров;
- количество используемых источников — более 20;
- как хранятся результаты проверок — есть история запросов, где хранятся все скачанные документы: отчеты по компаниям, выписки ЕГРЮЛ и выгрузки базы компаний.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: пробный доступ по номеру телефона и email на 24 часа (без звонка от менеджера).
Тариф: месяц от 499 руб.
Официальный сайт: reputation.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Русналог
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — отсутствует;
- поиск аффилированных лиц — отсутствует;
- наличие индикаторов для оценки рисков — отсутствует;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — отсутствует;
- количество используемых источников — 15;
- как хранятся результаты проверок — не сохраняются.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: нет.
Тариф: бесплатно.
Официальный сайт: rusnalog.pro
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
СберКорус
Для комплексной проверки контрагентов на благонадёжность компаний из РФ и СНГ.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через API, для 1С отдельный модуль;
- поиск аффилированных лиц — определяет связи компаний и их владельцев по: руководителям, учредителям, местоположению, госконтрактам;
- наличие индикаторов для оценки рисков — индикатор «Светофор», отчёт для бухгалтера, степени риска выездной налоговой проверки: к вам или вашим контрагентам;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — позволяет добавить контрагентов в раздел «Избранное» и получать автоматические уведомления об изменениях по электронной почте;?
- количество используемых источников — 20;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: демо-доступ после регистрации на 1 неделю бесплатно.
Тарифы:
- на один год от 4 800 руб.;
- на один год с модулем 1С: 30 000 руб.
Официальный сайт: esphere.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
СБИС партнер
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — API проверка контрагентов происходит автоматически: перед внесением оплаты или подтверждением отгрузки товара достаточно ввести ИНН партнера;
- поиск аффилированных лиц — карточки на всех физлиц, имеющих связь с бизнесом;
- наличие индикаторов для оценки рисков — рейтинг надёжности (на основе полученных данных система даёт собственную оценку надёжности компании);
- мобильное приложение — есть;
- мониторинг и отслеживание изменений — наблюдение за компаниями (ИП), оперативное получение информации об изменениях;
- количество используемых источников — открытые государственные источники и более 100 коммерческих торговых площадок;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: 8-дневный бесплатный.
Тариф:
- стоимость создания аккаунта 500 руб.;
- год от 6 000 руб.
Официальный сайт: sbis-online.ru/contragents
Синапс
Сервис по поиску и аналитике государственных и коммерческих тендеров по всей России.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет
- поиск аффилированных лиц — связи по учредителям-организациям;
- наличие индикаторов для оценки рисков — информация уточняется;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — 8 служб и 12 реестров;
- как хранятся результаты проверок — история поиска не сохраняется, краткие отчет можно скачать в pdf.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: в открытом доступе версия без подробностей, после заявки Снапс.Про — 5 дней бесплатного доступа.
Тарифы:
- месяц — 500 руб.
- год — 5 400 руб.
Официальный сайт: synapsenet.ru
СКАН
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — по API, отдельная интеграция с СПАРК;
- поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
- наличие индикаторов для оценки рисков — 52 риск-фактора в основе анализа СМИ;
- мобильное приложение — для мониторинга СМИ;
- мониторинг и отслеживание изменений — формируется отчет с обновлениями и сработавшими риск-факторами;
- количество используемых источников — данные о заёмщиках и контрагентах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. Итого более 23 тысяч источников;
- как хранятся результаты проверок — выгрузка отчетов отсутствует;
- как выглядит результат поиска — информация уточняется;
- пробный период — после регистрации и одобрении заявки.
Тариф: месяц от 10 000 руб.
Официальный сайт: scan-interfax.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Скаут
Поможет проверить контрагентов и сотрудников.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — интеграционное решение для автоматизации процедур проверки контрагентов, которое разворачивается на серверных мощностях компании-заказчика;
- поиск аффилированных лиц — установление связанных лиц;
- наличие индикаторов для оценки рисков — автоматическое присвоение уровней риска;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений и событий повышенного риска для выбранного объекта;
- количество используемых источников — 300 источников, а также мониторинг упоминаний компаний в 40 000 источников СМИ;
- как хранятся результаты проверок — обновляемые досье контрагентов с историей и результатами проверок.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: информация уточняется.
Тариф: информация уточняется.
Официальный сайт: scout.interfax.ru
СКРИН Контрагент
Проверяет контрагентов из России, Украины и Казахстана, есть функция трансфертного ценообразования.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — нет;
- поиск аффилированных лиц — визуализирует связи компании;
- наличие индикаторов для оценки рисков — нет;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — мониторинг по сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестров ФНС России;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — информация уточняется.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: базовый набор предоставляется бесплатно — в том числе краткая справка об участии в арбитражных делах и суммах иска.
Тарифы: год от 38 000 руб.
Официальный сайт: kontragent.skrin.ru
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СПАРК
Информация из глобальной базы данных о почти 300 млн компаний из более чем 220 стран мира.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через сервис API;
- поиск аффилированных лиц — автоматизированный поиск связей между компаниями и физическими лицами по владельцам, телефонам, адресам;
- наличие индикаторов для оценки рисков — 4 вида индексов и отдельная шкала, которая отслеживает 40 факторов риска;
- мобильное приложение — карманный «риск-анализатор» со специальными функциями, включая проверку по кассовому чеку;
- мониторинг и отслеживание изменений — создание собственных пользовательских списков компаний и ИП для работы и мониторинга;
- количество используемых источников — все официальный базы и реестры РФ, информация из СМИ, Международная корпорация Dun & Bradstreet, Регистрационные органы стран СНГ;
- как хранятся результаты проверок — отчеты о юридических и физических лицах сохраняются в истории поиска и скачиваются в виде подробных аналитических справок: СПАРК-Риски, СПАРК-Профиль, СПАРК-Финансы.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: после заполнения контактных данных и переговоров с менеджером предоставляется просмотр 5 компаний.
Тарифы: от 100 руб. в месяц, дополнительно оплачивается функционал риски 299 руб, полный профиль компании за 999 руб..
Официальный сайт: spark-interfax.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Такском-Досье
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — по API сервис Досье;
- поиск аффилированных лиц — есть поиск связанных организаций;
- наличие индикаторов для оценки рисков — есть анализ надежности контрагента;
- мобильное приложение — нет, есть адаптированная мобильная версия;
- мониторинг и отслеживание изменений — отслеживание изменений в организациях;
- количество используемых источников — информация уточняется;
- как хранятся результаты проверок — сохранение истории запросов с быстрым доступом к карточкам компаний, скачивание отчетов в PDF-формате.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: не ограничен для получения общих сведений о контрагенте.
Тарифы:
- 7 дней — 299 руб.
- год — от 30 000 руб.
Официальный сайт: taxcom.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
Чекко
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — новая версия API 2.0;
- поиск аффилированных лиц — есть;
- наличие индикаторов для оценки рисков — оценка надежности, подсчет признаков фирмы-однодневки;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — нет;
- количество используемых источников — 9 министерств и 4 реестра;
- как хранятся результаты проверок — можно скачать краткий отчет и выписку из ЕГРЮЛ.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации.
Тариф: заполнить карточку своей организации можно от 1 500 руб. в год.
Официальный сайт: checko.ru
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
ЭксЧек Про
Проверяет любую российскую компанию или физлицо.
А еще они есть в «Рейтинге компаний» на «Клерке»: посмотреть и оставить отзывы можно здесь.
Функционал сервиса:
- интеграция с базой пользователя — через сервис API;
- поиск аффилированных лиц — по руководителю и учредителю;
- наличие индикаторов для оценки рисков — считает факторы риска, риск банкротства или ликвидации, финансовый рейтинг;
- мобильное приложение — нет;
- мониторинг и отслеживание изменений — после регистрации в личном кабинете можно следить за изменениями интересующего объекта;
- количество используемых источников — 15;
- как хранятся результаты проверок — истории поиска нет, по каждой компании можно скачать отчет в формате pdf.
Как выглядит результат поиска:
Пробный период: нет.
Тариф: бесплатно.
Официальный сайт: excheck.pro
А еще они есть в нашем Рейтинге компаний: туда можно зайти и оставить отзыв.
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