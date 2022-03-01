Декларация НДС: ликбез для новичков

Декларация НДС является одним из самых сложных отчетов, в который постоянно вносят изменения Минфин и ФНС. Перед тем как начать заполнять декларацию, проверьте, чтобы бланк отчета об НДС был актуальным, с учетом всех последних поправок от чиновников. В нашей статье вы узнаете, как правильно заполнить декларацию НДС, и найдете образец заполнения документа.

Сдача декларации НДС

Декларация НДС — это обязательная форма отчетности для организаций и ИП, которые:

признаются плательщиками НДС;

являются налоговыми агентами по НДС;

ведут посредническую деятельность, в ходе которой от своего имени выставляют счета-фактуры с выделенной суммой НДС;

работают на спецрежимах, но выставляют счет-фактуры с заполненной суммой НДС.

Помимо этого, налоговые декларации НДС по специальной форме подают:

импортеры товаров из стран ЕАЭС;

иностранные организации, которые или через которых реализуют в России электронные услуги.

Декларацию НДС сдают в инспекцию по месту учета компании (п. 5 ст. 174 НК РФ). Сдавать отчет по местонахождению обособленных подразделений не нужно.

Декларацию подают в электронном виде по ТКС. Отчеты, предоставленные на бумаге, ФНС считает непредставленными. Из этого правила есть два исключения:

налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС и не ведут посреднической деятельности с оформлением счетов-фактур от своего имени (п. 5 ст. 174 и п. 3 ст. 80 НК РФ). Кроме покупателей вторсырья, они под это исключение не подпадают;

иностранные организации, которые оказывают в России электронные услуги, и иностранные налоговые агенты. Они подают декларации в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.

Срок сдачи декларации НДС

В законодательстве предусмотрен единый дедлайн для сдачи декларации НДС для российских, иностранных организаций и ИП — не позднее 25-го числа месяца, который следует за прошедшим кварталом. То есть сдавать отчет потребуется в апреле, июле, октябре и январе (п. 5 ст. 174 НК РФ).

В случае если дедлайн выпадает на выходной, праздник или другой нерабочий день, то отчет можно будет подать не позднее следующего рабочего дня. В частности, это касается нерабочих дней по актам Президента РФ (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Заполнение декларации НДС

В 2022 году заполнять декларацию НДС потребуется на обновленном бланке. ФНС в очередной раз внесла изменения в форму отчета. В частности, обновлены штрихкоды и раздел 1. Также скорректирован перечень кодов операций, не облагаемых НДС. Обновленный бланк нужно применять начиная с отчета за I квартал 2022 года (Приказ ФНС РФ от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149).

Как правило, декларацию НДС формируют в учетной программе на основании данных, которые отражены в следующих документах, это:

книга покупок и книга продаж. Сведения из этих НДС-регистров укажите в разделах 8 и 9 декларации;

журнал учета счетов-фактур. Сведения из журнала укажите в разделах 10 и 11 декларации. Это касается плательщиков НДС и налоговых агентов, которые ведут посредническую деятельность в интересах других лиц;

счета-фактуры. Сведения из выставленных счетов-фактур покупателям укажите в разделе 12 декларации. Это правило распространяется на тех, кто не должен платить НДС, но выставляет счета-фактуры с выделенной суммой налога. Например, упрощенцы (п. 5 ст. 173 НК РФ).

Кроме того, для заполнения декларации НДС используют сведения из регистров бухгалтерского и налогового учета.

Все налогоплательщики и налоговые агенты должны включить в состав декларации:

титульный лист;

раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика».

Большинство плательщиков НДС включают в состав декларации:

раздел 3;

разделы 8 и 9;

приложения 1 к разделам 8 и 9;

раздел 12.

Организации, которые не являются плательщиками НДС или налоговыми агентами, но выставляют счета-фактуры с выделенным налогом, заполняют:

титульный лист;

раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика»;

раздел 12.

Это следует из абзаца 5 п. 3 раздела I и п. 51 раздела XIV порядка заполнения декларации (утв. Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

В разделах 1–7 все стоимостные показатели указывайте в полных рублях, а в разделах 8–12 — в рублях и копейках (п. 15 порядка заполнения декларации).

Начните заполнение декларации с разделов 8 и 9. Затем сформируйте остальные приложения и разделы. Состав листов, которые нужно включить в декларацию, зависит от того, кто ее подает и какие были операции. В последнюю очередь заполните титульный лист, так как в нем нужно указать количество страниц декларации.

Другие разделы отчета и строки нужно заполнить, если в налоговом периоде компания совершала определенные операции. Так, разделы 4–6 заполняют, если совершались операции, облагаемые НДС по ставке 0 процентов. А раздел 7 — если организация совершала операции, освобожденные от налогообложения, или получала авансы под поставку продукции с длительным производственным циклом.

В 2022 году декларацию НДС составляют по обновленной форме и формату, которые предусмотрены в Приказе ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558.

Уточненная декларация НДС

Компания обязана подать уточненную декларацию НДС, если в первичном отчете занижена сумма налога к уплате в бюджет. Всего существует две причины для такого недочета:

занижена налоговая база. Например, если бухгалтер забыл включить в раздел 3 выручку от реализации по счету-фактуре, выставленному в отчетном квартале;

завышена сумма налоговых вычетов. Например, если бухгалтер принял к вычету НДС по неверно оформленному счету-фактуре.

В случае если вышеперечисленных ошибок в отчете нет, а в отчете присутствуют лишь технические неточности, то подавать «уточненку» необязательно. Однако безопаснее это сделать, чтобы избежать лишних вопросов со стороны инспекторов.

«Уточненку» оформляют по той же форме, что и первоначальная декларация. При этом все разделы потребуется заполнить заново. В частности, потребуется заполнить:

все разделы и приложения, которые были в первоначальной декларации — в том числе разделы и приложения, в которых ошибок нет;

дополнительные разделы и приложения, в которых нужно отразить данные, которых не было в первоначальной декларации.

Порядок заполнения отчета следующий.

Сначала на титульном листе в поле «Номер корректировки» нужно будет указать порядковый номер уточненной декларации. Если это первая «уточненка» за отчетный квартал, укажите «1», если вторая — «2» и так далее.

Затем в остальных разделах правильные показатели оставляют без изменений. В разделах, которые содержат ошибки, данные нужно исправить на верные. При этом важно уточнить показатели, которые зависят от измененных данных.

Срок подачи оформленной уточненной декларации законодательно не установлен. Поэтому ее можно представить в любое время. Но лучше это сделать в кратчайшие сроки, это поможет избежать санкций и отказа в возврате переплаты.

Нулевая декларация НДС

Отчитаться по НДС нужно, даже если компания в течение квартала не вела никакой деятельности и таким образом не должна платить налог. В этом случае придется сдать в налоговые органы нулевой отчет. В состав такой декларации по НДС потребуется включить титульный лист и раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет...».

Если в течение квартала не было движения денежных средств на расчетных счетах и в кассе, вместо нулевой декларации НДС разрешено подавать единую (упрощенную) налоговую декларацию. Форма единой декларации утверждена Приказом Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н.

Проверка декларации

Перед сдачей в налоговуюдекларации НДС проверьте отчет на предмет соответствия контрольным соотношениям, которые утверждены Приказом ФНС РФ от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519 и рекомендованы письмом ФНС РФ от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550.

Эта проверка поможет исключить отказ в приеме отчета и позволит устранить ошибки, которые вызовут вопросы у инспекторов при проверке. Проверить отчет можно прямо в бухгалтерской программе, если в нее заложены соответствующие алгоритмы.

Всего налоговая служба утвердила 14 контрольных соотношений для отчета. В случае нарушения хотя бы одного из данных требований инспекция откажет в приеме декларации НДС. (п. 4.1, 4.2 ст. 80 НК РФ).

В случае отказа налоговая в течение дня направит соответствующее уведомление с указанием выявленных нарушений. После этого в течение пяти рабочих дней необходимо повторно сдать декларацию, чтобы избежать штрафных санкций (п. 5.3–5.4 ст. 174 НК РФ).

Таким образом, безопаснее самостоятельно произвести контроль за правильностью заполнения сформированных расчетов. Любая техническая или арифметическая ошибка, которая привела к занижению суммы НДС, подлежащего уплате, может повлечь санкции.

Штраф за несвоевременную сдачу декларации

В случае несвоевременной сдачи отчета организацию или ИП оштрафуют по ст. 119 НК РФ. Сумма штрафа составит 5 процентов от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц просрочки.

Минимальный размер штрафа — 1 тыс. рублей. Такие санкции предусмотрены даже для тех случаев, когда сумма налога к уплате нулевая. Предельный размер санкций — 30 процентов от неуплаченной суммы налога по декларации.

Кроме того, за опоздание со сдачей отчета должностным лицам организации грозит административная ответственность — предупреждение или штраф на сумму от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ).

Если подавать декларацию нужно было в электронном виде, но отчет представлен на бумаге, то инспекция сочтет это за несдачу. За такое нарушение также оштрафуют по ст. 119 НК РФ. Но статью 119.1 НК РФ в этом случае не применяют (письмо ФНС РФ от 31.01.2015 № ОА-4-17/1350).

В качестве дополнительной санкции за несдачу отчета налоговые органы вправе вынести решение о приостановлении операций по счетам в банке. Тогда распоряжаться своими деньгами будет невозможно (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).