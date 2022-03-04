Как изменились требования к бухгалтерам за время пандемии: опрос экспертов

Команда Trud.com заглянула в бухгалтерское закулисье, опросила экспертов и выяснила, что последние год-два внесли в жизнь бухгалтеров существенные перемены. Меняется мир — меняется набор компетенций, необходимых хорошему специалисту, если, конечно, он хочет оставаться востребованным.

Два ключевых тренда

На набор требований к знаниям, навыкам и личным качествам бухгалтеров сильнее всего повлияли две тенденции:

автоматизация;

коронавирус.

О значении автоматизации рассказывает, старший консультант кадровой компании UTEAM:

«За последние 5 лет многие компании стали переходить на автоматизацию бизнес-процессов, включая бухгалтерский учет. Поэтому помимо классических требований к навыкам бухгалтера добавилась способность сформулировать грамотное техническое задание для IT-отдела, протестировать новую программу и дать конструктивную обратную связь».

На влиянии автоматизации акцентирует внимание Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО «Ваш Бухгалтер»:

«С 2014 года в нашей стране автоматизация и цифровизация дошла до ИФНС. Стали активно внедряться новые программы. Все чаще вносятся изменения в действующее законодательство, принимаются новые законы. И бухгалтерам приходится постоянно мониторить нормативную базу, быть в курсе изменений, повышать квалификацию, получать новое образование».

Что касается коронавируса, то он изменил, скорее, ожидания к личным качествам специалистов по бухгалтерскому учету. Сегодня актуальна стрессоустойчивость, умение сохранять холодную голову в условиях быстро меняющейся среды. Светлана Антонян говорит о качествах, актуальных сегодня для главных бухгалтеров:

«При поиске соискателей на должность главного бухгалтера работодатели все чаще отмечают: способность выстроить бесперебойное функционирование процессов компании в период неопределенности, психологическую устойчивость к стрессу и сохранение самообладания в любой ситуации, а также способность сплачивать и поддерживать коллектив».

Нанимать нельзя уволить

Один из опрошенных экспертов,, основатель и председатель правления ПЦ «Аксиома», высказал точку зрения, противоположную мнениям остальных экспертов. По мнению Артема, в малом бизнесе бухгалтера больше не нужны. Налоги вместо бухгалтера считает банк. Офис-менеджер заносит данные в 1С. Баланс закрывает бухгалтер на аутсорсинге.

«Большинство предпринимателей не ставит сложных задач перед бухгалтером, поэтому специалист в штате им не нужен, и на нем экономят, — считает Артем. — И дело здесь не только в пандемии. Она просто ускорила этот процесс».

По данным Trud.com, спрос на бухгалтеров за 2021 год вырос: количество вакансий увеличилось на 12%, со 125,5 тыс. в январе по 142,1 тыс. в декабре. Количество вакансий в категории «удаленный бухгалтер» выросло на 9%.

С тезисом об активном переходе бухгалтерского учета на аутсорсинг согласились и другие эксперты.

Требования сегодняшнего дня

И все же какой он, современный бухгалтер? Как показал опрос экспертов, сегодняшний день предъявляет специалисту по бухучету широкий набор требований. Причем есть «базовая комплектация» навыков, а есть «расширенный список», и, если специалист может предложить дополнительные компетенции, он более востребован.

В частности, как подчеркивает Ирина Смирнова, в прошлом остались переплаты в бюджет.

«Лучше больше, чтобы проблем не было. В 2019 году я услышала о тренде аутсорсинга. А что случилось в 2020-м? Именно с этого момента законы стали меняться, и ежедневно начали появляться новые. Все эти тенденции и изменения повлекли за собой новые требования к бухгалтерам. Теперь они еще должны быть в курсе всех видов мер поддержки государства. Бухгалтер, который ведет много лет одну компанию или один участок одной компании, уже не в тренде. Нужны опытные, многозадачные специалисты, имеющие опыт работы с разными видами бизнеса».

Наталья Ненашева, управляющий партнер TOPLINE, подчеркивает, что малому и среднему бизнесу нужны многорукие бухгалтера, знакомые с учетом, первичкой, складом, расчетом зарплат и актами сверки. Наталья подчеркивает также важность отраслевого опыта. Необходим опыт работы с госконтрактами и гособоронзаказом. Наталья солидарна с мнением Ирины Смирновой о том, что ценность бухгалтера возрастает, если он играет роль налогового консультанта для собственника бизнеса:

«Бухгалтер должен предлагать легальные методы снижения налоговой нагрузки. Предвидеть ошибки, которые приведут к налоговым доначислениям, можно еще на стадии планирования», — комментирует Наталья. Правда, перестройка налоговой нагрузки в базовый пакет компетенций «по умолчанию» не входит. Здесь собственнику бизнеса приходит на помощь специалисты на аутсорсинге.

Красочный портрет бухгалтера рисует Ирина Смирнова. Современный бухгалтер:

ежегодно, даже несколько раз в год повышает квалификацию;

имеет статус профессионального бухгалтера в ИПБР и налогового консультанта;

активен;

порядочен;

следит за возможностями получения государственной поддержки;

умеет работать в специализированных программах;

владеет навыками тайм-менеджмента;

комфортно себя чувствует в условиях многозадачности;

предлагает различные пути решения работодателю/заказчику, чтобы тот выбрал выгодные для себя;

обладает навыками самопрезентации (особо важно, когда бухгалтер общается с контрагентами работодателя/заказчика);

хорошо разбирается в действующем законодательстве и всегда знает, где найти ответ на вопрос;

имеет опыт общения с госорганами и знает, как вести себя при их проверке.

как консультант кадровой компании акцентирует внимание на необходимости сервисного подхода к коллегам:

«Наши клиенты больше внимания уделяют таким навыкам, как способность выстраивать коммуникацию со смежными подразделениями, оперативно и корректно давать обратную связь коллегам, иметь терпение и деликатно доносить важность предоставления документов в определенные сроки».

Получается, что бухгалтер — системно мыслящий специалист, оптимизатор бизнес-процессов, специалист по финансам и налоговому учету и даже психолог. Глядя на внушительный список требований, перечисленных экспертами, трудно представить реальных людей, этим критериям соответствующих. Но они есть! На каждом предприятии, в каждой компании — в штате или на аутсорсе. Консультанты, советники, помощники, и просто доброжелательные люди, управляющие «сердцем» бизнеса — финансами.