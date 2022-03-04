Как изменились требования к бухгалтерам за время пандемии: опрос экспертов

Команда Trud.com заглянула в бухгалтерское закулисье, опросила экспертов и выяснила, что последние год-два внесли в жизнь бухгалтеров существенные перемены. Меняется мир — меняется набор компетенций, необходимых хорошему специалисту, если, конечно, он хочет оставаться востребованным.
Два ключевых трендаНа набор требований к знаниям, навыкам и личным качествам бухгалтеров сильнее всего повлияли две тенденции:
- автоматизация;
- коронавирус.
«За последние 5 лет многие компании стали переходить на автоматизацию бизнес-процессов, включая бухгалтерский учет. Поэтому помимо классических требований к навыкам бухгалтера добавилась способность сформулировать грамотное техническое задание для IT-отдела, протестировать новую программу и дать конструктивную обратную связь».
На влиянии автоматизации акцентирует внимание Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО «Ваш Бухгалтер»:
«С 2014 года в нашей стране автоматизация и цифровизация дошла до ИФНС. Стали активно внедряться новые программы. Все чаще вносятся изменения в действующее законодательство, принимаются новые законы. И бухгалтерам приходится постоянно мониторить нормативную базу, быть в курсе изменений, повышать квалификацию, получать новое образование».
Что касается коронавируса, то он изменил, скорее, ожидания к личным качествам специалистов по бухгалтерскому учету. Сегодня актуальна стрессоустойчивость, умение сохранять холодную голову в условиях быстро меняющейся среды. Светлана Антонян говорит о качествах, актуальных сегодня для главных бухгалтеров:
«При поиске соискателей на должность главного бухгалтера работодатели все чаще отмечают: способность выстроить бесперебойное функционирование процессов компании в период неопределенности, психологическую устойчивость к стрессу и сохранение самообладания в любой ситуации, а также способность сплачивать и поддерживать коллектив».
Нанимать нельзя уволитьОдин из опрошенных экспертов, Артем Табунин, основатель и председатель правления ПЦ «Аксиома», высказал точку зрения, противоположную мнениям остальных экспертов. По мнению Артема, в малом бизнесе бухгалтера больше не нужны. Налоги вместо бухгалтера считает банк. Офис-менеджер заносит данные в 1С. Баланс закрывает бухгалтер на аутсорсинге.
«Большинство предпринимателей не ставит сложных задач перед бухгалтером, поэтому специалист в штате им не нужен, и на нем экономят, — считает Артем. — И дело здесь не только в пандемии. Она просто ускорила этот процесс».
По данным Trud.com, спрос на бухгалтеров за 2021 год вырос: количество вакансий увеличилось на 12%, со 125,5 тыс. в январе по 142,1 тыс. в декабре. Количество вакансий в категории «удаленный бухгалтер» выросло на 9%.С тезисом об активном переходе бухгалтерского учета на аутсорсинг согласились и другие эксперты.
Требования сегодняшнего дняИ все же какой он, современный бухгалтер? Как показал опрос экспертов, сегодняшний день предъявляет специалисту по бухучету широкий набор требований. Причем есть «базовая комплектация» навыков, а есть «расширенный список», и, если специалист может предложить дополнительные компетенции, он более востребован.
В частности, как подчеркивает Ирина Смирнова, в прошлом остались переплаты в бюджет.
«Лучше больше, чтобы проблем не было. В 2019 году я услышала о тренде аутсорсинга. А что случилось в 2020-м? Именно с этого момента законы стали меняться, и ежедневно начали появляться новые. Все эти тенденции и изменения повлекли за собой новые требования к бухгалтерам. Теперь они еще должны быть в курсе всех видов мер поддержки государства. Бухгалтер, который ведет много лет одну компанию или один участок одной компании, уже не в тренде. Нужны опытные, многозадачные специалисты, имеющие опыт работы с разными видами бизнеса».
Наталья Ненашева, управляющий партнер TOPLINE, подчеркивает, что малому и среднему бизнесу нужны многорукие бухгалтера, знакомые с учетом, первичкой, складом, расчетом зарплат и актами сверки. Наталья подчеркивает также важность отраслевого опыта. Необходим опыт работы с госконтрактами и гособоронзаказом. Наталья солидарна с мнением Ирины Смирновой о том, что ценность бухгалтера возрастает, если он играет роль налогового консультанта для собственника бизнеса:
«Бухгалтер должен предлагать легальные методы снижения налоговой нагрузки. Предвидеть ошибки, которые приведут к налоговым доначислениям, можно еще на стадии планирования», — комментирует Наталья. Правда, перестройка налоговой нагрузки в базовый пакет компетенций «по умолчанию» не входит. Здесь собственнику бизнеса приходит на помощь специалисты на аутсорсинге.
Красочный портрет бухгалтера рисует Ирина Смирнова. Современный бухгалтер:
- ежегодно, даже несколько раз в год повышает квалификацию;
- имеет статус профессионального бухгалтера в ИПБР и налогового консультанта;
- активен;
- порядочен;
- следит за возможностями получения государственной поддержки;
- умеет работать в специализированных программах;
- владеет навыками тайм-менеджмента;
- комфортно себя чувствует в условиях многозадачности;
- предлагает различные пути решения работодателю/заказчику, чтобы тот выбрал выгодные для себя;
- обладает навыками самопрезентации (особо важно, когда бухгалтер общается с контрагентами работодателя/заказчика);
- хорошо разбирается в действующем законодательстве и всегда знает, где найти ответ на вопрос;
- имеет опыт общения с госорганами и знает, как вести себя при их проверке.
«Наши клиенты больше внимания уделяют таким навыкам, как способность выстраивать коммуникацию со смежными подразделениями, оперативно и корректно давать обратную связь коллегам, иметь терпение и деликатно доносить важность предоставления документов в определенные сроки».
Получается, что бухгалтер — системно мыслящий специалист, оптимизатор бизнес-процессов, специалист по финансам и налоговому учету и даже психолог. Глядя на внушительный список требований, перечисленных экспертами, трудно представить реальных людей, этим критериям соответствующих. Но они есть! На каждом предприятии, в каждой компании — в штате или на аутсорсе. Консультанты, советники, помощники, и просто доброжелательные люди, управляющие «сердцем» бизнеса — финансами.
Привет, Гость!
Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.