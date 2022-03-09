Как работать с самозанятыми в 2022 году, не привлекая внимание налоговиков

Плюсы работы с самозанятыми известны:

не нужно платить налог на доходы физических лиц по ставке 13%;

не нужно отчислять взносы на обязательные виды страхования: пенсионное, медицинское и социальное;

не нужно выделять рабочее место и нести другие сопутствующие затраты.

Минус — есть риск привлечь внимание налоговых органов, так как отношения бизнеса с самозанятыми находятся под пристальным вниманием налоговиков. И в 2022 году это внимание будет пристальным.

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми для недобросовестных налогоплательщиков — распространенный способ уклонения от уплаты налогов. Особенно это характерно для «человекоемких» отраслей: такси, фитнес, консалтинг, маркетинг и так далее. Отсюда и столь пристальное внимание налоговой к тем, кто работает с самозанятыми.

Признаки налоговой схемы, с точки зрения налогового органа

1. Организационная зависимость самозанятого от заказчика, то есть:

самозанятый зарегистрировался в этом статусе по требованию заказчика;

заказчик сам распределяет самозанятых по объектам, исходя из производственной необходимости;

заказчик определяет режим работы самозанятых, в том числе продолжительность рабочего дня, время обеденного перерыва и отдыха;

работники заказчика непосредственно руководят и контролируют работу самозанятых на объектах.

2. Инфраструктурная зависимость самозанятого от заказчика, когда:

самозанятый выполняет работу (оказывает услуги) полностью с использованием материалов, инструментов и оборудования заказчика;

у самозанятого нет собственных ресурсов и оборудования для выполнения работы.

3. Регулярный ежемесячный порядок оплаты работ (услуг), аналогичный установленному Трудовым кодексом.

Эти признаки, по мнению налоговиков, могут говорить о том, что

самозанятые лишены предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности;

оформление сотрудников самозанятыми является «фиктивным» и прикрывает цель по уклонению от уплаты налогов;

выплаты «самозанятым» можно квалифицировать как доходы, получаемые в рамках трудовых отношений;

эти доходы подлежат налогообложению по ставке 13% и требуют уплаты страховых взносов.

Способы снижения рисков при работе с самозанятыми

Расскажем, как снизить риски.

Проверьте самозанятого

Перед заключением договора запросите у него справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (КНД 1112035). После проверьте его статус налогоплательщика на специальном сервисе ФНС.

Время от времени перепроверяйте статус самозанятого. Самозанятый может утратить свой статус. Если вы переведете деньги физлицу, вы обязаны будете удержать НДФЛ как налоговый агент.

Наведите справки, есть ли у самозанятого другие источники дохода, кроме вас. Тот факт, что вы для него — единственный заказчик, может привлечь внимание налогового органа.

Не оформляйте отношения с самозанятыми — бывшими сотрудниками

Законодательство запрещает заключать договоры с самозанятым, если в течение последних двух лет он был вашим работником. Это прямое требование закона ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» № 422-ФЗ (п. 8 ч. 2 ст. 6).

Ситуация: «В компании есть сотрудник, который планирует уволиться и переехать жить в другой регион. Но у меня есть желание продолжить с ним работу по ряду проектов. Он тоже не против. Как быть в такой ситуации, возможно ли заключить с ним договор как с самозанятым?»

Ответ: «Нет».

Не склоняйте контрагента к регистрации в качестве самозанятого

Тем более, не делайте этого в отношении ваших бывших и текущих сотрудников. И не помогайте при регистрации, открытии счета, оформлении документов и т. д.

Ситуация: «Нанимала специалиста для настройки таргетированной рекламы. Сразу обозначила, что штатной должности в компании на эту позицию нет. Рассказала, что нам удобнее будет работать либо с оформленным ИП, либо с самозанятым. Он решил оформиться как самозанятый, а до этого с другими заказчиками он работал по налу. Насколько для меня это может быть чревато?»

Ответ: Если специалист в дальнейшем скажет в налоговой инспекции, что он фактически являлся вашим работником, а статус самозанятого оформил по требованию работодателя, то проблемы могут быть.

Соблюдайте дистанцию с самозанятым

Заказчик не должен указывать самозанятому, в какое время он может работать, а когда — отдыхать. В свою очередь, самозанятый не должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка заказчика, а также получать командировочные, отпуска и больничные. Взаимоотношения с самозанятыми нужно выстраивать также, как с любым сторонним контрагентом.

Проследите, чтобы договор с самозанятым, даже отдаленно не напоминал трудовой договор

В договоре не нужно прописывать ежедневное выполнение каких-либо обязанностей — включите в договор конкретный перечень работ (услуг) и ожидаемый результат, за который самозанятый получит вознаграждение. Например, подготовить пакет документов по судебному спору, разработать конструкторскую документацию согласно техническому заданию и т.д. Договор не может быть бессрочным — предусмотрите четкие сроки выполнения работ (оказания услуг), а также ответственность за их несоблюдение. В договоре должно быть указано, что самозанятый выполняет работы (оказывает услуги) с использованием собственных ресурсов (оборудования, инструмента, материалов). В идеале самозанятый не должен пользоваться ресурсами заказчика.

Ситуация: «Работаю с самозанятым в течение полугода. В ежедневном режиме помогает с ведением одного проекта в компании. Ежемесячно получает гонорар в определенном размере. Понимаю, что так работать — риск. Предлагаю самозанятому должность в штате, но тот отказывается — работать на постоянке в офисе не хочет. Как снизить риски? Менять сумму гонорара?»

Ответ: «Важно не само по себе изменение гонорара, а оплата за конкретные объемы работ, которые выполняет самозанятый. Если ежемесячно объем работ меняется, соответственно будет меняться и размер вознаграждения. При ежемесячном выполнении одних и тех же работ за одно и то же вознаграждение повышаются риски признания этих отношений трудовыми».

Тщательно оформляйте документы, подтверждающие работу с самозанятым

Оплата по договору должна быть привязана к выполнению конкретных объемов работ (услуг).

(услуг). Результаты выполнения работ (оказания услуг) должны быть подтверждены актами и чеками . В актах должны быть описаны фактически оказанные услуги с указанием вида услуги, единиц измерения, количества, цены и т.д. К акту желательно приложить документы, подтверждающие фактическое оказание услуг.

. В актах должны быть описаны фактически оказанные услуги с указанием вида услуги, единиц измерения, количества, цены и т.д. К акту желательно приложить документы, подтверждающие фактическое оказание услуг. Важно хранить не только договор с самозанятым, но и акты и чеки, подтверждающие факт выполненных работ (оказанных услуг).

Проанализируйте свои отношения с самозанятыми по этим пунктам и по возможности устраните те факты, которые могут вызвать вопросы со стороны налогового органа.

А если они уже возникли, лучше обратиться к профессиональным налоговым консультантам. Правильное оформление документов и нормативно-обоснованный ответ на требования или претензии налоговиков могут сыграть решающее значение в разрешении налогового спора.