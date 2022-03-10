Сколько будут платить беременным и семьям с детьми в 2022 году

Рассказываем об основных мерах господдержки будущих родителей и семей с детьми в дайджесте от Госдумы.
Ежемесячное пособие будущим матерямСоставляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Эта мера поддержки положена женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности. Чтобы получить поддержку, нужно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в ПФР по месту жительства.
Единовременное пособие при рождении ребенкаПоложено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Это разовая выплата, предоставляемая одному из родителей. Выдается напрямую органами ФСС.
При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. С 1 февраля 2022 года размер выплаты составляет 20 472,77 рубля.Есть повышающие коэффициенты ― например, для работников Крайнего Севера.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора летВыплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия.
Минимальный размер с 1 февраля 2022 года составляет 7667 рублей (с учетом районного коэффициента ― 8145,28 рубля).
Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех летПоложена семьям, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Пособие будет равно прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой.
Ежемесячное пособие семьям с детьми от трех до семи летПоложено тем, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Сумма выплаты рассчитывается по трехступенчатой системе.
Обратиться за ней может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.
Ежемесячное пособие на детей от восьми до 17 летЕго выплачивают неполным семьям, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка по региону.
От редакции: Владимир Путин объявил, что в ближайшее время планируется изменить меры поддержки семей с детьми. А Антон Котяков уточнил, что пособие от 8 до 17 планируется выплачивать всем малообеспеченным семьям в размере 50%, 75% или 100%.
МаткапиталС 1 февраля 2022 года материнский капитал на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей. Если рождается второй, прибавят еще 168,6 тыс. рублей.
Если ранее право на маткапитал не возникало, он составит 693,1 тыс. рублей.
450 тыс. рублей на ипотеку многодетнымВ России существует программа поддержки многодетных семей, согласно которой государство выделяет до 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита.
Право на такую помощь есть у семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.
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