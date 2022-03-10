Сколько будут платить беременным и семьям с детьми в 2022 году

Рассказываем об основных мерах господдержки будущих родителей и семей с детьми в дайджесте от Госдумы.

Ежемесячное пособие будущим матерям

Составляетдля трудоспособного населения.

Эта мера поддержки положена женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.

Выплаты начинаютсяили прерывания беременности. Чтобы получить поддержку, нужно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в ПФР по месту жительства.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Это разовая выплата, предоставляемая одному из родителей. Выдается напрямую органами ФСС.

При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. С 1 февраля 2022 года размер выплаты составляет 20 472,77 рубля.

Есть повышающие коэффициенты ― например, для работников Крайнего Севера.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Выплачивается в размерезастрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия.

Минимальный размер с 1 февраля 2022 года составляет 7667 рублей (с учетом районного коэффициента ― 8145,28 рубля).

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет

Положена семьям, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Пособие будет равнов регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Ежемесячное пособие семьям с детьми от трех до семи лет

Положено тем, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Сумма выплаты рассчитывается

Обратиться за ней может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.

Ежемесячное пособие на детей от восьми до 17 лет

Его выплачивают неполным семьям, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составляетпо региону.

От редакции: Владимир Путин объявил, что в ближайшее время планируется изменить меры поддержки семей с детьми. А Антон Котяков уточнил, что пособие от 8 до 17 планируется выплачивать всем малообеспеченным семьям в размере 50%, 75% или 100%.

Маткапитал

С 1 февраля 2022 года материнский капитал на первого ребенка составит. Если рождается второй, прибавят еще

Если ранее право на маткапитал не возникало, он составит 693,1 тыс. рублей.

450 тыс. рублей на ипотеку многодетным

В России существует программа поддержки многодетных семей, согласно которой государство выделяет

Право на такую помощь есть у семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.