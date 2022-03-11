Власти хотят изменить НК в части НДС: туристическая индустрия и безвозмездное пользование помещения

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Рубрика НДС
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Власти планируют изменить законодательство по НДС для некоторых отраслей. Уже готов законопроект. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.

Объекты туристской индустрии

Проектируемый подпункт 18 пункта 1 статьи 164 НК оперирует понятием «объекты туристской индустрии».

Данное понятие хотя и упоминается несколько раз Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», тем не менее, самостоятельно законом не определено и в различных трактовках фигурирует в подзаконных актах.

Законопроектом предусмотрено создание правительственного реестра.

Тут уже НК совсем в наглую «залезает на чужую территорию» — даже не определяет что-то в целях налогообложения, а фактически отдаёт регулирование на откуп властям.

Несмотря на то, что в абзаце первом нового подпункта никакой ссылки на реестр нет, предоставлять право на нулевую ставку планируется фактически индивидуально.

Иные средства размещения

В новой норме подпункта 19 пункта 1 статьи 164 используется понятие «иные средства размещения».

По нему есть ГОСТ Р 51185-2014, в котором к индивидуальным средствам размещения относятся в том числе жилые дома и квартиры.

Поэтому имеется пересечение с налоговым освобождением по подпункту 10 пункта 2 статьи 149 — следует их развести во избежание возникновения споров.

Безвозмездная аренда помещения компании для временного проживания

Помимо этого есть и один гуманитарный аспект, особо актуальный сегодня.

Если исходить из перечня подтверждающих документов по подпункту 19 пункта 2 статьи 164 (новый пункт 5.5 статьи 165 НК), могут возникнуть вопросы при безвозмездном предоставлении помещений для временного проживания.

Поскольку в этом случае подтверждающие доход документы не могут быть предоставлены, налогообложение будет производиться на общих основаниях по ставке 20 процентов.

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