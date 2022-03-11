Власти хотят изменить НК в части НДС: туристическая индустрия и безвозмездное пользование помещения

Власти планируют изменить законодательство по НДС для некоторых отраслей. Уже готов законопроект. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.
Объекты туристской индустрииПроектируемый подпункт 18 пункта 1 статьи 164 НК оперирует понятием «объекты туристской индустрии».
Данное понятие хотя и упоминается несколько раз Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», тем не менее, самостоятельно законом не определено и в различных трактовках фигурирует в подзаконных актах.
Законопроектом предусмотрено создание правительственного реестра.
Тут уже НК совсем в наглую «залезает на чужую территорию» — даже не определяет что-то в целях налогообложения, а фактически отдаёт регулирование на откуп властям.
Несмотря на то, что в абзаце первом нового подпункта никакой ссылки на реестр нет, предоставлять право на нулевую ставку планируется фактически индивидуально.
Иные средства размещенияВ новой норме подпункта 19 пункта 1 статьи 164 используется понятие «иные средства размещения».
По нему есть ГОСТ Р 51185-2014, в котором к индивидуальным средствам размещения относятся в том числе жилые дома и квартиры.
Поэтому имеется пересечение с налоговым освобождением по подпункту 10 пункта 2 статьи 149 — следует их развести во избежание возникновения споров.
Безвозмездная аренда помещения компании для временного проживанияПомимо этого есть и один гуманитарный аспект, особо актуальный сегодня.
Если исходить из перечня подтверждающих документов по подпункту 19 пункта 2 статьи 164 (новый пункт 5.5 статьи 165 НК), могут возникнуть вопросы при безвозмездном предоставлении помещений для временного проживания.
Поскольку в этом случае подтверждающие доход документы не могут быть предоставлены, налогообложение будет производиться на общих основаниях по ставке 20 процентов.