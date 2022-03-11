Цитата дня. Про отмену НДС

Бизнес и общественники предлагают разные варианты, как России стоит ответить на санкции.
Свою версию высказали в свердловском отделении общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ».
Там предложили государству освободить весь российский бизнес от налогов в качестве контрсанкций. Вот как об этом сказал председатель регионального совета «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Тыщенко:
«Давайте уберем НДС. Бизнес ждет реальных решительных мер».
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
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