Цитата дня. Про отмену НДС

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Рубрика НДС
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Бизнес и общественники предлагают разные варианты, как России стоит ответить на санкции. 

Свою версию высказали в свердловском отделении общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ».

Там предложили государству освободить весь российский бизнес от налогов в качестве контрсанкций. Вот как об этом сказал председатель регионального совета «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Тыщенко:

«Давайте уберем НДС. Бизнес ждет реальных решительных мер».

 

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