«В 2022 году мы можем увидеть 60—62 рубля за доллар» и другие шокирующие прогнозы Стина Якобсена из Saxo Bank

Какой будет инфляция в России в 2022 году, укрепится ли рубль по отношению к доллару и евро? В какие валюты и активы стоит вложиться инвесторам в 2022 году? Об этом в интервью Банки.ру рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Amazon не сделал ход конем и не переехал на Кипр, а серебро не стоит 50 долларов, как предсказывалось в «шокирующих предсказаниях» на 2021 год. В то же время инфляция, как вы и ожидали, пошла круто вверх, а образ жизни многих людей резко изменился за последний год. А какие из «шокирующих предсказаний» на 2021 год сбылись хотя бы частично? И рады ли вы, что другие не сбылись?

Я думаю, что большинство людей понимает, что «шокирующие предсказания» делаются не для того, чтобы угадать какие-либо события. Это, скорее, провокационное упражнение, призванное заставить людей начать думать иначе, посмотреть на вещи с другой стороны.

Многие темы «шокирующих предсказаний» на 2021 год нашли отражение в жизни, но несколько иначе, чем предполагалось. Например, единый базовый доход сегодня актуален для многих стран и c 2019 года в том или ином виде включается в программы поддержки населения.

Пусть Amazon не переехал на Кипр, но что касается корпораций, то самой главной темой здесь является то, что некоторые из них более могущественны, чем суверенные государства.

И вот мы видим, как в этом году некоторые из корпораций получили отпор. Например, Facebook пришлось изменить свое название, чтобы уйти от определенных негативных коннотаций.

В целом я горжусь, что мы «попали» во многие общие темы, которые звучали в 2021 году, и, как вы сказали, инфляция была очень важной темой, которая определяла этот год и, вероятно, будет определять и 2022-й.

Вы ожидали роста серебра до 50 долларов на фоне спроса на солнечные батареи, но металл не добрался и до 29 долларов и сейчас торгуется на уровне ноября 2020-го. Каков ваш прогноз по серебру на 2022 год? Какие у него шансы на рост с учетом ожиданий Saxo Bank по пересмотру сроков перехода к зеленой энергетике?

Да, мы полагаем, что в 2022 году переход от ископаемых источников энергии будет несколько переосмыслен и отложен. Уже понятно, что хотя цели на 2020, 2030, 2035, 2040 годы довольно ясны, на самом деле нет плана действий или стратегии развертывания, которые позволили бы перейти от технологий 2021—2022 годов к технологиям 2035—2040 годов. Таким образом, в 2022 году мы можем наблюдать реклассификацию атомной энергии и, вероятно, также ядерной энергетики, потому что холодная погода, которая держится уже с ноября, обусловила энергетический кризис. И он, скорее всего, продержится всю зиму.

Поэтому, если объединить факторы очень холодной зимы и очень низкого запаса энергии, думаю, что в начале следующего года наступит момент пробуждения, когда люди скажут: «Хорошо, мы хотим сократить выбросы CO2, но есть разные пути, ведущие к этой цели. Не обязательно использовать исключительно солнечные панели и батареи в электромобилях».

В какой-то степени это уже имело место в 2021 году. Например, все заинтересованы в развитии ветроэнергетики, но во всем мире количество разрешений, выдаваемых государством на постройку ветрогенераторов, пока ограниченно.

Да, серебро, которое используется в производстве солнечных батарей и в устройствах для зарядки автомобилей, сильно упало в цене. Падают и продажи автомобилей во всем мире. Но я думаю, что 2021 год стал скорее «паузой» в дальнейшем развертывании электромобилей и «зеленой» трансформации, и в 2022-м эта «пауза» будет заменена реклассификацией. А тренд в целом будет положительным.

Энергетический кризис

В «шокирующих предсказаниях» на 2022 год говорится о том, что для обуздания инфляции власти многих стран откажутся от целей по нормализации климата. А на днях вы сказали, что не удивитесь, если баррель Brent будет стоить выше 100 долларов, так как на сырье есть реальный спрос. Означает ли это, что вы не верите в то, что власти ослабят экологические ограничения на инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа?

Совершенно верно. Мы полагаем, что «зеленая» трансформация и ESG в целом являются крупнейшим политическим нарративом, который политики используют для привлечения внимания избирателей. Концепция такова: все считают, что сделать больше «зеленых» преобразований не удается только по причине того, что на это не тратится достаточно денег. Этот принцип только усилится.

Я даже считаю, что произойдет переклассификация источников энергии, что в некоторой степени будет полезно для увеличения в целом поставок в энергетической сфере.

Целевая цена в 100 долларов за баррель марки Brent основывается еще и на том факте, что у нас будут заканчиваться запасы нефти. Кроме того, погодное явление El Nino (Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат) сделает среднюю температуру воды намного ниже, а полярный вихрь принесет с Северного полюса чрезвычайно холодную погоду.

Эти два фактора вместе, статистически и исторически, будут означать, что у нас есть 80-процентная, если не 90-процентная вероятность очень холодной зимы. Если объединить проблемы с поставками, усиление «зеленой» трансформации и чрезвычайно холодную погоду с очень низким уровнем ресурсов в хранилищах, вы получите энергетический кризис. Сначала он значительно повысит цены на энергию, а затем, как следствие, приведет к реклассификации. Конечно, зима рано или поздно закончится, наступит весна, и напряжение спадет.

Цены на продукты питания и энергоносители становятся настоящим налогом на потребление

В «шокирующих предсказаниях» на 2022 год вы давали прогноз по инфляции в США. А какой она будет в России?

В России сейчас инфляция составляет около 8%, частично она вызвана ростом цен на энергоносители, а частично — повышением цен на продукты питания. Во всем мире мы наблюдаем тот же феномен: цены на продукты питания и энергоносители становятся настоящим налогом на потребление.

По классической экономике спроса и предложения можно было бы ожидать, что рост цен в определенной степени приведет к снижению спроса. Но, как мне кажется, в Россию идет избыточный приток капитала из-за экспорта нефти и газа.

Это означает, что счет текущих операций находится в профиците, то есть у правительства есть возможность создать своего рода парашют при снижении темпов экономического роста. В сочетании с фактом усиления контроля над ценами на продукты питания, которое мы наблюдаем, есть вероятность, что инфляция будет расти.

В контексте сказанного считаю инфляцию 10—12% вполне реалистичной для России. К сожалению, внешние факторы будут инфляцию разгонять, но рост цен на ресурсы способен смягчить этот эффект для России.

В прошлом году в интервью нам вы сказали, что хотели бы видеть Эльвиру Набиуллину главой Центробанка. Не поменяли ваше мнение? Как вы оцениваете действия Банка России в 2021 году?

Я по-прежнему считаю, что России повезло иметь очень опытного и талантливого руководителя Центрального банка, который работает с очень высокой степенью концентрации на том, что необходимо для экономики, — это контроль инфляции. Поэтому Набиуллина стала примером для многих центробанков Восточной Европы и создала прецедент.

Это можно видеть по чешскому, польскому, венгерскому центробанкам, которые также становятся гораздо более сфокусированными на инфляции и даже агрессивно повышают процентные ставки. В то же время западный мир все еще находится в иллюзии, что инфляция — это только преходящее явление. Так что Эльвира Набиуллина абсолютно точно заслуживает самую высшую оценку.

Женщины перешли на инвестиции

В «шокирующих предсказаниях» на 2022 год говорится о том, что женская армия Reddit берет верх над корпоративным патриархатом. Каково ваше мнение о трейдерских способностях женщин? Способна ли женская логика, которую мужчины часто не могут или не хотят понимать, привести к лучшим инвестиционным результатам?

Это очень сложный вопрос. Женщины будут бороться за повышение уровня своей представленности на разных позициях в компаниях, в том числе в советах директоров. Они также будут продолжать борьбу за выравнивание оплаты труда мужчин и женщин.

При этом все исследования — и это важно — показывают, что женщины торгуют лучше, чем мужчины. Причинно-следственные связи здесь практически во всем мире определены: женщины торгуют меньше, и они менее агрессивны в использовании кредитного плеча, что должно стать уроком для всего инвестиционного мира.

Если вы теряете больше денег, чем выигрываете, то в 98% случаев это происходит потому, что вы используете слишком большое кредитное плечо. Давайте перефразируем: в 70% случаев вы превышаете кредитное плечо, а в 30% — слишком много торгуете.

Так что женщины значительно умнее в этой области, чем мужчины, поэтому я с нетерпением жду, когда в руках женщин сосредоточится большая часть капитала. Лично я думаю, что склонность торговать, и в целом способности женщин абсолютно равны, если не намного лучше, чем у мужчин. На ваш вопрос довольно легко ответить, но сам по себе он весьма сложный.

Логистика, кибербезопасность и медицина нового поколения — самые интересные секторы

«Шокирующие предсказания» на 2022 год заставляют серьезно обеспокоиться перспективами холодной войны и политической нестабильности в США. В таких условиях какие отрасли будут устойчивее? Каковы перспективы российского фондового рынка в будущем году? В каких отраслях есть потенциал роста?

В 2022 году мы можем иметь более низкий рост и более высокую инфляцию в сочетании с дефицитом предложения. В первой половине года у нас будет цикл ужесточений со стороны центробанков и наряду с этим правительства будут готовы дополнительно тратить деньги на ужесточение налогового режима и «зеленые» преобразования. Цепочка поставок, как мы уже понимаем, не будет нормализована, а появление нового штамма COVID еще больше разгонит инфляцию.

Любой мировой эксперт в области логистики скажет, что улучшений в этом вопросе стоит ожидать минимум в конце 2022-го, если не в конце 2023 года.

Исходя из этого, с учетом роста цен на энергоносители, я думаю, что области, которые выберут инвесторы, — это те, где спрос значительно превышает предложение. Несомненно, это сектора, относящиеся к логистике. Подойдет любая компания, любая услуга, связанная с транспортировкой вещей из пункта А в пункт Б.

Кроме того, возрастает потребность в кибербезопасности. Мы ежедневно видим, как публичные компании в Европе, да и во всем мире закрываются из-за хакеров.

Позитивных оценок заслуживает медицина нового поколения, и не только из-за COVID-19. Мы находимся в том историческом моменте, когда комбинация средств и методов лечения может гарантировать, что мы проживем на 20—25 лет дольше. Знаю, россияне не всегда уверены, что им нужны эти лишних 20—25 лет, но теперь это достижимо. Есть надежда, что в ближайшие 10 лет мы сможем остановить рак благодаря качественной диагностике. Ведь с ней можно предотвратить 50% заболеваний, создавать индивидуальные лекарства, которые останавливают болезнь. Такие технологии считаю инвестиционно привлекательными.

В России и во всем мире перспективны инвестиции в классические компании, в реальный сектор — производство, продуктовый бизнес, сфера услуг. Речь о международных корпорациях, которые работают с потребителями, такие как Nestle и прочие. Думаю, акции реального сектора будут опережать акции роста.

Год назад вы ожидали, что рубль укрепится до 65 к доллару и до 80 — к евро. Рублю удалось в конце октября достичь отметки 69 и вплотную приблизиться к прогнозируемой вами цели относительно евро. Сейчас доллар стоит на уровне ноября 2020 года, а евро — в районе 83,5 рубля. А что будет с рублем в 2022 году? Есть ли перспективы его укрепления по отношению к доллару и евро?

Рубль-евро — одна из моих любимых валютных пар. Думаю, мы увидим значительное ослабление евро по отношению к рублю. На курс евро сейчас серьезно влияют проблемы с энергетикой в еврозоне, с вооруженными силами, со способностью ориентироваться и принимать политические решения. Здесь требуется более агрессивный механизм защиты европейской валюты, плюс — решение сложной энергетической проблемы.

По паре доллар-рубль я остаюсь при своем мнении и даже буду более агрессивным: в 2022 году мы можем увидеть 60—62 рубля за доллар благодаря стремительному росту цен на энергоносители. Если только не возникнет каких-либо геополитических факторов, способных этому помешать.

Думаю, на российский рубль «аппетит» хороший. Более жесткая денежно-кредитная политика Банка России в условиях высокой инфляции, высокие экспортные цены на энергоносители, плюс, конечно же, горнодобывающий сектор — все это, по моему прогнозу, будет играть на руку рублю. Если убрать политический риск, то, полагаю, рубль может укрепиться.

Сейчас рубль сильнее по отношению к евро, чем к доллару.

Новый инвестиционный тренд — NFT

В 2021 году внезапно стали очень популярны цифровые валюты, в частности NFT. Каким будет для них 2022-й? Какие компании заслуживают внимания, учитывая популярность NFT?

NFT (уникальный цифровой сертификат, который хранится в технологии блокчейна, то есть цифровых цепочек и распределенных реестров) стал большим трендом. Даже для людей, которые находятся в криптопространстве и блокчейне, взлет NFT стал неожиданностью. И все благодаря искусству и музыке.

Искусство невероятно популярно в контексте NFT. Сейчас много экспериментального искусства, много людей, пытающихся монетизировать известные имена в арт-индустрии. Но искусство сегодня очень сильно зависит от управления. Эта индустрия в лучшем случае сильно фрагментирована, а в худшем — немного прогнила в своей способности создавать произведения со смыслом и защищать творцов. Я думаю, именно поэтому вся эта тема «взлетела».

Кэти Перри является одной из знаменитостей, которые говорят, что хотят перейти на NFT. И в этом есть смысл.

Компании вроде Spotify (самый крупный в мире стриминг-сервис музыки) глобально доминируют, особенно в западных странах. Они контролируют индустрию настолько, что вместе с другими посредниками получают около 90—95% доходов исполнителей.

Это несправедливо. Не знаю, правда ли, но поговаривают, что менее 55% исполнителей могут реально жить за счет доходов, которые они получают от Spotify. Теперь многие смогут перевести свою аудиторию на платформу NFT. Это изменит баланс сил: вместо 10% дохода за свое творчество они смогут получить все 90%.

Предполагаю, мы все больше будем использовать NFT в нашей жизни. NFT будет крупнейшим двигателем блокчейна в 2022 году. У моих клиентов большой интерес к прямым инвестициям, привлечению капитала и венчурного капитала в блокчейн, и в основном к NFT. Совершенно очевидно, что это пространство растет.

Советы инвесторам

Что вы посоветуете российским инвесторам? В какие активы вкладываться (акции, облигации, ETF, в альтернативные), в каких странах и отраслях?

Первое — это в какую валюту инвестировать. Этот вопрос всегда в приоритете у российских инвесторов.

Считаю очень интересным швейцарский франк — по двум причинам. Первая — просто потому, что центральный банк (ЦБ Швейцарии отвязал курс национальной валюты от евро, укрепив ее) прекратил сдерживать курс валюты. Во-вторых, в мире, который становится более фискальным (имеется в виду, что все сложнее уклоняться от налогов из-за работы системы международного обмена налоговой информацией), в котором высокая инфляция и бездумно печатают деньги, вы действительно захотите быть в безопасной гавани, а 10-процентный профицит — один из маркеров такого положения.

Поэтому я думаю, что инвестиции в швейцарский франк, возможно, укрепят позиции инвесторов. Мне кажется, в 2022 году я буду держаться подальше и от евро, и от доллара.

Ожидаю, что доллар начнет год очень сильно, ведь его поддержит курс на более жесткое налогообложение корпораций в комбинации с более решительной монетарной политикой в США. Если вы уже ориентируетесь на доллар, не думаю, что вам стоит спешить переходить в альтернативные валюты. Но моя валютная позиция — это 25—50% швейцарского франка и 25% японской иены.

Обратите внимание на сектора, которые мы обсуждали: логистику, сырьевые горнодобывающие компании, кибербезопасность и, конечно же, медицину нового поколения.

Я управляю 100-летним портфелем, в нем распределяю средства между акциями и инструментами фиксированного дохода. Доля акций составляет 35%, доля активов фиксированного дохода — 13%, а еще у меня 20% в сырьевых товарах, 5% в инструментах длинной волатильности, 20% в недвижимости публично зарегистрированных компаний и 7% в криптовалюте. Для меня главное — диверсификация.

Вы будете успешными, только если будете контролировать свои активы. Доходность вашего портфеля на 90% зависит от распределения капитала в нем, а не от того, какие компании и сектора вы покупаете. Самое важное решение, которое нужно принять инвестору, когда он смотрит на следующий год, — это сказать себе, какой будет доля в акциях по сравнению с инструментами фиксированного дохода, недвижимостью, волатильностью, криптовалютами, сырьевыми товарами. Вот то, что принесет вам деньги.

35-процентная доля акций в портфеле может показаться низкой, но у меня есть еще вложения в сырьевые товары, а также облигации с плавающей ставкой, привязанной к инфляции, среди моих инструментов фиксированного дохода.

Не пугайтесь следующего года, но внимательно следите за ростом инфляции. В худшем случае мы будем иметь стагфляцию-лайт: низкий рост и высокую инфляцию. На нее центральные банки и политики будут отвечать перемещением большего количества денег в зеленый сектор.