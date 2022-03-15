«В 2022 году мы можем увидеть 60—62 рубля за доллар» и другие шокирующие прогнозы Стина Якобсена из Saxo Bank

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Какой будет инфляция в России в 2022 году, укрепится ли рубль по отношению к доллару и евро? В какие валюты и активы стоит вложиться инвесторам в 2022 году? Об этом в интервью Банки.ру рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

  • Amazon не сделал ход конем и не переехал на Кипр, а серебро не стоит 50 долларов, как предсказывалось в «шокирующих предсказаниях» на 2021 год. В то же время инфляция, как вы и ожидали, пошла круто вверх, а образ жизни многих людей резко изменился за последний год. А какие из «шокирующих предсказаний» на 2021 год сбылись хотя бы частично? И рады ли вы, что другие не сбылись?

Я думаю, что большинство людей понимает, что «шокирующие предсказания» делаются не для того, чтобы угадать какие-либо события. Это, скорее, провокационное упражнение, призванное заставить людей начать думать иначе, посмотреть на вещи с другой стороны.

Многие темы «шокирующих предсказаний» на 2021 год нашли отражение в жизни, но несколько иначе, чем предполагалось. Например, единый базовый доход сегодня актуален для многих стран и c 2019 года в том или ином виде включается в программы поддержки населения.

Пусть Amazon не переехал на Кипр, но что касается корпораций, то самой главной темой здесь является то, что некоторые из них более могущественны, чем суверенные государства.

И вот мы видим, как в этом году некоторые из корпораций получили отпор. Например, Facebook пришлось изменить свое название, чтобы уйти от определенных негативных коннотаций.

В целом я горжусь, что мы «попали» во многие общие темы, которые звучали в 2021 году, и, как вы сказали, инфляция была очень важной темой, которая определяла этот год и, вероятно, будет определять и 2022-й.

  • Вы ожидали роста серебра до 50 долларов на фоне спроса на солнечные батареи, но металл не добрался и до 29 долларов и сейчас торгуется на уровне ноября 2020-го. Каков ваш прогноз по серебру на 2022 год? Какие у него шансы на рост с учетом ожиданий Saxo Bank по пересмотру сроков перехода к зеленой энергетике?

Да, мы полагаем, что в 2022 году переход от ископаемых источников энергии будет несколько переосмыслен и отложен. Уже понятно, что хотя цели на 2020, 2030, 2035, 2040 годы довольно ясны, на самом деле нет плана действий или стратегии развертывания, которые позволили бы перейти от технологий 2021—2022 годов к технологиям 2035—2040 годов. Таким образом, в 2022 году мы можем наблюдать реклассификацию атомной энергии и, вероятно, также ядерной энергетики, потому что холодная погода, которая держится уже с ноября, обусловила энергетический кризис. И он, скорее всего, продержится всю зиму.

Поэтому, если объединить факторы очень холодной зимы и очень низкого запаса энергии, думаю, что в начале следующего года наступит момент пробуждения, когда люди скажут: «Хорошо, мы хотим сократить выбросы CO2, но есть разные пути, ведущие к этой цели. Не обязательно использовать исключительно солнечные панели и батареи в электромобилях».

В какой-то степени это уже имело место в 2021 году. Например, все заинтересованы в развитии ветроэнергетики, но во всем мире количество разрешений, выдаваемых государством на постройку ветрогенераторов, пока ограниченно.

Да, серебро, которое используется в производстве солнечных батарей и в устройствах для зарядки автомобилей, сильно упало в цене. Падают и продажи автомобилей во всем мире. Но я думаю, что 2021 год стал скорее «паузой» в дальнейшем развертывании электромобилей и «зеленой» трансформации, и в 2022-м эта «пауза» будет заменена реклассификацией. А тренд в целом будет положительным.

Энергетический кризис

  • В «шокирующих предсказаниях» на 2022 год говорится о том, что для обуздания инфляции власти многих стран откажутся от целей по нормализации климата. А на днях вы сказали, что не удивитесь, если баррель Brent будет стоить выше 100 долларов, так как на сырье есть реальный спрос. Означает ли это, что вы не верите в то, что власти ослабят экологические ограничения на инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа?

Совершенно верно. Мы полагаем, что «зеленая» трансформация и ESG в целом являются крупнейшим политическим нарративом, который политики используют для привлечения внимания избирателей. Концепция такова: все считают, что сделать больше «зеленых» преобразований не удается только по причине того, что на это не тратится достаточно денег. Этот принцип только усилится.

Я даже считаю, что произойдет переклассификация источников энергии, что в некоторой степени будет полезно для увеличения в целом поставок в энергетической сфере.

Целевая цена в 100 долларов за баррель марки Brent основывается еще и на том факте, что у нас будут заканчиваться запасы нефти. Кроме того, погодное явление El Nino (Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат) сделает среднюю температуру воды намного ниже, а полярный вихрь принесет с Северного полюса чрезвычайно холодную погоду.

Эти два фактора вместе, статистически и исторически, будут означать, что у нас есть 80-процентная, если не 90-процентная вероятность очень холодной зимы. Если объединить проблемы с поставками, усиление «зеленой» трансформации и чрезвычайно холодную погоду с очень низким уровнем ресурсов в хранилищах, вы получите энергетический кризис. Сначала он значительно повысит цены на энергию, а затем, как следствие, приведет к реклассификации. Конечно, зима рано или поздно закончится, наступит весна, и напряжение спадет.

Цены на продукты питания и энергоносители становятся настоящим налогом на потребление

  • В «шокирующих предсказаниях» на 2022 год вы давали прогноз по инфляции в США. А какой она будет в России?

В России сейчас инфляция составляет около 8%, частично она вызвана ростом цен на энергоносители, а частично — повышением цен на продукты питания. Во всем мире мы наблюдаем тот же феномен: цены на продукты питания и энергоносители становятся настоящим налогом на потребление.

По классической экономике спроса и предложения можно было бы ожидать, что рост цен в определенной степени приведет к снижению спроса. Но, как мне кажется, в Россию идет избыточный приток капитала из-за экспорта нефти и газа.

Это означает, что счет текущих операций находится в профиците, то есть у правительства есть возможность создать своего рода парашют при снижении темпов экономического роста. В сочетании с фактом усиления контроля над ценами на продукты питания, которое мы наблюдаем, есть вероятность, что инфляция будет расти.

В контексте сказанного считаю инфляцию 10—12% вполне реалистичной для России. К сожалению, внешние факторы будут инфляцию разгонять, но рост цен на ресурсы способен смягчить этот эффект для России.

  • В прошлом году в интервью нам вы сказали, что хотели бы видеть Эльвиру Набиуллину главой Центробанка. Не поменяли ваше мнение? Как вы оцениваете действия Банка России в 2021 году?

Я по-прежнему считаю, что России повезло иметь очень опытного и талантливого руководителя Центрального банка, который работает с очень высокой степенью концентрации на том, что необходимо для экономики, — это контроль инфляции. Поэтому Набиуллина стала примером для многих центробанков Восточной Европы и создала прецедент.

Это можно видеть по чешскому, польскому, венгерскому центробанкам, которые также становятся гораздо более сфокусированными на инфляции и даже агрессивно повышают процентные ставки. В то же время западный мир все еще находится в иллюзии, что инфляция — это только преходящее явление. Так что Эльвира Набиуллина абсолютно точно заслуживает самую высшую оценку.

Женщины перешли на инвестиции

  • В «шокирующих предсказаниях» на 2022 год говорится о том, что женская армия Reddit берет верх над корпоративным патриархатом. Каково ваше мнение о трейдерских способностях женщин? Способна ли женская логика, которую мужчины часто не могут или не хотят понимать, привести к лучшим инвестиционным результатам?

Это очень сложный вопрос. Женщины будут бороться за повышение уровня своей представленности на разных позициях в компаниях, в том числе в советах директоров. Они также будут продолжать борьбу за выравнивание оплаты труда мужчин и женщин.

При этом все исследования — и это важно — показывают, что женщины торгуют лучше, чем мужчины. Причинно-следственные связи здесь практически во всем мире определены: женщины торгуют меньше, и они менее агрессивны в использовании кредитного плеча, что должно стать уроком для всего инвестиционного мира.

Если вы теряете больше денег, чем выигрываете, то в 98% случаев это происходит потому, что вы используете слишком большое кредитное плечо. Давайте перефразируем: в 70% случаев вы превышаете кредитное плечо, а в 30% — слишком много торгуете.

Так что женщины значительно умнее в этой области, чем мужчины, поэтому я с нетерпением жду, когда в руках женщин сосредоточится большая часть капитала. Лично я думаю, что склонность торговать, и в целом способности женщин абсолютно равны, если не намного лучше, чем у мужчин. На ваш вопрос довольно легко ответить, но сам по себе он весьма сложный.

Логистика, кибербезопасность и медицина нового поколения — самые интересные секторы

  • «Шокирующие предсказания» на 2022 год заставляют серьезно обеспокоиться перспективами холодной войны и политической нестабильности в США. В таких условиях какие отрасли будут устойчивее? Каковы перспективы российского фондового рынка в будущем году? В каких отраслях есть потенциал роста?

В 2022 году мы можем иметь более низкий рост и более высокую инфляцию в сочетании с дефицитом предложения. В первой половине года у нас будет цикл ужесточений со стороны центробанков и наряду с этим правительства будут готовы дополнительно тратить деньги на ужесточение налогового режима и «зеленые» преобразования. Цепочка поставок, как мы уже понимаем, не будет нормализована, а появление нового штамма COVID еще больше разгонит инфляцию.

Любой мировой эксперт в области логистики скажет, что улучшений в этом вопросе стоит ожидать минимум в конце 2022-го, если не в конце 2023 года.

Исходя из этого, с учетом роста цен на энергоносители, я думаю, что области, которые выберут инвесторы, — это те, где спрос значительно превышает предложение. Несомненно, это сектора, относящиеся к логистике. Подойдет любая компания, любая услуга, связанная с транспортировкой вещей из пункта А в пункт Б.

Кроме того, возрастает потребность в кибербезопасности. Мы ежедневно видим, как публичные компании в Европе, да и во всем мире закрываются из-за хакеров.

Позитивных оценок заслуживает медицина нового поколения, и не только из-за COVID-19. Мы находимся в том историческом моменте, когда комбинация средств и методов лечения может гарантировать, что мы проживем на 20—25 лет дольше. Знаю, россияне не всегда уверены, что им нужны эти лишних 20—25 лет, но теперь это достижимо. Есть надежда, что в ближайшие 10 лет мы сможем остановить рак благодаря качественной диагностике. Ведь с ней можно предотвратить 50% заболеваний, создавать индивидуальные лекарства, которые останавливают болезнь. Такие технологии считаю инвестиционно привлекательными.

В России и во всем мире перспективны инвестиции в классические компании, в реальный сектор — производство, продуктовый бизнес, сфера услуг. Речь о международных корпорациях, которые работают с потребителями, такие как Nestle и прочие. Думаю, акции реального сектора будут опережать акции роста.

  • Год назад вы ожидали, что рубль укрепится до 65 к доллару и до 80 — к евро. Рублю удалось в конце октября достичь отметки 69 и вплотную приблизиться к прогнозируемой вами цели относительно евро. Сейчас доллар стоит на уровне ноября 2020 года, а евро — в районе 83,5 рубля. А что будет с рублем в 2022 году? Есть ли перспективы его укрепления по отношению к доллару и евро?

Рубль-евро — одна из моих любимых валютных пар. Думаю, мы увидим значительное ослабление евро по отношению к рублю. На курс евро сейчас серьезно влияют проблемы с энергетикой в еврозоне, с вооруженными силами, со способностью ориентироваться и принимать политические решения. Здесь требуется более агрессивный механизм защиты европейской валюты, плюс — решение сложной энергетической проблемы.

По паре доллар-рубль я остаюсь при своем мнении и даже буду более агрессивным: в 2022 году мы можем увидеть 60—62 рубля за доллар благодаря стремительному росту цен на энергоносители. Если только не возникнет каких-либо геополитических факторов, способных этому помешать.

Думаю, на российский рубль «аппетит» хороший. Более жесткая денежно-кредитная политика Банка России в условиях высокой инфляции, высокие экспортные цены на энергоносители, плюс, конечно же, горнодобывающий сектор — все это, по моему прогнозу, будет играть на руку рублю. Если убрать политический риск, то, полагаю, рубль может укрепиться.

Сейчас рубль сильнее по отношению к евро, чем к доллару.

Новый инвестиционный тренд — NFT

  • В 2021 году внезапно стали очень популярны цифровые валюты, в частности NFT. Каким будет для них 2022-й? Какие компании заслуживают внимания, учитывая популярность NFT?

NFT (уникальный цифровой сертификат, который хранится в технологии блокчейна, то есть цифровых цепочек и распределенных реестров) стал большим трендом. Даже для людей, которые находятся в криптопространстве и блокчейне, взлет NFT стал неожиданностью. И все благодаря искусству и музыке.

Искусство невероятно популярно в контексте NFT. Сейчас много экспериментального искусства, много людей, пытающихся монетизировать известные имена в арт-индустрии. Но искусство сегодня очень сильно зависит от управления. Эта индустрия в лучшем случае сильно фрагментирована, а в худшем — немного прогнила в своей способности создавать произведения со смыслом и защищать творцов. Я думаю, именно поэтому вся эта тема «взлетела».

Кэти Перри является одной из знаменитостей, которые говорят, что хотят перейти на NFT. И в этом есть смысл.

Компании вроде Spotify (самый крупный в мире стриминг-сервис музыки) глобально доминируют, особенно в западных странах. Они контролируют индустрию настолько, что вместе с другими посредниками получают около 90—95% доходов исполнителей.

Это несправедливо. Не знаю, правда ли, но поговаривают, что менее 55% исполнителей могут реально жить за счет доходов, которые они получают от Spotify. Теперь многие смогут перевести свою аудиторию на платформу NFT. Это изменит баланс сил: вместо 10% дохода за свое творчество они смогут получить все 90%.

Предполагаю, мы все больше будем использовать NFT в нашей жизни. NFT будет крупнейшим двигателем блокчейна в 2022 году. У моих клиентов большой интерес к прямым инвестициям, привлечению капитала и венчурного капитала в блокчейн, и в основном к NFT. Совершенно очевидно, что это пространство растет.

Советы инвесторам

  • Что вы посоветуете российским инвесторам? В какие активы вкладываться (акции, облигации, ETF, в альтернативные), в каких странах и отраслях?

Первое — это в какую валюту инвестировать. Этот вопрос всегда в приоритете у российских инвесторов.

Считаю очень интересным швейцарский франк — по двум причинам. Первая — просто потому, что центральный банк (ЦБ Швейцарии отвязал курс национальной валюты от евро, укрепив ее) прекратил сдерживать курс валюты. Во-вторых, в мире, который становится более фискальным (имеется в виду, что все сложнее уклоняться от налогов из-за работы системы международного обмена налоговой информацией), в котором высокая инфляция и бездумно печатают деньги, вы действительно захотите быть в безопасной гавани, а 10-процентный профицит — один из маркеров такого положения.

Поэтому я думаю, что инвестиции в швейцарский франк, возможно, укрепят позиции инвесторов. Мне кажется, в 2022 году я буду держаться подальше и от евро, и от доллара.

Ожидаю, что доллар начнет год очень сильно, ведь его поддержит курс на более жесткое налогообложение корпораций в комбинации с более решительной монетарной политикой в США. Если вы уже ориентируетесь на доллар, не думаю, что вам стоит спешить переходить в альтернативные валюты. Но моя валютная позиция — это 25—50% швейцарского франка и 25% японской иены.

Обратите внимание на сектора, которые мы обсуждали: логистику, сырьевые горнодобывающие компании, кибербезопасность и, конечно же, медицину нового поколения.

Я управляю 100-летним портфелем, в нем распределяю средства между акциями и инструментами фиксированного дохода. Доля акций составляет 35%, доля активов фиксированного дохода — 13%, а еще у меня 20% в сырьевых товарах, 5% в инструментах длинной волатильности, 20% в недвижимости публично зарегистрированных компаний и 7% в криптовалюте. Для меня главное — диверсификация.

Вы будете успешными, только если будете контролировать свои активы. Доходность вашего портфеля на 90% зависит от распределения капитала в нем, а не от того, какие компании и сектора вы покупаете. Самое важное решение, которое нужно принять инвестору, когда он смотрит на следующий год, — это сказать себе, какой будет доля в акциях по сравнению с инструментами фиксированного дохода, недвижимостью, волатильностью, криптовалютами, сырьевыми товарами. Вот то, что принесет вам деньги.

35-процентная доля акций в портфеле может показаться низкой, но у меня есть еще вложения в сырьевые товары, а также облигации с плавающей ставкой, привязанной к инфляции, среди моих инструментов фиксированного дохода.

Не пугайтесь следующего года, но внимательно следите за ростом инфляции. В худшем случае мы будем иметь стагфляцию-лайт: низкий рост и высокую инфляцию. На нее центральные банки и политики будут отвечать перемещением большего количества денег в зеленый сектор.

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить