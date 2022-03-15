Новые правила выдачи наличных с валютных вкладов и счетов

ЦБ ввёл новые временные правила выдачи наличных с валютных вкладов и счетов. Теперь суммарно можно снять не более 10 000 долларов. Ограничение временное, действует с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Все подробности новых правилах раскрывают эксперты МКБ.

Что это значит для меня?

Все средства на валютных счетах и вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. За период с 9 марта по 9 сентября 2022 года вы можете снять в любой момент все деньги: в долларах — не более 10 000 долларов, остальные средства в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Что делать, если на счете более 10 000 долларов?

Вы можете сохранить их на счете или открыть вклад под 10% годовых и получать проценты. Если необходимы наличные, можно снять все. 10 000 долларов вы получите наличными, остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Что такое рыночный курс?

Это то же самое, что официальный курс Банка России на день выдачи средств. Курс единый для всех банков.

Что делать, если у меня на счете средства в евро?

Вы можете сохранить их на счете или открыть вклад (например, в МКБ под 10% годовых) и получать проценты. Если нужны наличные, то сможете получить их в долларах по рыночному курсу. Не более 10 000 долларов.

А если в рублях?

Все средства в рублях доступны в полном объеме в любой момент.

Где можно снять деньги?

В любом удобном отделении банка или в банкоматах. В кассе отделений можете снять в долларах или в рублях, а в банкоматах — в рублях.

Сумму в 10 000 долларов можно получать частями или только за раз?

Вы можете снять 10 000 долларов за 6 месяцев как одной суммой, так и разбить её на части. Как вам необходимо.

Что делать, если у меня счета в нескольких банках?

Лимит распространяется на одного клиента в одном банке. Вы можете снять 10 000 долларов со своих счетов в каждом из банков, где у вас есть вклады/счета.

Если я переведу средства с валютного счета в своем банке (например, МКБ) на валютный счет в другом банке, смогу ли я снять наличные доллары?

Средства в иностранной валюте, поступившие на счет в банке после 00:00 мск 9 марта 2022 года, получить наличными будет невозможно.

Можно ли купить валюту?

Да, безналично вы можете обменять столько, сколько вам необходимо. Если вас интересует доллар, как средство накопления, конвертируйте валюту через приложение банка.

Могу ли я пополнить свой действующий валютный счёт?

Конечно, вы можете открыть вклад, пополнить счет в отделении или через мобильное приложение. Никаких ограничений нет.

Что с валютными переводами?

Можно переводить валюту на собственные валютные счета и счета близких родственников в России. На зарубежные счета родственникам можно переводить иностранную валюту, но не более 5 000 долларов в месяц. Это ограничение касается всех банков, в соответствии с указом Президента от 28 февраля.

Будет ли взиматься комиссия за снятие наличной валюты?

Нет, рубли можно снимать в любом количестве без ограничений. При снятии наличных средств со счетов в иностранной валюте до 10 000 долларов до 9 сентября 2022 года решением ЦБ РФ комиссия не взимается.