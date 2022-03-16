Численность службы охраны труда на предприятии

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31.01.2022 Минтруд выпустил приказ № 37 «Об утверждении рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда».

Этот приказ не распространяется на индивидуальных предпринимателей, работодателей не осуществляющих производственную деятельность со штатом сотрудников до 50 человек и другие субъекты малого предпринимательства.

В приказе отражено определение службы охраны труда, основные ее функции и варианты подчиненности. Затронуты вопросы оснащения рабочих мест для специалистов и кабинетов по охране труда.

Численность специалистов службы охраны труда рекомендовано устанавливать в соответствии возложенными на них с функциями:

  • Обеспечение функционирования системы управления охраной труда, проведение консультаций и координация вопросов по охране труда.
  • Составление отчетности, ведение документации по охране труда.
  • Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов.
  • Участие в проведении специальной оценки условий труда, производственного контроля условий труда, выявлении опасностей и управлении профессиональными рисками.
  • Обеспечение и координация проведения оперативного контроля за состоянием охраны труда.
  • Участие в расследовании и учете несчастных случаев, а также микроповреждений (микротравм) работников.
  • Подготовка и организация проведения инструктажей, обучения и проверки знаний требований охраны труда.
  • Участие в реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда у работодателя, организация информационных мероприятий по охране труда.
  • Дополнительные трудовые функции, не входящие в стандарт специалиста в области охраны труда.

Также на численность сотрудников службы охраны труда влияет:

  • Численность персонала.
  • Численность работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
  • количество самостоятельных структурных подразделений.
  • Показатели текучести персонала.
  • Удаленность структурных подразделений друг от друга.
  • Уровень риска работодателя.
  • Количество несчастных случаев за последние 5 лет.
  • Невыходы и командировки сотрудников службы охраны труда.

В приказе также указано, как правильно применять необходимые коэффициенты и округлять полученные расчеты. В Приложении 1 к приказу приведен полноценный пример расчета численности сотрудников службы охраны труда.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, при этом обращаем ваше внимание, что предыдущие рекомендации по организации работы службы охраны труда и межотраслевые нормативы численности сотрудников службы охраны труда утратят свою силу.

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