Численность службы охраны труда на предприятии

31.01.2022 Минтруд выпустил приказ № 37 «Об утверждении рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда».
Этот приказ не распространяется на индивидуальных предпринимателей, работодателей не осуществляющих производственную деятельность со штатом сотрудников до 50 человек и другие субъекты малого предпринимательства.
В приказе отражено определение службы охраны труда, основные ее функции и варианты подчиненности. Затронуты вопросы оснащения рабочих мест для специалистов и кабинетов по охране труда.
Численность специалистов службы охраны труда рекомендовано устанавливать в соответствии возложенными на них с функциями:
- Обеспечение функционирования системы управления охраной труда, проведение консультаций и координация вопросов по охране труда.
- Составление отчетности, ведение документации по охране труда.
- Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов.
- Участие в проведении специальной оценки условий труда, производственного контроля условий труда, выявлении опасностей и управлении профессиональными рисками.
- Обеспечение и координация проведения оперативного контроля за состоянием охраны труда.
- Участие в расследовании и учете несчастных случаев, а также микроповреждений (микротравм) работников.
- Подготовка и организация проведения инструктажей, обучения и проверки знаний требований охраны труда.
- Участие в реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда у работодателя, организация информационных мероприятий по охране труда.
- Дополнительные трудовые функции, не входящие в стандарт специалиста в области охраны труда.
Также на численность сотрудников службы охраны труда влияет:
- Численность персонала.
- Численность работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
- количество самостоятельных структурных подразделений.
- Показатели текучести персонала.
- Удаленность структурных подразделений друг от друга.
- Уровень риска работодателя.
- Количество несчастных случаев за последние 5 лет.
- Невыходы и командировки сотрудников службы охраны труда.
В приказе также указано, как правильно применять необходимые коэффициенты и округлять полученные расчеты. В Приложении 1 к приказу приведен полноценный пример расчета численности сотрудников службы охраны труда.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, при этом обращаем ваше внимание, что предыдущие рекомендации по организации работы службы охраны труда и межотраслевые нормативы численности сотрудников службы охраны труда утратят свою силу.