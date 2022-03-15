Цитата дня. Про точно снижать

Депутаты и общественники соревнуются в предложении мер для поддержки бизнеса и населения в условиях санкций. Новая идея — снизить НДФЛ для россиян. Не для всех, конечно.
Первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил снизить подоходный налог для малоимущих.
Вот что он сказал журналистам:
«Точно нужно снижать ставку НДФЛ для тех, кто получает доход на одного человека ниже одного-двух МРОТ».
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.