Цитата дня. Про точно снижать

Депутаты и общественники соревнуются в предложении мер для поддержки бизнеса и населения в условиях санкций. Новая идея — снизить НДФЛ для россиян. Не для всех, конечно.

Первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил снизить подоходный налог для малоимущих.

Вот что он сказал журналистам:

«Точно нужно снижать ставку НДФЛ для тех, кто получает доход на одного человека ниже одного-двух МРОТ».