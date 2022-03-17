Как ИП на УСН отслеживать остаточную стоимость ОС

Этот вопрос актуален для тех ИП, которые пользуются своим правом не вести бухучет. Но отслеживать остаточную стоимость ОС в целях применения УСН им необходимо, чтобы работать на спецрежиме. Для этого Минфин рекомендует применять нормы ФСБУ 6/2020.

Когда ИП должен отслеживать лимит по стоимости ОС

Перейти на УСН предприниматели могут без учета лимита остаточной стоимости имущества. Но сохранить право на применение упрощенки они смогут, если будут соответствовать требованиям пункта 3 статьи 346.12 НК, в том числе по стоимости основных средств, которая определяется по данным бухучета. Подпункт 4 статьи 346.13 НК предупреждает: если по итогам отчетного (налогового) периода налогоплательщик (в том числе и ИП) превысил лимит по основным средствам, то он утрачивает право на применение УСН с начала квартала, в котором произошло нарушение.

Вместе с тем по нормам закона о бухучете ИП разрешено не вести бухучет, если они ведут учет доходов, расходов и других объектов, относящихся к их виду бизнеса.

Поскольку остаточная стоимость ОС в целях применения УСН определяется в соответствии с бухгалтерским законодательством, а бизнесмен на УСН не ведет бухучет, то определить размер остаточной стоимости ОС в целях применения вышеуказанного ограничения он должен с применением ФСБУ 6/2020 (письмо Минфина от 11 февраля 2022 г. № 07-01-10/9691).

А это значит, что ОС нужно правильно оценить и начислить по ним амортизацию — по новым правилам.

Первоначальная оценка ОС

Основные средства отражают в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, которой считают общую сумму капитальных вложений, связанных с их приобретением (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 18 ФСБУ 26/2020).

Первоначальная стоимость основного средства — это сумма фактических затрат, связанных с его приобретением или созданием.

Она зависит от того, как основное средство было получено:

за плату. Есть особенности в определении первоначальной стоимости ОС, приобретенных по договорам с длительной отсрочкой (рассрочкой) платежа, и по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами;

в качестве вклада в уставный капитал;

безвозмездно;

создано силами самой фирмы.

Амортизация ОС

Стоимость ОС погашается посредством амортизации (п. 27 ФСБУ 6/2020). Амортизацию начисляют по всем видам имущества, учтенного в составе ОС, за исключением (п. 28 ФСБУ 6/2020):

инвестиционной недвижимости, учитываемой по переоцененной стоимости;

ОС с неизменными потребительскими свойствами. К ним относят, например, земельные участки, объекты природопользования (водные объекты, недра и другие природные ресурсы), музейные предметы и коллекции;

законсервированных и не используемых в деятельности организации объектов ОС, предназначенных для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По другим временно не используемым и (или) законсервированным ОС амортизацию начисляют в обычном порядке (п. 30 ФСБУ 6/2020). При признании объекта ОС в бухгалтерском учете определите следующие элементы амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020):

срок полезного использования;

ликвидационную стоимость (это новое понятие, которое введено ФСБУ 6/2020);

способ начисления амортизации (в 2022 году их осталось только три).

Если ИП на УСН относится к субъектам малого предпринимательства, то при использовании ФСБУ 6/2020 можно не проверять ОС на обесценение, т. е. оценивать их на отчетную дату по балансовой стоимости.