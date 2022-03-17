Как взыскать с ПФР деньги, потерянные из-за не поданного вовремя заявления на пенсию

Приведем ситуацию, которая многим знакома не понаслышке. Гражданин узнал, что вот уже несколько лет ему должны были платить пенсию — но ПФР отказался вернуть ему деньги за все пропущенное время, поскольку тот раньше не обращался за назначением пенсионной выплаты.

Разберем, как сейчас разрешаются такие ситуации в судах и как можно взыскать с ПФР деньги, потерянные из-за не поданного вовремя заявления.

Примеры

Мужчина с 2004 года получал пенсию по инвалидности — до тех пор, пока в 2006 году с него не сняли степень ограничения трудоспособности, и выплату пенсии, соответственно, прекратили. Между тем, в 2010 году вступил в силу закон, по которому пенсию по инвалидности стали назначать независимо от степени ограничения трудоспособности гражданина (закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ).

Вот только узнал об этом мужчина лишь в 2020 году и, разумеется, тут же подал в ПФР заявление, чтобы ему снова назначили пенсию по инвалидности.

Заявление у него приняли, пенсию назначили, но платить ее стали со дня обращения. ПФР отказался доплатить деньги за те 10 лет, когда гражданин не получал пенсию, положенную ему по закону.

Когда он подал в суд иск по этому поводу, ему отказали, т. к., действительно, до 2020 года в ПФР не было зарегистрировано других заявлений от него о назначении пенсии.

Но, все же, дойдя до кассационной инстанции, ему удалось добиться пересмотра своего дела. Вот доводы, которые помогли ему взыскать деньги с ПФР за 10 лет назад:

будучи инвалидом, мужчина получал от ПФР ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) с 2005 года; в августе 2010 года он обращался в ПФР с заявлением об изменении способа получения ЕДВ (чтобы получать деньги не через службу доставки, а на банковскую карту); как следует из положения о Пенсионном фонде РФ (утв. постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2122-I), на ПФР и его региональные отделения возложена обязанность по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам, которые входят в его компетенцию (а это, прежде всего, государственное пенсионное обеспечение).

Таким образом, когда в 2010 году мужчина обращался в ПФР с заявлением о переводе ЕДВ на банковскую карту, сотрудники должны были проинформировать его о том, что пенсионное законодательство изменилось и теперь он может снова подать заявление о назначении пенсии по инвалидности. Но они этого не сделали — в результате чего гражданин не получал пенсию в течение 10 лет.

В результате кассационная инстанция удовлетворила жалобу пенсионера и направила дело на новое рассмотрение (определение Первого КСОЮ № 88-2786/2022).

Впервые позиция об информационной обязанности ПФР по отношению к гражданам была озвучена в прошлом году Верховным судом (определение № 5-КГ21-29-К2).

Теперь, как видно, судебная практика стала активно развиваться в этом направлении. Поэтому у тех, кто получил от ПФР такой же отказ в выплате пенсии за прошлое время из-за не поданного вовремя заявления, появился шанс взыскать деньги.

Как это можно сделать?

Главная задача — доказать, что вы обращались в ПФР в тот момент, когда уже имели право на пенсию или другую соцвыплату, и по документам это право прослеживалось, но, тем не менее, вам его не разъяснили.

Например, женщина подала в ПФР заявление о получении пособия на погребение своего супруга-пенсионера. В выплатном деле супруга были документы, подтверждающие, что у них с женой было пятеро детей.

Однако в ПФР ей не сообщили, что она имеет право выйти на пенсию по старости в 50 лет. А она, не зная об этом, подала заявление позже и недополучила пенсию за несколько лет.

Или: мужчина обратился в ПФР за консультацией по поводу досрочного выхода на пенсию по Списку № 2. Ему посчитали стаж без учета его суммирования с северным стажем (за счет чего пенсионный возраст снижается еще на 5 лет — ст. 33 Закона № 400-ФЗ).

В результате он лишился пяти лет законной пенсии. Учитывая новую судебную практику, они теперь могут взыскать с ПФР недополученную пенсию за все время, со дня наступления права на нее.

Как доказать факт обращения в ПФР?

предъявить уведомление от Пенсионного фонда о том, что он принимал заявление от гражданина в тот момент, когда у него было право на соцвыплату (причем, это может быть заявление по любому другому вопросу, даже не связанному с назначением спорной выплаты);

если гражданин обращался просто за консультацией, можно запросить через суд у ПФР журнал регистрации обращений (порядок регистрации заявлений утвержден постановлением Правления ПФР от 23.01.2019 № 16п).

А чтобы упростить себе задачу в будущем, желательно заранее запасаться доказательствами каждого своего обращения в ПФР:

подавать в ПФР только письменные заявления о разъяснении того или иного вопроса (почтой или лично, под расписку секретаря);

обязательно требовать от сотрудника, чтобы он выдал уведомление о принятии того или иного документа;

по возможности, вести аудио- или видеозаписи консультаций в ПФР.

Не исключено, что впоследствии такой документ может сыграть определяющую роль.