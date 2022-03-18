Цитата дня. Про значение ставки в 20%

На очередном заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20%. Эксперты стали объяснять, почему.
Мнение высказала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:
«Во-первых, повышение ставки, которое некоторые на рынке ждали, при нынешних условиях могло бы спровоцировать дополнительную нервозность. Это совершенно сейчас не нужно. Во-вторых, пока ещё не понятен масштаб инфляционного шока. Инфляция у нас сейчас 5,6% с начала года: по сравнению с ней, двадцатипроцентная ставка — это вполне допустимый уровень на данный момент.»
Экономист поясняет: раньше повышение процентной ставки было необходимо, чтобы стабилизировать валютный рынок, чтобы влиять на снижение инфляции. Но сейчас валютный курс находится под воздействием прямых ограничений, поэтому и повышение ставки не имеет для него такого значения, как раньше.
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