Служба занятости в 2022 году будет помогать не только безработным гражданам

В целях поддержки занятости Правительство РФ приняло постановление от 16.03.2022 № 376 (далее – постановление № 376), в соответствии с которым в 2022 году:

расширен перечень случаев, когда граждане могут обратиться в орган службы занятости;

расширены полномочия органов занятости.

Согласно п. 2 постановления № 376 зарегистрироваться в службе занятости в целях поиска подходящей работы могут следующие лица:

граждане, находящиеся под риском увольнения, а именно: планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности ИП) или сокращением численности, штата работников;

граждане, переведенные по инициативе работодателя на работу в режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели;

граждане, занятые у работодателей, объявивших простой;

граждане, занятые у работодателей, в отношении которых применены процедуры о несостоятельности (банкротстве);

граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы;

граждане, испытывающие трудности в поиске работы.

Перечисленным категориям лиц в 2022 году служба занятости гарантирует предоставление следующих услуг (п. 1, 2 постановления № 376):

психологическая поддержка; временное трудоустройство следующих лиц: несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в свободное от учебы время)

граждан, испытывающих трудности в поиске работы

граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи документа об образовании и о квалификации содействие началу осуществления предпринимательской деятельности, включая предоставление единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве ИП, самозанятого, юрлица или крестьянского (фермерского) хозяйства; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, включая обучение в другой местности.

Физлица могут обратиться в любой центр занятости на территории того субъекта РФ, где они проживают (п. 4 постановления № 376). Какие-либо документы, подтверждающие названные выше обстоятельства, граждане представлять не обязаны. Однако при необходимости орган занятости вправе запросить их у физлица или работодателя (п. 3 постановления № 376).