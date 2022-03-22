Как ввести и оплатить сотрудникам простой по вине работодателя

Временная остановка производственных процессов на предприятии может произойти по различным причинам, в том числе и по вине работодателя. В последнем случае рабочий простой должен быть компенсирован сотрудникам.

В связи с введенными ограничительными мерами этот вопрос в нашей стране в последние дни как никогда актуален. Ведь иностранные компании, приостанавливающие свою деятельность в России, должны оплатить работникам период вынужденного простоя.

Рассмотрим в данной статье как оформить простой, сколько он может длиться и как оплачивается.

Причины простоя

Определение простоя содержится в статье 72.2 Трудового кодекса. Так называют временную приостановку трудовой деятельности в результате причин экономического, технологического, технического или организационного характера.

Рабочий простой может случиться по вине работодателя или работника, а также по форс-мажорным причинам, от этих лиц не зависящим.

К экономическим причинам простоя можно отнести нехватку сырья или денежных средств. Поскольку эти обстоятельства относятся к предпринимательским рискам, то вина такой остановки деятельности компании ляжет на плечи работодателя.

Технологические причины простоя обычно спровоцированы существенными переменами в производственных процессах.

Примеры таких причин по вине работодателя могут быть связаны с закупкой предприятием нового оборудования, на котором сотрудники не обучены работать или усовершенствованием производственной линии.

К техническим причинам относится неисправность оборудования либо его модернизация.

Приостановка работы может также быть вызвана организационными причинами. К ним можно отнести объединение отделов в фирме, реорганизацию всего предприятия или издание распорядительного акта о приостановке деятельности юрлица. Поскольку такие решения принимает руководитель, то вина относится на работодателя.

Как уже отмечалось выше, не всегда простой возникает по вине компании. К примеру, остановка работы из-за ремонта возможна как по вине работодателя или сотрудника, так и по независящим от них причинам, на это указывает Минтруд России в письме от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375. Вина работодателя может вытекать из простоя, вызванного плановым ремонтом. Если же ремонт потребовался из-за аварийной ситуации, то остановка деятельности не зависит от сторон. Когда нарушения были со стороны сотрудника, то время ремонта будет считаться простоем по его вине.

Нельзя объявить простой во время приостановления деятельности организаций в соответствии с указами Президента о нерабочих днях. Такие разъяснения дал Минтруд России в письме от 23.04.2020 № 14-2/10/П-3710. Связано это с тем, что нерабочие дни устанавливаются с сохранением за сотрудниками зарплаты (указы Президента от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294). Ведение деятельности работодателем в это время не предполагается.

Простой же подразумевает остановку деятельности юрлица с уменьшением зарплаты сотрудников. Поэтому в нерабочие дни объявить простой, влекущий уменьшение зарплаты, работодатель не имеет права.

От причины приостановки деятельности юрлица зависит оплата этого времени работникам.

Время простоя по вине работодателя

Конкретные сроки вынужденной остановки деятельности компании по вине её администрации законодателем не указаны. Простой может быть как краткосрочным, так и длительным, но он не может быть постоянным.

Возможны ситуации, когда руководство юрлица заранее осведомлено о времени окончания простоя. Но в некоторых случаях, если такой информации нет, возможно только связать окончание приостановки работы с конкретным событием. Таким событием может быть окончание ремонта или выполнение обязательств по сделке поставщиком. Срок простоя в случае необходимости может быть продлён.

В любом случае вынужденный простой по трудовому законодательству всегда является временной приостановкой деятельности компании. Это время должно быть правильно оформлено документально.

Оформление простоя по вине работодателя

Фирма не имеет права просто приостановить работу, а от всех сотрудников взять заявления на отпуск. Простой необходимо оформить документально. Трудовое законодательство не устанавливает порядок такого оформления. Поэтому администрация компании вправе сама решить, какие документы составлять. Приведем возможный алгоритм действий:

1. Издаем приказ о простое. С ним всех сотрудников необходимо ознакомить под подпись. В нем указываем, что приостанавливается деятельность предприятия, и отражаем причину этого.

В нашем случае необходимо указать, что простой возник по вине работодателя.

Определяется дата начала простоя, а также, если это возможно, дата его окончания. Если дата окончания приостановки деятельности не известна, можно увязать окончание простоя с определенным событием.

Также нужно указать размер оплаты времени простоя и предусмотреть, должны ли сотрудники в этот период находиться на работе. Последние сведения можно включить в приказ о приостановлении деятельности организации, а можно издать отдельным документом;

2. В табеле учета рабочего времени делают отметку о вынужденной приостановке рабочего процесса в зависимости от его причины, простой по вине работодателя отмечается кодом «РП» или «31». Выходные дни, которые приходятся на этот период, нужно отметить кодом «В» или «26». Это касается организаций, использующих в своей работе унифицированные формы.

Если же форма табеля, разработана юрлицом самостоятельно, то могут быть использованы и собственные коды;

3. Можно дополнительно составить акт о простое. В нем указывается дата и время составления, описывается причина вынужденного приостановления деятельности организации. Это необязательный документ. Но у руководства фирмы должны иметься официальные документы, на основании которых можно обосновать все причины простоя.

Помимо акта это могут быть докладные или служебные записки, на основании которых фиксируется факт отсутствия работы, бухгалтерские или другие финансовые источники;

4. В отчете СЗВ-СТАЖ приостановку работы по вине работодателя отражаем кодом «Простой». При этом заполняются графы 1, 2–4, 5 раздела 3 отчета в общем порядке, а в графах 6 и 7 проставляются даты простоя отдельной строкой в пределах отчетного периода;

5. О дате возобновления работы необходимо также уведомить работников, издав приказ об окончании простоя и ознакомив их под подпись с этим документом. Издавать такой приказ не потребуется, если в приказе о простое была указана конкретная дата его окончания;

6. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при приостановке производства необходимо также уведомить о простое службу занятости. Сделать это придется не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Приказ о простое по вине работодателя

Такой приказ составляется в произвольной форме, поскольку унифицированного бланка не разработано. Законодатель не дает четкого порядка для оформления простоя по вине работодателя, поэтому необходимо руководствоваться обычаями делового оборота и сложившейся судебной практикой.

В приказе обязательно указываются сроки приостановки работы. Если же точных сроков окончания простоя руководство компании не знает, в документе указывают на событие, при котором предприятие выйдет из простоя. Этим событием может быть окончание ремонта или выполнение обязательств по сделке поставщиком. В такой ситуации обязательно будет подготовить ещё один распорядительный документ, когда простой закончится, ознакомив с ним сотрудников под подпись.

Если же срок возобновления работы точно известен, его указывают при оформлении приказа о простое. В документации должно быть четко обозначено, что приостановка работы носит временный характер.

В приказе необходимо отразить причину простоя, с указанием на вину. Состав работников, с указанием их должностей и структурных подразделений, в отношении которых введен режим простоя, также отражается в документе. Кроме этого делают ссылки на нормы трудового законодательства с описанием того, как будет производиться расчет вынужденного простоя по вине фирмы.

Поскольку период вынужденной приостановки организации не входит в периоды времени отдыха, то по общему правилу сотрудники в это время должны присутствовать на своих рабочих местах. В приказе может быть предусмотрен пункт, которым будет разрешено сотрудникам не выходить на работу.

Приказ подписывает руководитель юрлица. С документом следует ознакомить всех сотрудников под подпись.

Оплата простоя по вине работодателя

Работодатель обязан оплачивать время вынужденного приостановления деятельности, возникшего по его вине, в размере не менее двух третей средней зарплаты сотрудника, за исключением предусмотренных ТК случаев (ч. 1 ст. 157 ТК).

К одному из таких случаев относится простой, который возник из-за того, что работника не обеспечили средствами коллективной и индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном порядке. Время такого простоя оплачивается в размере среднего заработка (ч. 6 ст. 216.1 ТК).

Простой можно оплатить и в большем размере. Данное решение должно быть принято с учетом имеющихся у компании финансовых возможностей. Расчет среднего заработка для оплаты времени простоя зависит от способа учета рабочего времени.

Оплата времени простоя может быть ниже минимального размера оплаты труда. Но не может быть ниже МРОТ месячная заработная плата сотрудника, который полностью отработал за месяц норму рабочего времени и выполнил свои трудовые обязанности. Но в данном случае при простое оплачивается не труд работника, а время, когда он не трудился по вине работодателя, поэтому оплата такого периода не привязана к размеру МРОТ. Данный вывод можно сделать при комплексном изучении ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 133, ст. 157 ТК.

НДФЛ и страховые взносы при оплате вынужденного простоя начисляют в общем порядке, поскольку этот вид дохода не указан в списке выплат, освобожденных от налогообложения. Это следует из п. 1 ст. 209, ст. 217, пп. 1 п. 1 ст. 420, ст. 422 НК, п. 1 ст. 20.1, ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», письма Минфина России от 25.08.2020 № 03-04-05/74451.

НДФЛ при оплате вынужденного простоя начисляют на дату выплаты денег сотруднику (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. 3 ст. 226 НК). Оплату простоя в расчете 6-НДФЛ отражают на дату фактической выплаты такой суммы работнику.

Страховые взносы при оплате простоя нужно начислить в последний день месяца, включив оплату простоя в общую сумму начисленных за этот месяц выплат (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 424 НК, п. 2 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).