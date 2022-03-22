Иск в суд с требованием вернуть Apple Pay: в чем суть и перспективы

Ижевский юрист в интересах клиента подал иск в суд на ООО «Эппл Рус» за нарушение прав потребителей, которое выразилось в блокировке сервиса бесконтактных платежей Apple Pay на территории России. Производитель внес в потребительские свойства товара изменения, которые существенным образом ухудшили ранее заявленные функции iPhone.

Юрист Игорь Измалков в интересах клиента обратился в Октябрьский районный суд Ижевска с иском к уполномоченной организации ООО «Эппл Рус» из-за блокировки на территории России сервиса Apple Pay. По мнению защитника, действия компании нарушают права потребителей.

Суть дела

Истец, в интересах которого выступает юрист, требует восстановить функциональность сервиса Apple Pay и установить судом астрент, т.е. денежную выплату в пользу него на случай неисполнения судебного решения об удовлетворении требования об исполнении обязательства в натуре. Его размер должен определить суд.

Господин Измалков отметил, что иск подан в суд и зарегистрирован, в ближайшее время ожидается его рассмотрение.

Напоминаем, россияне не могут теперь оплачивать покупки в сервисах Apple Pay и Google Pay картами Visa и МаsterCard.

Перспективы

Перспективы иска напрямую зависят от того, будет ли установлен факт наличия в гаджете существенного неустранимого недостатка, который может быть установлен на основании проведения соответствующей экспертизы. Вероятность подобной экспертной оценки прогнозировать сложно в связи с тем, что сервис Apple Pay в настоящий момент ограничен на территории РФ, что полностью не исключает возможности его использования российскими потребителями.

Верховный суд в определении от 15 декабря 2020 года по делу № 46-КГ20-19-К6 пришел к выводу, что в связи с переходом производителя на использование иного ПО и невозможностью устранения недостатка (установлено в результате экспертизы), такой недостаток надлежало признать неустранимым, и по аналогии применить в качестве последствий нарушения требований статьи 6 Закона о защите прав потребителей пункт 6 статьи 19 данного закона.

Важным отличием этого дела было то обстоятельство, что в результате смены производителем ПО использование спорных товаров стало невозможным по их прямому назначению.

В рассматриваемом же сейчас вопросе не ясно, с каким конкретно требованием потребитель обратился в суд.

Программы безналичной оплаты можно использовать с помощью специального чипа NFC, встроенного на смартфоне, на который записываются данные по счету. А идентификация происходит с помощью пароля, а также Touch ID или Face ID. Получается, Apple отключили саму программу, а не встроенный чип. Сами характеристики смартфонов по факту не изменяются. Бесконтактную оплату пользователи Apple могут осуществлять, например, через приложение «Привет, Мир!» для карт «Мир». Поэтому перспективы иска очень спорные.

Практики по таким искам еще нет, что вызвано экстраординарностью ситуации, в которую попали граждане России. Но сами иски к «Эппл Рус» довольно распространенная практика.

Так, в 2017-2019 годах к компании были поданы иски, связанные с компенсацией денежных средств из-за замедления работы iPhone не самых новых моделей, и суды вставали на сторону потребителей.