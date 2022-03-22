Проверка знаний по охране труда в 2022 году: новые правила, кому нужна и как ее провести

С 1 марта 2022 года в ТК вступило в силу множество нововведений и изменений, связанных с охраной труда. В связи с этим постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 утвердило новые порядок и правила проверки знаний по охране труда с 2022 года. Разбираем их в этой статье.

Новое правовое регулирование

Как было сказано, с 1 марта 2022 года в ТК произошли масштабные изменения в части охраны труда работников и по всем вопросам, связанным с этим. Многие нормы были соответствующим образом дополнены, скорректированы, введены новые статьи.

Порядок и правила обучения и проверки знаний требований охраны труда с 1 сентября 2022 года устанавливает постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464. Его разд. VII посвящён организации проверки знания требований охраны труда.

Проверка знания требований охраны труда работников — это неотъемлемая часть проведения инструктажа по охране труда и обучения по охране труда. Она направлена на определение качества знаний, усвоенных и приобретенных работником при инструктаже и обучении.

Проверка знаний после инструктажа

Форму проведения проверки знания требований охраны труда работников при инструктаже определяют локальные акты работодателя.

Проверка знаний после обучения

Плановое и внеплановое обучение по охране труда завершается соответствующей проверкой знания.

Плановая и внеплановая проверка знания работников после прохождения обучения требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой помощи, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты может проводиться как в организации или у ИП, оказывающих услуги по такому обучению, так и у работодателя.

Комиссия по проверке знаний

Для проверки знания требований охраны труда работников после прохождения ими обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, использованию СИЗ, в сторонних организациях/ИП, работодатель создаёт комиссии по проверке знания.

Состав комиссии должен быть не менее трех человек: председатель, зам (замы) председателя (при необходимости) и члены комиссии.

В состав комиссий также можно включать:

руководителей и специалистов структурных подразделений;

руководителей и специалистов служб охраны труда;

лиц, проводящих обучение по охране труда.

Также в состав комиссии включают по согласованию представителей выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников такой организации. В том числе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных органов (при наличии).

Работники, включаемые в состав комиссий по проверке знания требований охраны труда, проходят обучение по следующим программам (подп. «а» и «б» п. 46 Постановления № 2464): общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда — не менее 16 часов ;

; безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках спецоценки условий труда и оценки профессиональных рисков, — не менее 16 часов.

Специализированные комиссии

В организации могут быть сформированы специализированные комиссии по проверке знания требований охраны труда. Они предназначены для:

работников, выполняющих работы повышенной опасности;

лиц, ответственных за организацию работ повышенной опасности.

Данные лица проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования нормативными актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. Работники, входящие в состав таких специализированных комиссий, тоже проходят обучение по указанной программе.

Также работодатель может сформировать специализированные комиссии по проверке знания требований охраны труда у работников, прошедших обучение по программам оказания первой помощи и/или использованию СИЗ — в случае организации самостоятельного обучения по этим программам (т. е. без объединения с обучением требованиям охраны труда).

Работники, входящие в состав данных специализированных комиссий, проходят обучение по указанным соответствующим специализации комиссии программам.

Единая комиссия

В организации может быть создана единая комиссия по проверке знания требований охраны труда работников, прошедших обучение по оказанию первой помощи, использованию СИЗ и обучение требованиям охраны труда.

При этом работники, входящие в состав единой комиссии, проходят обучение в сторонних обучающих организации или ИП по всем программам обучения охране труда.

Если знания плохие

Работника, показавшего неудовлетворительные знания, не допускают к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей. Работодатель направляет его в течение 30 календарных дней со дня проверки знания повторно на проверку знания требований охраны труда.

Кого надо проверять в особом порядке

Пункт 78 Постановления № 2464 предусматривает, что с 01.03.2023 знания требований охраны труда следующих лиц проверяют с использованием единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда в Интернете:

руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов в области охраны труда,

руководители и преподаватели организации или ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, которые принимают участие в работе комиссий по проверке знания, в том числе специализированной и единой комиссии;

руководители подразделений по охране труда и специалисты в области охраны труда организаций.

Внеочередная проверка знаний: кому и когда нужна

Имейте в виду, что Минтруд призвал работодателей провести внеплановые обучение и проверку знаний новых обязательных требований по охране труда до 1 марта 2022 года.

Согласно письму Минтруда от 29.12.2021 № 15-2/ООГ-3582 из-за вступления в силу новых нормативных правовых актов по охране труда работодатели должны организовать внеочередную проверку знаний в объеме новых актов по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. Это надо сделать до 1 марта 2022 года.

Минтруд также добавил, что в связи с вступлением в силу новых НПА по охране труда должна быть организована работа по актуализации комплекта нормативных актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности работодателя. В том числе:

инструкций по охране труда;

программ обучения по охране труда работников;

информационных материалов об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья.