Налоговая и валютная «уголовка» по-новому: как это работает

Уголовные дела по налоговым преступлениям будут возбуждать только с учетом мнения налогового органа, который предположит состав. Это нужно, чтобы ослабить давление на бизнес.

Право.ru обратилось к экспертам за пояснениями. Юристы прокомментировали норму и рассказали, что будет с уже возбужденными делами и как быть, если решение налогового органа решили оспорить. Еще эксперты обсудили новые валютные ограничения и рассказали, что с ними не так.

Новый подход к налоговым преступлениям

9 марта Владимир Путин подписал закон о порядке возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям: теперь это возможно только на основе материалов налоговых органов, где делается вывод о возможном наличии состава (изменения вносятся в ст. 140 и ст. 144 УПК).

«Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в новой редакции.

Она относится к следующим составам:

уклонение физлица от уплаты налогов, сборов или физлица — плательщика страховых взносов от их уплаты;

уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов;

неисполнение обязанности налогового агента;

сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Уголовное дело могут возбудить при уклонении физического лица от уплаты налогов на сумму от 2,7 млн руб., организаций — от 15 млн руб., уточняет Денис Черкасов, партнер юридической фирмы Арбитраж.ру.

Как возбуждались уголовные дела без учета мнения налоговой?

После отмены правила об обязательном учете мнения налоговой дела по налоговым преступлениям стали возбуждать чаще. Это стало способом давления на бизнес. В ситуации, когда решение налогового органа еще не вступило в силу или оспаривалось (а порой даже не было принято), налогоплательщик вынужден был очень быстро «возмещать ущерб» бюджету, чтобы добиться прекращения уголовного дела, рассказала партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. По ее словам, возникало несколько проблем:

размер «ущерба», установленный СК, не соответствовал сумме доначислений при налоговой проверке;

иногда налоговый орган или вышестоящий налоговый орган в итоге соглашались с позицией налогоплательщика по итогам рассмотрения материалов проверки или апелляционной жалобы, но на уголовное дело это никак не влияло;

если налогоплательщик, возместив-таки «ущерб», принимался оспаривать решение налоговой инспекции в суде, судьи смотрели на ситуацию «с прищуром», полагая, что раз заплатил — значит, признал вину.

То есть, по сути, налогоплательщику приходилось сражаться на двух «фронтах», и результаты могли быть разными.

Повлияет ли новая норма на уже возбужденные дела?

Нет, поскольку закон не имеет обратной силы. Максимум, что можно сделать, ждать, чтобы следственные органы начали дожидаться решений налоговых органов, говорит Давид Капианидзе, партнер налоговой практики BMS Law Firm.

А если решение налоговых органов отрицательное, но мы хотим его обжаловать?

Если решение вступило в силу и направлено требование об уплате недоимки, не стоит ждать последнего дня двухмесячного срока направления материалов в следственные органы, говорит Черкасов. Он советует заплатить недоимку по требованию, а уже потом в случае положительного судебного исхода вернуть эти деньги как переплату.

Раньше следственный орган ждал вынесения решения суда, вступившего в законную силу в арбитраже, по обжалованию решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности того или иного предприятия, того или иного гражданина.

Сейчас совершенно необязательно ждать вынесения любого судебного акта, поэтому ситуация отличается, говорит Юрий Николаев, управляющий партнер КА МКА МКА «Николаев и партнеры».

А что это за «материалы налоговых органов»?

Это как сами материалы налоговых проверок, так и вступившие в законную силу решения налогового органа, говорит Капианидзе.

Значит ли это, что предпринимателей перестанут «кошмарить» силовики?

Недобросовестные правоохранители могут использовать другие экономические статьи УК, например ст. 159 или 160, говорит Михаил Романов, партнер МКА Адвокаты и Бизнес. По его мнению, важнее для защиты бизнеса даже не текст самих законов, принимаемых в срочном порядке, а общий сигнал, который руководство страны даст правоохранительным органам.

Валютные ограничения и преступления

Самые существенные антироссийские санкции, бьющие по экономике страны, — финансовые. Финансовую систему отрезают от мира, поэтому экономика уже сейчас начинает чувствовать нехватку денег как в рублях, так и в валюте. С валютой ситуация особенно сложная. Поэтому Владимир Путин подписал указы от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».

Резидентам запрещено:

перечислять денежные средства на свои зарубежные счета;

выдавать займы иностранным гражданам и компаниям;

вывозить из страны более $10 000.

Резидентов — участников внешней экономической деятельности (ВЭД) обязали продавать 80% валютной выручки.

Вводится особый порядок осуществления резидентами сделок по распоряжению недвижимостью с лицами недружественных государств. Теперь они должны получать одобрение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. В указе говорится, что эта мера временная, но срок действия не конкретизирован.

Невыполнение этих требований в некоторых случаях может повлечь за собой уголовную ответственность по валютным преступлениям.

Это:

ст. 193 УК («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, от 100 млн руб. однократно или неоднократно в течение года по валютным операциям»);

ст. 193.1 УК («Валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Как считают в Адвокатское бюро ZKS , особенно следует обратить внимание на ст. 193.1 УК, где:

не установлен минимальный порог валютной операции для уголовной ответственности. Начиная с 9 млн руб. возникает квалифицированный состав с лишением свободы на срок до пяти лет, а с 45 млн руб. — лишение свободы от пяти до десяти лет;

довольно неопределенно сформулированы признаки состава преступления.

А можно пример преступления?

Самой простой схемой ст. 193 УК («Уклонение от репатриации денежных средств, полученных в ходе ВЭД»), которая будет очевидно пресекаться, станет простое переключение таких контрактов на юридическое лицо, зарегистрированное и имеющее банковские счета в иной юрисдикции, в то время как работы или услуги, например, будут производиться в России, говорит старший юрист АБ Забейда и партнеры Руслан Зафесов.

Для наступления оснований применения ст. 193.1 УК («Вывод средств с использованием подложных документов») достаточно перечислить денежные средства нерезиденту, сообщив в банк недостоверные сведения, например об основании платежа.

Как отреагировала налоговая?

10 марта ФНС сообщила, что приостанавливает проверки соблюдения валютного законодательства в части нарушений, предусмотренных Федеральным законом «О валютном регулировании и контроле». Это делается для снижения административной нагрузки на компании и население.

В то же время ведомство предупреждает, что проконтролирует соблюдение валютных ограничений, которые предусмотрены новыми указами. А трудные фактические обстоятельства в условиях санкций могут быть учтены в качестве смягчающих или исключающих ответственность за нарушения.

«Это значит, что в жизни бизнеса хотя бы временно не будет штрафов по ст. 12.25 КоАП», — говорит Болдинова (штрафы от 75 до 100% от суммы незаконной операции). Но и расслабляться не стоит, считает она.

Как контролируют эти сделки?

В большинстве своем эти меры сложно не исполнить, по крайней мере, обычным гражданам и организациям, говорит Романов. Ведь их исполняют кредитные и другие организации, жестко контролируемые Центробанком. За нарушения ЦБ может наказать банки — вплоть до отзыва лицензий. Поэтому банки на практике могут применять меры даже в более расширенном толковании.

Сделки с недвижимостью или долями фактически контролируют Росреестр и налоговая, то есть они просто не зарегистрируют переход права собственности, если увидят нарушение, полагает адвокат.

Какие сложности есть с переводом денег за рубеж?

Об этом рассказывает Юрий Николаев, управляющий партнер КА МКА «Николаев и партнеры» Сейчас в коллегии сопровождают несколько правовых ситуаций, которые подпадают под указы. Николаев обращается к п. «б» ч. 3 указа, который запрещает резидентам зачислять иностранную валюту на свои счета (вклады) в зарубежных банках:

«Этот указ не находит понимания в тех странах, где у граждан открыты счета, и им предлагается только конвертировать валютные счета на валюту российского рубля. Люди очень теряют в деньгах», — говорит Николаев.

Пока заморозились несколько сделок граждан по продаже недвижимости за рубежом, потому что покупатель не мог оплатить в рублях, а конвертация съедала до 10% полученных средств. Это сложная правовая и экономическая проблема, которая пока не решена, говорит Николаев.