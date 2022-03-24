Банковская ячейка: зачем она нужна и как арендовать?

Эксперты советуют диверсифицировать риски и держать сбережения не только на вкладе, но и наличными и в золоте. Допустим, вы так и делаете. Но где хранить эти ценности? Возможно, вам подойдет банковская ячейка. Рассказываем, как это работает.

Что можно хранить в банковской ячейке?

Банковская ячейка — это ваш личный сейф в банке. В ней можно хранить деньги, украшения, драгоценные металлы, документы – словом, любые ценные вещи.

В ячейке нельзя держать запрещенные предметы вроде оружия, наркотиков, взрывчатых или токсичных веществ, а также продукты и другие скоропортящиеся вещи. Подробный перечень запрещенных к хранению предметов есть в договоре банка.

Какими по размеру бывают ячейки?

Обычно банки предлагают на выбор ячейки разных размеров. Например, в «СберБанке» есть четыре типа ячеек:

маленькие — до 10 см в высоту (подойдут для хранения документов, ключей, ювелирных украшений без футляров);

средние — от 10 до 20 см в высоту (для хранения драгоценностей в футлярах, документов формата А4, стандартного слитка драгоценного металла, монет из драгоценных металлов весом 1 кг и более);

большие — больше 20 см в высоту (для хранения предметов коллекционирования, сумок или портфелей с документами);

очень большие — больше 40 см в высоту или в ширину (для хранения объемных предметов коллекционирования, дизайнерских изделий, шуб).

В Райффайзенбанке подсчитали, сколько денег купюрами по 1000 рублей помещается в ячейки разного размера:

маленькая (высота 6,5 см, ширина 24 см, глубина 33 см) — до 3 млн рублей;

средняя (11*24*33) — до 5,4 млн рублей;

большая (21,2*24*33) — до 9 млн рублей;

очень большая (25,6*30,*38) — до 20 млн рублей.

Размеры ячеек в разных банках могут различаться.

На какой срок можно арендовать ячейку?

На любой срок от одного дня до года и более. Если вы не знаете, когда именно вам понадобятся помещенные в ячейку предметы, можно оформить договор с автоматической пролонгацией. Тогда ваши ценности останутся в ячейке, даже если вы забудете продлить аренду.

Впрочем, у многих банков сейчас есть опция дистанционного продления договора аренды через личный кабинет или по звонку в контактный центр.

Что будет, если вовремя не освободить ячейку?

По окончании срока аренды банк обычно дает несколько дней (в «Сбере», например, — 20 дней), чтобы клиент мог забрать содержимое из ячейки. Если не освободить ячейку вовремя, банк вскроет ее, составит опись находящихся там предметов и поместит их в специальное банковское хранилище. После этого получить свое имущество можно будет после оплаты повышенной комиссии за хранение и штрафа.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно внимательно изучить договор перед подписанием и соблюдать сроки аренды.

Сколько стоит аренда ячейки?

Зависит от размера ячейки: чем она крупнее — тем дороже. Так, маленькая ячейка в том же «Сбере» на месяц обойдется примерно в 2,5 тыс. рублей, а самая большая будет стоить уже порядка 6,5 тыс. рублей. В ВТБ маленькая ячейка на 30 дней стоит 2 480 рублей, большая – 6 150 рублей.

Цены приведены для Москвы и Санкт-Петербурга, в других регионах они обычно ниже. Арендовать ячейку на длительный срок дешевле, чем на месяц.

Помимо платы за аренду самого сейфа, банк может брать залог за ключ. Размер залога в каждом банке свой — от 500 до нескольких тысяч рублей. Эту сумму банк вернет после окончания срока аренды. Залог нужен банку на случай, если арендатор потеряет ключ, и банку придется заказывать дубликат или менять замок.

Проверяет ли банк, что я кладу в ячейку?

Есть два типа договора аренды банковского сейфа: обычный и договор ответственного хранения.

В первом случае вы просто арендуете ячейку, и банк не проверяет, что именно вы туда кладете. Во втором банк принимает имущество под опись.

Если, к примеру, вы захотите заключить договор ответственного хранения и положить в ячейку деньги, сотрудник банка проверит их подлинность, пересчитает, составит акт и при вас же поместит в сейф.

Как арендовать ячейку?

Нужно обратиться в банк с паспортом и заключить договор аренды. После этого вам выдадут ключ от сейфа. Чтобы положить имущество в ячейку, вы вместе с сотрудником банка зайдете в хранилище и откроете сейф: вы своим ключом, сотрудник — своим.

В зависимости от того, какой тип договора вы заключили, представитель банка либо будет присутствовать при закладке имущества в сейф, либо оставит вас одного. Запирается сейф поочередно тоже двумя ключами.

Как пользоваться ячейкой?

Посещать свою ячейку можно в любое время в часы работы депозитария (информация есть на сайте банка). Каждый раз для доступа в депозитарий надо будет иметь при себе паспорт и ключ.

Может ли другой человек получить доступ к моей ячейке?

Чтобы ваш родственник или другой человек мог посещать вашу ячейку, нужно оформить на него банковскую или нотариальную доверенность. Банковская доверенность обычно оформляется бесплатно. В доверенности можно прописать, какие именно права будут у доверенного лица: полноценное использование ячейки, разовое посещение, продление или расторжение договора и т. д.

Доступ в депозитарий для доверенных лиц возможен при наличии документа, удостоверяющего личность, доверенности и ключа.

Зачем еще может понадобиться ячейка?

Помимо обычного хранения ценностей, банковскую ячейку можно использовать при проведении крупной сделки, например, при покупке или продаже квартиры.

Для таких сделок между банком, покупателем и продавцом заключается трехсторонний договор, по которому стороны имеют право посещать сейф либо одновременно, либо при соблюдении определенных условий.

Например, сначала покупатель закладывает деньги в сейф в присутствии продавца, затем продавец приходит в банк с зарегистрированным договором купли-продажи и выпиской из ЕГРН, где указан новый собственник, и забирает деньги из ячейки.

Вместе с трехсторонним договором аренды ячейки стороны подписывают дополнительное соглашение. В нем указывается, какие документы и в какие сроки продавец должен предъявить, чтобы получить доступ к сейфу. Если в течение указанного срока этого не происходит, покупатель может забрать деньги.

Может ли банк вскрыть ячейку без моего ведома?

Нет, не может, за исключением случаев, указанных в договоре аренды. Обычно это происходит при следующих обстоятельствах:

клиент не продлил договор аренды и не освободил ячейку вовремя;

в случае форс-мажора: пожар, наводнение, авария, возгорания ячейки и т.п.;

по решению суда.

А это безопасно?

Банковская ячейка — это металлический сейф в помещении с бронированной дверью, охраной и видеонаблюдением.

Хранить ценности в ячейке гораздо безопасней, чем дома. По данным МВД, на квартирные кражи приходится примерно четверть от общего числа преступлений. Чаще всего кражи совершаются в многоквартирных домах, где жильцы не знакомы друг с другом. Кражи в банковских сейфах тоже бывают, но намного реже. Кроме того, банки соблюдают требования пожарной безопасности, что особенно актуально для документов и наличных денег.

За сохранность имущества в случае проблем у банка тоже можно не переживать. Содержимое ячейки — это не деньги на счете, поэтому лимит госстраховки в 1,4 млн на него не распространяется. Даже если у банка отзовут лицензию, вы сможете забрать ваши ценности в полном объеме.