Цитата дня. Про фантастику

Бухгалтеры пожаловались на низкие зарплаты, мы открыли вакансии и убедились, что они правы. Правда, выяснили, что все чаще бухгалтеров ищут на удаленку.

У одного из наших читателей на это неожиданная точка зрения.

«Да нет никакой удаленки для бухгалтеров. Фантастика это», — сказал он.