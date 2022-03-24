Когда при сокращении не работает преимущественное право сотрудников

Преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата имеют работники с более высокой производительностью труда и квалификацией. Если эти условия равны, предпочтение отдается работникам с семьями и детьми.

У кого есть преимущества при сокращении

О работниках, которые имеют преимущественное право на сохранение своего рабочего места при сокращении штата сказано в статье 179 ТК.

В первую очередь, это работники с более высокой производительностью труда и квалификацией. Не работники с детьми, как считают многие. Уровень квалификации определяет работодатель. С этой целью до начала процедуры сокращения он может провести аттестацию.

При равной производительности труда и квалификации работодатель при сохранении на работе обязан отдавать предпочтение:

семейным: при наличии двух или более иждивенцев;

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Кроме ТК преимущественное право остаться на работе закреплено на уровне законов за отдельными категориями граждан. Это:

работники, подвергшиеся радиоактивному облучению - на основании статьи 2 закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

работники, получившим или перенесшим лучевую болезнь, вследствие чернобыльской катастрофы – на основании статьи 14 закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

супруги военнослужащих – на основании части 6 статьи 10 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

должностные лиц и работники, допущенных к государственной тайне на постоянной основе – на основании статьи 21 закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

Герои СССР и РФ – на основании части 1 статьи 8 закон от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

изобретатели – на основании части 5 статьи 35 закон от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР».

Кого нельзя сократить

Нельзя уволить по сокращению численности или штата:

беременную женщину;

женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет;

работника, одного воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет;

родителя, являющегося единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

родителя, являющегося единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.

Когда преимущественное право не имеет значения

При увольнении по сокращению законодательство обязывает работодателя предложить другую имеющуюся у него работу и вакансию, которая появится в ближайшие несколько месяцев после увольнения. Вы можете не предлагать аналогичные или похожие должности только в том случае, если их у вас нет в штатном расписании.

Сократить работника, не предлагая ему другую должность, можно, если его должность была единственной в компании, ее нельзя сравнить с другой, аналогичной, пусть даже требующей более или менее высокой квалификации и производительности труда.

Скрывать похожие должности под другим наименованием, не стоит. Увольнение без учета преимущественного права будет считаться законным, если сокращены все одинаковые должности.